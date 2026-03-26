Xe khách biển số Bắc Ninh trùm kín biển quảng cáo 'diễu phố' ở Hà Nội

Anh Trọng

TPO - Trong mấy ngày qua, trên các tuyến đường của Hà Nội lại xuất hiện tình trạng xe khách loại 40 - 45 chỗ ngồi trùm kín quảng cáo "diễu phố", khiến nhiều người dân khó hiểu.

Vào giờ cao điểm chiều 26/3 (sau 16h), nhiều người tham gia giao thông trên trục đường Giải Phóng bất ngờ bắt gặp một xe khách, BKS 99H-08929 thân trùm kín decal quảng cáo chạy chậm trên đường.
Tuyến đường Giải Phóng là đường cấm xe tải, xe khách (kể cả có giấy phép) hoạt động giờ cao điểm nên việc xuất hiện một xe khách loại lớn, lại trùm kín biển quảng cáo di chuyển như "rùa bò" trên đường khiến nhiều người khó hiểu.
Không chỉ vi phạm phố cấm, giờ cấm, xe khách 99H-08929 còn trùm kín biển quảng thân xe và cửa kính chắn gió để lái xe và hành khách quan sát ra bên ngoài. Hành vi này vi phạm quy định Luật Giao thông đường bộ.
Khi lưu thông, ô tô này lạng lách, chặn đầu nhiều loại xe đi lại trên đường
Giờ cao điểm đường Giải Phóng đông xe lưu thông, việc có thêm xe khách loại lớn, trùm kín biển quảng cáo lưu thông đã làm giao thông trên đường phức tạp hơn.

Ngay trong chiều 26/3, phóng viên báo Tiền Phong đã phản ánh sự việc xe khách BKS 99H-08929 trùm kín biển quảng cáo với lãnh đạo Đội CSGT số 14, Phòng CSGT Hà Nội. Tiếp nhận thông tin, hình ảnh trên, đại diện lãnh đạo Đội CSGT cho biết, sẽ thông báo, chỉ đạo các tổ công tác làm nhiệm vụ trên đường trong chiều 26/3 kiểm tra, làm rõ hoạt động của xe khách trùm biển quảng cáo trên.

