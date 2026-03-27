Phát động hành trình 'Giọt máu nghĩa tình' năm 2026

TPO - Sáng 27/3, Ban Thanh niên CATP Hà Nội tổ chức Lễ phát động hành trình “Giọt máu nghĩa tình” năm 2026 với mục tiêu tiếp nhận ít nhất 5.000 đơn vị máu để phục vụ công tác cấp cứu và điều trị tại các bệnh viện tuyến đầu.

Tham dự lễ phát động, có Đại tá Hồ Văn Dũng - Phó Cục trưởng Cục Y tế (Bộ Công an); Thiếu tướng Dương Đức Hải - Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội.

Hành trình “Giọt máu nghĩa tình” năm 2026 được tổ chức nhằm tiếp nối kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2026) và 70 năm Ngày truyền thống Đoàn TNCS Hồ Chí Minh - Công an thành phố Hà Nội.

Phát động hành trình ý nghĩa này, Thiếu tướng Dương Đức Hải - Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội ghi nhận, những năm qua tuổi trẻ Công an Thủ đô luôn chú trọng đẩy mạnh các hoạt động vì cộng đồng. Đến nay, toàn lực lượng đã vận động được hơn 32.000 lượt cán bộ, chiến sĩ hiến tặng trên 28.000 đơn vị máu.

Trong đó, có nhiều cán bộ, chiến sĩ đã tự nguyện tham gia hiến máu từ 30 đến 50 lần. Những mô hình như "Câu lạc bộ phản ứng nhanh hiến máu tình nguyện" đã có cách làm sáng tạo, hiệu quả, trở thành hình mẫu tiêu biểu toàn quốc, vinh dự được biểu dương và nhận Giải thưởng Tình nguyện Quốc gia năm 2022, Giải thưởng Giọt hồng năm 2024.

Thiếu tướng Dương Đức Hải - Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội phát động hành trình "Giọt máu nghĩa tình" năm 2026.

"Tôi tin tưởng rằng mỗi cán bộ, chiến sĩ CATP sẽ thực sự tiên phong, thường xuyên hưởng ứng phong trào hiến máu tình nguyện, cứu giúp người bệnh, vì một xã hội khỏe mạnh và nhân văn.

Đặc biệt, qua hoạt động cộng đồng, chúng ta sẽ giúp tăng cường mối quan hệ gắn bó giữa lực lượng Công an với nhân dân, góp phần đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, xây dựng thế trận an ninh nhân dân vững chắc trên địa bàn Thủ đô", Phó Giám đốc CATP nói.

Đoàn viên thanh niên CATP tình nguyện hiến máu.

Ngay sau lễ phát động, hơn 1.000 cán bộ, đoàn viên CATP và cổ động viên Câu lạc bộ Bóng đá Công an Hà Nội đã tham gia hiến máu tình nguyện.

Theo đó, hành trình diễn ra liên tục trong 4 tháng, từ ngày 27/3 đến ngày 15/7/2026 tại nhiều địa điểm thuộc Công an Thành phố và các đơn vị địa phương. Hành trình phấn đấu tiếp nhận ít nhất 5.000 đơn vị máu để phục vụ công tác cấp cứu và điều trị tại các bệnh viện tuyến đầu.

Chia sẻ hưởng ứng tại buổi lễ, Đại úy Nguyễn Hà My - Phó Giám đốc Trung tâm huấn luyện - Phòng Tổ chức cán bộ cho biết, cô đã có 16 lần hiến máu, trong đó có tới 3 lần hiến trực tiếp cho bệnh nhân trong các tình huống khẩn cấp.

Vốn mang nhóm máu hiếm A Rh(-), nữ cán bộ thấu hiểu giá trị của từng giọt máu được sẻ chia. Theo thời gian, chị đã xem việc hiến máu đã trở thành một phần quen thuộc, không chỉ là trách nhiệm mà còn là niềm vui, niềm hạnh phúc giản dị.

Trong khuôn khổ chương trình, Ban Thanh niên CATP đã trao giấy chứng nhận của Câu lạc bộ Phản ứng nhanh hiến máu tình nguyện Tuổi trẻ Công an Thủ đô cho 20 đồng chí hiến máu tiêu biểu trong CATP.