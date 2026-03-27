Va chạm giữa xe tải và xe máy trên quốc lộ, cụ ông 80 tuổi tử vong tại chỗ

TPO - Vụ tai nạn xảy ra trên tuyến Quốc lộ 1 đoạn qua trung tâm TP. Huế giữa ô tô tải mang biển số tỉnh Nghệ An và xe máy, khiến một cụ ông 80 tuổi tử vong.

Tối 27/3, lãnh đạo Đội CSGT số 2 (Phòng CSGT Công an TP. Huế) xác nhận, trên tuyến Quốc lộ 1 đoạn qua phường Phú Xuân vừa xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa ô tô tải và xe máy, làm một người tử vong.

Hiện trường vụ tai nạn giao thông làm một người tử vong.

Theo thông tin ban đầu, vụ tai nạn xảy ra vào chiều cùng ngày tại vị trí Km 822+700 quốc lộ 1A, đoạn qua đường Lê Duẩn, phường Phú Xuân, TP. Huế.

Thời điểm trên, tài xế Nguyễn Văn Hưng (SN 1984, trú phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An) điều khiển ô tô tải mang biển số 37H-173.xx lưu thông theo hướng Nam - Bắc. Khi đến vị trí nói trên đã xảy ra va chạm với xe máy biển số 75F1-532.xx do ông L.V.H. (SN 1946, trú đường Phan Bội Châu, phường Thuận Hóa, TP. Huế) điều khiển.

Cú va chạm khiến xe máy do ông H. điều khiển bị cuốn vào gầm đầu xe tải, hư hỏng nặng. Tai nạn khiến ông L.V.H. tử vong tại chỗ.

Nguyên nhân vụ tai nạn hiện được cơ quan chức năng TP. Huế điều tra, làm rõ.