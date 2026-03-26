Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Bạn đọc

Google News

Một phụ nữ người Cơ Tu nhận lại 60 triệu đồng chuyển nhầm sau hơn 3 tháng

Ngọc Văn
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Sự vào cuộc của Công an TP. Huế đã giúp một phụ nữ người Cơ Tu nhận lại toàn bộ 60 triệu đồng chuyển nhầm, sau thời gian dài tự liên hệ nhưng không có kết quả.

Ngày 26/3, thông tin từ Công an TP. Huế cho biết vừa hỗ trợ chị H.T.B. (SN 1979, người dân tộc Cơ Tu, trú xã Khe Tre, Huế) nhận lại số tiền 60 triệu đồng do chuyển nhầm tài khoản.

chuyen-nham-tien.jpg
Lực lượng công an TP. Huế hỗ trợ chị B. thu hồi 60 triệu tiền chuyển nhầm 3 tháng trước đó. Ảnh CACC

Trước đó, vào trưa 11/12/2025, trong lúc chuyển tiền cho chồng, chị B. sơ suất gửi nhầm vào tài khoản của một người khác.

Sau khi phát hiện, chị B. chủ động liên hệ các đơn vị liên quan để đề nghị hỗ trợ, nhưng việc xử lý kéo dài, kết quả không như mong muốn, ảnh hưởng đến đời sống gia đình. Sau đó, chị B. trình báo cơ quan công an.

Tiếp nhận trình báo, lực lượng Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao thuộc Công an TP. Huế nhanh chóng xác minh, phối hợp các bên liên quan để làm rõ.

Toàn bộ số tiền sau đó được thu hồi và trao trả lại cho người bị chuyển nhầm.

#Công an TP. Huế #hỗ trợ #chuyển nhầm #phụ nữ #dân tộc Cơ Tu #xã Khe Tre #Huế #trao trả

