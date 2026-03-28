Bà Phùng Thị Hồng Hà tái đắc cử Chủ tịch HĐND TP Hà Nội

TPO - Bà Phùng Thị Hồng Hà, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Hà Nội khoá XVI được bầu giữ chức Chủ tịch HĐND thành phố khoá XVII, nhiệm kỳ 2026- 2031.

Sáng 28/3, tại kỳ họp thứ Nhất, HĐND TP Hà Nội khóa XVII đã bầu các chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch và Trưởng các Ban của HĐND thành phố.

Theo đó, với 100% đại biểu có mặt bỏ phiếu bầu tán thành, bà Phùng Thị Hồng Hà, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Hà Nội khoá XVI tái đắc cử chức Chủ tịch HĐND TP Hà Nội khoá XVII, nhiệm kỳ 2026-2031.

Bà Phùng Thị Hồng Hà (SN 1971, quê quán Hà Nội), có trình độ cử nhân kinh tế, thạc sĩ tài chính - ngân hàng.

Bà Phùng Thị Hồng Hà từng có nhiều năm công tác tại Sở Tài chính Hà Nội, sau đó giữ chức vụ Bí thư Huyện ủy Thanh Oai (cũ) trong giai đoạn 2012-2016.

Bà Phùng Thị Hồng Hà, tân Chủ tịch HĐND TP Hà Nội, nhiệm kỳ 2026- 2031

Từ năm 2016 đến nay, bà Hà lần lượt giữ chức vụ: Phó Chủ tịch, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP Hà Nội.

Tại Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Đảng bộ TP Hà Nội khoá XVIII, bà Phùng Thị Hồng Hà được bầu giữ chức Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội khoá XVIII, nhiệm kỳ 2025-2030.

Tại kỳ họp thứ 27, HĐND TP Hà Nội khoá XVI, bà Phùng Thị Hồng Hà được bầu giữ chức Chủ tịch HĐND thành phố.

Cũng tại kỳ họp thứ Nhất, HĐND TP Hà Nội khóa XVII, HĐND thành phố đã bầu 3 phó chủ tịch HĐND thành phố khóa XVII gồm: Ông Trần Thế Cương (Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố khóa XVI), ông Phạm Quí Tiên (Phó Chủ tịch HĐND thành phố khoá XVI) và bà Phạm Thị Thanh Mai (Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH TP Hà Nội, Phó Chủ tịch HĐND thành phố khoá XVI)