Một phụ nữ người Cơ Tu nhận lại 60 triệu đồng chuyển nhầm sau hơn 3 tháng

TPO - Sự vào cuộc của Công an TP. Huế đã giúp một phụ nữ người Cơ Tu nhận lại toàn bộ 60 triệu đồng chuyển nhầm, sau thời gian dài tự liên hệ nhưng không có kết quả.

Ngày 26/3, thông tin từ Công an TP. Huế cho biết vừa hỗ trợ chị H.T.B. (SN 1979, người dân tộc Cơ Tu, trú xã Khe Tre, Huế) nhận lại số tiền 60 triệu đồng do chuyển nhầm tài khoản.

Lực lượng công an TP. Huế hỗ trợ chị B. thu hồi 60 triệu tiền chuyển nhầm 3 tháng trước đó. Ảnh CACC

Trước đó, vào trưa 11/12/2025, trong lúc chuyển tiền cho chồng, chị B. sơ suất gửi nhầm vào tài khoản của một người khác.

Sau khi phát hiện, chị B. chủ động liên hệ các đơn vị liên quan để đề nghị hỗ trợ, nhưng việc xử lý kéo dài, kết quả không như mong muốn, ảnh hưởng đến đời sống gia đình. Sau đó, chị B. trình báo cơ quan công an.

Tiếp nhận trình báo, lực lượng Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao thuộc Công an TP. Huế nhanh chóng xác minh, phối hợp các bên liên quan để làm rõ.

Toàn bộ số tiền sau đó được thu hồi và trao trả lại cho người bị chuyển nhầm.