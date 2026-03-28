Khai mạc kỳ họp HĐND TP Hà Nội: Bầu Chủ tịch và các chức danh lãnh đạo thành phố

TPO - Sáng 28/3, HĐND TP. Hà Nội khai mạc kỳ họp thứ Nhất, nhiệm kỳ 2026- 2031. Tại kỳ họp này, HĐND thành phố sẽ bầu các chức danh lãnh đạo như Chủ tịch, các Phó chủ tịch HĐND và UBND thành phố.

Theo chương trình, tại kỳ họp này, HĐND thành phố sẽ xem xét, thông qua một số nội dung thuộc thẩm quyền.

Cụ thể, HĐND thành phố xem xét Nghị quyết thông qua Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm.

HĐND thành phố cũng sẽ xem xét các nghị quyết về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2026 - 2030 của thành phố; Nghị quyết về Kế hoạch tài chính 5 năm thành phố Hà Nội giai đoạn 2026 - 2030; Nghị quyết về Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm giai đoạn 2026 – 2030.

Toàn cảnh kỳ họp HĐND TP Hà Nội sáng nay

Kỳ họp cũng sẽ xem xét mức chi hỗ trợ một số lực lượng thuộc công an, quân đội, công chức thuộc TAND, Viện KSND hai cấp trên địa bàn thành phố.

Kỳ họp cũng sẽ xem xét báo cáo về công tác bầu cử; báo cáo tổng hợp những ý kiến, kiến nghị của cử tri trong cuộc bầu cử đại biểu HĐND nhiệm kỳ 2026-2031

Đặc biệt, kỳ họp sẽ dành thời gian để thực hiện công tác nhân sự. Cụ thể, HĐND thành phố sẽ bầu Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND và Trưởng các ban của HĐND thành phố nhiệm kỳ 2026- 2031.

HĐND thành phố sẽ bầu Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Uỷ viên UBND thành phố nhiệm kỳ 2026- 2031.

HĐND thành phố cũng bầu Hội thẩm nhân dân thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2026-2031.

Theo chương trình, kỳ họp sẽ diễn ra trong ngày 28/3.