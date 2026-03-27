Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

Va chạm giữa xe tải và xe máy trên quốc lộ, cụ ông 80 tuổi tử vong tại chỗ

Ngọc Văn
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Vụ tai nạn xảy ra trên tuyến Quốc lộ 1 đoạn qua trung tâm TP. Huế giữa ô tô tải mang biển số tỉnh Nghệ An và xe máy, khiến một cụ ông 80 tuổi tử vong.

Tối 27/3, lãnh đạo Đội CSGT số 2 (Phòng CSGT Công an TP. Huế) xác nhận, trên tuyến Quốc lộ 1 đoạn qua phường Phú Xuân vừa xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa ô tô tải và xe máy, làm một người tử vong.

tngt-273.jpg
Hiện trường vụ tai nạn giao thông làm một người tử vong.

Theo thông tin ban đầu, vụ tai nạn xảy ra vào chiều cùng ngày tại vị trí Km 822+700 quốc lộ 1A, đoạn qua đường Lê Duẩn, phường Phú Xuân, TP. Huế.

Thời điểm trên, tài xế Nguyễn Văn Hưng (SN 1984, trú phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An) điều khiển ô tô tải mang biển số 37H-173.xx lưu thông theo hướng Nam - Bắc. Khi đến vị trí nói trên đã xảy ra va chạm với xe máy biển số 75F1-532.xx do ông L.V.H. (SN 1946, trú đường Phan Bội Châu, phường Thuận Hóa, TP. Huế) điều khiển.

va chạm khiến xe máy do ông H. điều khiển bị cuốn vào gầm đầu xe tải, hư hỏng nặng. Tai nạn khiến ông L.V.H. tử vong tại chỗ.

Nguyên nhân vụ tai nạn hiện được cơ quan chức năng TP. Huế điều tra, làm rõ.

