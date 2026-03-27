Những người trẻ quyết làm giàu trên vùng đất khó

TPO - Nhiều bạn trẻ ở Hà Tĩnh đã lựa chọn trở về quê lập nghiệp, phát triển kinh tế từ nông nghiệp và nghề truyền thống, đồng thời ứng dụng công nghệ để nâng cao giá trị sản phẩm.

Dám nghĩ, dám thay đổi

Trong những năm gần đây, tinh thần khởi nghiệp trong thanh niên ngày càng lan tỏa mạnh mẽ, đặc biệt ở những vùng quê còn nhiều khó khăn. Không chờ đợi cơ hội, nhiều bạn trẻ đã chủ động tìm hướng đi riêng, phát triển kinh tế ngay trên chính mảnh đất quê hương. Sau nhiều năm làm việc xa nhà, anh Lương Đình Hiếu (SN 1998, trú tại thôn 3, xã Hương Phố, tỉnh Hà Tĩnh) quyết định trở về quê, mang theo khát vọng lập nghiệp từ nông nghiệp.

Sinh ra trong gia đình thuần nông, đông anh chị em, cuộc sống của Hiếu gặp không ít khó khăn, nhất là sau khi bố qua đời. Là lao động chính trong gia đình, anh lựa chọn trở về quê hương để vừa chăm lo cho mẹ, vừa tìm hướng phát triển kinh tế lâu dài. Từ thực tế địa phương, Hiếu nhận thấy điều kiện tự nhiên phù hợp với chăn nuôi nên mạnh dạn đầu tư xây dựng mô hình kinh tế tổng hợp.

Mô hình nuôi ốc của Hiếu có tiềm năng phát triển kinh tế.

Với tổng số vốn khoảng 500 triệu đồng, trong đó có 100 triệu đồng vay từ nguồn hỗ trợ thanh niên, Hiếu triển khai mô hình nuôi hươu kết hợp nuôi ốc. Đến nay, anh đã xây dựng 9 chuồng nuôi hươu với tổng đàn 10 con. Bên cạnh đó, anh tận dụng diện tích đất vườn để đào hai ao nuôi ốc, bước đầu mang lại những tín hiệu tích cực dù mới triển khai khoảng 4 tháng.

Chia sẻ về quá trình khởi nghiệp, Hiếu cho biết: “Nhận thấy đây là mô hình có tiềm năng phát triển nên tôi quyết định đầu tư. Đến nay, mô hình cơ bản ổn định, riêng vụ thu hoạch nhung hươu vừa qua mang lại thu nhập hơn 40 triệu đồng. Tôi đang tiếp tục nhân rộng mô hình để mang lại nguồn thu cao hơn”.

Theo Hiếu, với kết quả bước đầu tuy chưa lớn nhưng là động lực để anh tiếp tục mở rộng và hoàn thiện mô hình trong thời gian tới.

Hiếu trở thành tấm gương sáng trong phát triển kinh tế địa phương.

Không chỉ mang lại hiệu quả kinh tế, mô hình của Hiếu còn góp phần tạo hướng đi mới cho thanh niên địa phương. Từ một công nhân làm việc xa nhà, việc anh lựa chọn trở về quê hương lập nghiệp là quyết định không dễ dàng. Tuy nhiên, chính tinh thần dám nghĩ, dám thay đổi đã giúp anh từng bước vượt qua khó khăn, khẳng định bản thân trên con đường lập thân, lập nghiệp. Với anh Hiếu, khởi nghiệp không nhất thiết phải bắt đầu từ những điều lớn lao, mà quan trọng là sự kiên trì, dám nghĩ và dám hành động.

Đánh giá về mô hình này, anh Lê Tiến Hào - Bí thư Đoàn xã Hương Phố cho biết, những mô hình kinh tế như của anh Hiếu không chỉ mang ý nghĩa phát triển kinh tế gia đình mà còn lan tỏa tinh thần tích cực trong cộng đồng thanh niên. Đây là những tấm gương tiêu biểu, góp phần khơi dậy ý chí vươn lên, khuyến khích nhiều bạn trẻ mạnh dạn khởi nghiệp trên chính quê hương mình.

Đổi mới trong tư duy phát triển kinh tế

Không chỉ mang theo khát vọng lập thân, lập nghiệp, nhiều người trẻ đã chọn cách khởi nghiệp mới trên quê hương bằng chính những sản phẩm, đặc sản vùng miền. Chị Nguyễn Thị Thùy Dung (SN 2001, xã Phúc Trạch, tỉnh Hà Tĩnh) cũng lựa chọn rời phố thị, về quê để làm giàu, phát triển nghề trầm hương.

Tốt nghiệp ngành Marketing tại Hà Nội, Thùy Dung từng có hai năm làm việc trong lĩnh vực y tế thông minh với mức thu nhập ổn định và cơ hội phát triển rõ ràng. Tuy nhiên, thay vì tiếp tục theo đuổi công việc nơi thành phố, chị quyết định trở về quê trong sự bất ngờ của nhiều người. Quyết định này không phải là nhất thời, mà xuất phát từ mong muốn lâu dài, khai thác tiềm năng sẵn có của quê hương, đặc biệt là nguồn cây dó bầu, nguyên liệu chính tạo nên trầm hương.

Chân dung cô gái trẻ Nguyễn Thị Thuỳ Dung

Chị Thuỳ Dung chia sẻ, nhận thấy trầm hương Phúc Trạch dù có chất lượng nhưng chưa được phát triển bài bản. Vì thế năm 2024, Thùy Dung bắt tay vào xây dựng mô hình phát triển trầm hương trên diện tích khoảng 5 ha của gia đình. Mục tiêu của cô không chỉ dừng lại ở sản xuất nguyên liệu mà còn hướng đến chế biến sâu, tạo ra các sản phẩm có giá trị cao.

Thời gian đầu khởi nghiệp không ít khó khăn. Từ một người chỉ làm việc trên giấy tờ, Thùy Dung phải trực tiếp làm việc tại vườn, tìm hiểu từng công đoạn tạo trầm trên cây dó bầu. Bên cạnh đó, việc thiếu kinh nghiệm thực tế khiến quá trình sản xuất và tiêu thụ sản phẩm chưa đạt hiệu quả như mong muốn. Tuy nhiên, với sự kiên trì cùng sự hỗ trợ từ gia đình, cô dần nắm vững kỹ thuật, từng bước ổn định mô hình.

Điểm nổi bật trong hướng đi của Thùy Dung là sự kết hợp giữa phát triển nghề truyền thống và ứng dụng công nghệ số. Không lựa chọn cách bán hàng phụ thuộc vào thương lái như trước đây, cô chủ động xây dựng thương hiệu riêng cho các sản phẩm trầm hương như hương trầm, nụ trầm, trầm sạch. Đồng thời, cô tận dụng mạng xã hội và các sàn thương mại điện tử để quảng bá, giới thiệu sản phẩm đến người tiêu dùng trên cả nước.

Việc xây dựng các kênh bán hàng trực tuyến trên Facebook, TikTok và các nền tảng số đã giúp sản phẩm trầm hương Phúc Trạch từng bước tiếp cận thị trường rộng lớn hơn. Nhờ đó, không chỉ nâng cao giá trị sản phẩm, mô hình còn góp phần thay đổi cách tiếp cận thị trường của người dân địa phương, hướng tới phát triển bền vững trong thời đại số.

Thuỳ Dung biết tận dụng mạng xã hội, ứng dụng số để phát triển sản phẩm.

Thùy Dung cũng chia sẻ, giữ gìn nghề truyền thống là trách nhiệm, nhưng đổi mới cách làm mới là yếu tố quyết định để sản phẩm có thể cạnh tranh và phát triển lâu dài. Dù mô hình còn mới, các sản phẩm mang thương hiệu trầm hương Phúc Trạch đã dần được người tiêu dùng ở nhiều tỉnh, thành biết đến, mở ra hướng đi triển vọng cho đặc sản quê hương.

Ông Phan Quốc Thanh - Phó Chủ tịch UBND xã Phúc Trạch cho biết, chính quyền địa phương luôn sát cánh và tạo điều kiện để thế hệ trẻ nuôi dưỡng khát vọng khởi nghiệp. Những mô hình thành công không chỉ mang lại lợi ích kinh tế cho cá nhân mà còn góp phần giúp người dân địa phương giảm nghèo bền vững, từng bước vươn lên làm giàu ngay trên quê hương mình.

Bên cạnh đó, xã cũng khuyến khích đưa các sản phẩm lên các sàn thương mại điện tử, hỗ trợ đăng ký nhãn hiệu và xây dựng thương hiệu, hướng tới đạt chuẩn OCOP. Qua đó, từng bước nâng cao giá trị cũng như khả năng cạnh tranh của sản phẩm địa phương trên thị trường.