Lâm Đồng cưỡng chế 2 trường hợp lấn chiếm hơn 800m² đất công

Thái Lâm
TPO - Do không tự nguyện khắc phục hậu quả sau khi lấn chiếm đất do nhà nước quản lý, 2 trường hợp tại phường Mũi Né, tỉnh Lâm Đồng đã bị chính quyền địa phương tổ chức cưỡng chế và thu hồi hơn 800m² đất công.

Ngày 26/3, UBND phường Mũi Né, tỉnh Lâm Đồng đã tổ chức cưỡng chế buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả đối với 2 trường hợp vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai, do lấn chiếm đất công nhưng không tự nguyện chấp hành việc khắc phục hậu quả.

UBND phường Mũi Né thông báo 2 trường hợp chiếm đất công.

Hai trường hợp bị cưỡng chế là ông Võ Văn Anh và bà Lê Thị Nhân (cùng trú khu phố Long Sơn, phường Mũi Né). Trước đó, cả 2 đã bị xử phạt hành chính vì hành vi lấn chiếm đất do nhà nước quản lý, song không thực hiện các biện pháp khắc phục hậu quả theo yêu cầu của cơ quan chức năng.

Qua kiểm tra, UBND phường Mũi Né xác định ông Anh và bà Nhân đã chiếm dụng trái phép hơn 845m² đất chưa sử dụng tại thửa đất số 19, tờ bản đồ số 79, thuộc khu phố Long Sơn.

Lực lượng chức năng thực hiện cưỡng chế, khôi phục khu đất bị chiếm dụng.

Theo quyết định xử phạt, các cá nhân vi phạm phải khôi phục lại hiện trạng ban đầu của khu đất, nhổ bỏ toàn bộ cây trồng, tháo dỡ biển quảng cáo, di dời tài sản ra khỏi khu vực lấn chiếm và bàn giao lại đất cho địa phương quản lý. Thời hạn thực hiện là 15 ngày kể từ khi nhận quyết định. Tuy nhiên, quá thời hạn quy định, các trường hợp trên vẫn không chấp hành, buộc chính quyền địa phương phải tổ chức cưỡng chế theo đúng trình tự pháp luật.

#Lâm Đồng #cưỡng chế #đất công #lấn chiếm #Mũi Né

