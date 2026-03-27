Kiện toàn nhân sự lãnh đạo HĐND và UBND tỉnh Quảng Trị

TPO - Tại kỳ họp thứ nhất, HĐND tỉnh Quảng Trị khóa IX đã bầu các chức danh lãnh đạo chủ chốt của HĐND và UBND tỉnh nhiệm kỳ 2026–2031.

Chiều 27/3, HĐND tỉnh Quảng Trị khóa IX (nhiệm kỳ 2026–2031) tổ chức kỳ họp thứ nhất.

Tại kỳ họp, HĐND tỉnh đã xem xét, quyết định nhiều nội dung quan trọng như xác nhận tư cách đại biểu, bầu các chức danh lãnh đạo HĐND, UBND tỉnh, thành viên các ban HĐND và hội thẩm nhân dân.

Kết quả, ông Nguyễn Đăng Quang, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Trị khóa VIII, tiếp tục được bầu giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Trị khóa IX với 100% phiếu tán thành. Hai Phó Chủ tịch HĐND tỉnh là bà Phạm Thị Hân và ông Nguyễn Trần Huy cũng trúng cử với tỷ lệ tuyệt đối.

Ở khối UBND tỉnh, ông Lê Hồng Vinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026 tái đắc cử chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị nhiệm kỳ 2026-2031. Các Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ mới gồm các ông: Hoàng Nam, Lê Văn Bảo, Phan Phong Phú, Hoàng Xuân Tân và Trần Đức Tiến.

Lãnh đạo tỉnh tặng hoa chúc mừng các các chức danh được bầu trong dịp này.

Bế mạc kỳ họp, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Đăng Quang đề nghị các cơ quan sớm hoàn thiện quy chế làm việc, phân công rõ người, rõ việc, đảm bảo triển khai nhiệm vụ ngay từ đầu nhiệm kỳ, hướng tới xây dựng chính quyền liêm chính, năng động, phục vụ nhân dân.