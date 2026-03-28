Ông Vũ Đại Thắng tiếp tục làm Chủ tịch Hà Nội, 4 Phó Chủ tịch tái đắc cử

Thanh Hiếu

TPO - Tại kỳ họp thứ Nhất của HĐND TP Hà Nội, ông Vũ Đại Thắng tiếp tục được bầu giữ chức Chủ tịch UBND TP. Hà Nội. Ngoài ra, 4 Phó Chủ tịch UBND thành phố nhiệm kỳ 2021- 2026 cũng tái đắc cử.

Tại kỳ họp thứ Nhất, HĐND TP. Hà Nội đã bầu Chủ tịch UBND thành phố và các Uỷ viên UBND thành phố nhiệm kỳ 2026- 2031.

Theo đó, với đa số phiếu tán thành, ông Vũ Đại Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP. Hà Nội nhiệm kỳ 2021-2026 tiếp tục được bầu giữ chức Chủ tịch UBND TP. Hà Nội nhiệm kỳ 2026-2031.

HĐND thành phố cũng bầu các ông Dương Đức Tuấn, Nguyễn Xuân Lưu, Trương Việt Dũng và bà Vũ Thu Hà tiếp tục giữ chức Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội nhiệm kỳ 2026- 2031.

Bí thư Thành uỷ Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc tặng hoa chúc mừng các nhân sự được bầu giữ chức lãnh đạo UBND thành phố nhiệm kỳ 2026- 2031.

Ông Vũ Đại Thắng (SN 1975, quê quán Hà Nội). Ông Vũ Đại Thắng từng có nhiều năm công tác tại Bộ KH&ĐT, giữ chức Thứ trưởng Bộ KH&ĐT.

Từ tháng 8/2020 đến 10/2024, ông công tác tại Quảng Bình và giữ chức Bí thư Tỉnh ủy.

Ngày 26/10/2024, ông được Bộ Chính trị điều động, phân công tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh, khóa XV, nhiệm kỳ 2020-2025.

Tháng 11/2025, ông được điều động, chỉ định tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Thành ủy, giữ chức Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội nhiệm kỳ 2025-2030. Sau đó, ông được bầu giữ chức Chủ tịch UBND thành phố nhiệm kỳ 2021- 2026.

Cũng tại kỳ họp, các đại biểu đã bầu 17 Uỷ viên UBND thành phố nhiệm kỳ 2026- 2031, gồm:

1. Ông Đào Văn Nhận, Thiếu tướng, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội.

2. Ông Nguyễn Thanh Tùng, Trung tướng, Giám đốc Công an thành phố.

3. Ông Nguyễn Minh Long, Giám đốc Sở Nội vụ.

4. Ông Nguyễn Tiến Thiết, Chánh Văn phòng UBND thành phố.

5. Ông Trần Đức Hoạt, Chánh Thanh tra thành phố.

6. Ông Nguyễn Phi Thường, Giám đốc Sở Xây dựng.

7. Ông Võ Nguyên Phong, Giám đốc Sở Công thương.

8. Ông Bùi Duy Cường, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường.

9. Ông Phạm Tuấn Long, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao.

10. Ông Nguyễn Trọng Kỳ Anh, Giám đốc Sở Quy hoạch và Kiến trúc.

11. Ông Ngô Anh Tuấn, Giám đốc Sở Tư pháp.

12. Ông Nguyễn Ngọc Tú, Giám đốc Sở Tài chính.

13. Bà Đặng Hương Giang, Giám đốc Sở Du lịch.

14. Ông Nguyễn Văn Hiền, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo.

15. Ông Nguyễn Trọng Diện, Giám đốc Sở Y tế.

16. Ông Nguyễn Sỹ Trường, Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo.

17. Ông Cù Ngọc Trang, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ.

