Gần 8 tháng sau lũ lịch sử, nhiều hộ dân vùng biên giới Nghệ An vẫn sống trong chòi tạm

TPO - Sau trận lũ lịch sử hồi tháng 7/2025, hàng chục hộ dân ở bản Cha Nga (xã Mỹ Lý, Nghệ An) bị hư hỏng nhà cửa, phải dựng chòi để ở tạm. Cuộc sống thiếu thốn, bấp bênh kéo dài khi người dân chưa có đất tái định cư để dựng lại nhà cửa.

Gần 8 tháng trôi qua kể từ trận lũ lịch sử quét qua miền Tây Nghệ An vào tháng 7/2025, cuộc sống của nhiều hộ dân bản Cha Nga, xã Mỹ Lý (tỉnh Nghệ An) vẫn chưa thể trở lại bình thường. Những căn nhà kiên cố ngày nào đã bị nước lũ cuốn trôi, thay vào đó là những chòi tạm dựng vội bằng tre, gỗ nhặt lại, bên ngoài được phủ bạt nhựa đơn sơ.

Trận lũ hồi tháng 7/2025 khiến bản Cha Nga (xã Mỹ Lý, Nghệ An) thiệt hại nặng, có 36 nhà bị cuốn trôi hoàn toàn.

Bên trong mỗi chòi tạm là vài vật dụng ít ỏi phục vụ cuộc sống thường ngày như chiếc giường nhỏ, vài bao quần áo cũ cùng những đồ sinh hoạt thiết yếu. Không gian chật chội, ẩm thấp khiến cuộc sống của người dân vốn đã khó khăn nay càng thêm chật vật.

Ngồi trong chòi tạm dựng trên mảnh đất nhỏ, chị Lương Thị Dung (SN 1987, trú bản Cha Nga) cho hay, trận lũ lịch sử đã cuốn trôi gần như toàn bộ tài sản của gia đình. Sau khi lũ rút, nhờ sự hỗ trợ của cơ quan chức năng và mọi người, gia đình chị dựng một chòi lên để ở tạm. Tuy nhiên, do chỉ là chòi tạm, diện tích nhỏ hẹp, điều kiện thiếu thốn nên chị luôn mong sớm được hỗ trợ dựng lại nhà, đảm bảo cuộc sống cho cả gia đình trong tương lai. “Chỉ mong chính quyền địa phương sớm bố trí đất để dựng lại mái nhà cho con cái có chỗ ở ổn định”, chị Dung nói.

Nhà bị lũ cuốn trôi, nhiều hộ dân phải dựng chòi tạm lên để ở.

“Tính dựng chòi lên ở tạm vài tuần nhưng nay thời gian cũng trôi qua hơn 8 tháng rồi. Mỗi lần mưa gió là cả nhà không ngủ được”, một người dân bản Cha Nga chia sẻ, ánh mắt không giấu nổi nỗi lo lắng.

Ông Lương Văn Nhưn - Trưởng bản Cha Nga cho biết, trận lũ xảy ra hồi tháng 7/2025 đã khiến bản này bị thiệt hại nặng. Toàn bản có 94 hộ dân thì có tới 56 hộ bị ảnh hưởng bởi lũ. Đặc biệt, có 36 nhà bị cuốn trôi hoàn toàn. Nhiều gia đình rơi vào cảnh trắng tay, phải sống tạm bợ suốt nhiều tháng qua.

Những căn nhà tạm dựng bên đường.

Cuộc sống của người dân trong những căn chòi giữa núi rừng kéo theo hàng loạt khó khăn. Những ngày mưa, nước dột khắp nơi, nền đất ẩm ướt, sinh hoạt đảo lộn. Trẻ nhỏ không có không gian học tập ổn định. Sinh kế của người dân vốn dựa vào nương rẫy, đánh bắt cá cũng bị ảnh hưởng nặng nề khi đất sản xuất bị lũ vùi lấp.

Ông Lương Văn Bảy - Chủ tịch UBND xã Mỹ Lý cho hay, sau lũ, nhiều khu dân cư có nguy cơ sạt lở cao, không còn phù hợp để người dân sinh sống. Vì vậy, không thể để người dân quay lại sinh sống ở những vị trí cũ. Một số hộ dân bị ảnh hưởng bởi lũ đã đăng ký dựng nhà lắp ghép theo mẫu hỗ trợ. Trong khi nhiều gia đình khác vẫn mong muốn xây dựng nhà theo phong tục truyền thống khi có đất ổn định.

Những căn chòi tạm được dựng san sát nhau, bên trên mái được phủ bạt để tránh mưa dột.

Để đảm bảo tính ổn định lâu dài, thời gian qua chính quyền địa phương đang khẩn trương khảo sát, tìm vị trí phù hợp để xây dựng khu tái định cư cho người dân. Tuy nhiên, việc tìm quỹ đất an toàn ở khu vực miền núi gặp nhiều khó khăn do địa hình phức tạp, tiềm ẩn nguy cơ sạt lở, buộc lực lượng chức năng phải cân nhắc kỹ lưỡng. Một số khu vực có thể đảm bảo an toàn nhưng chi phí san gạt làm khu tái định cư quá lớn nên vẫn chưa thể thực hiện.

Chủ tịch xã Mỹ Lý cho biết thêm, địa phương đang nỗ lực phối hợp với các cấp, ngành nhằm sớm hoàn thành việc bố trí tái định cư, giúp người dân ổn định cuộc sống.