An Giang tuyên dương đảng viên trẻ, thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác

Nhân kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3), Đoàn UBND tỉnh An Giang tuyên dương nhiều đảng viên trẻ tiêu biểu, tập thể và cá nhân thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác, góp phần lan tỏa tinh thần xung kích, trách nhiệm của tuổi trẻ trong giai đoạn phát triển mới.

Chiều 26/3, Ban Chấp hành Đoàn UBND tỉnh An Giang tổ chức họp mặt kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và tuyên dương đảng viên trẻ tiêu biểu, thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác.

Chị Nguyễn Phượng Thư - Bí thư Đoàn UBND tỉnh An Giang cho biết, thời gian qua, nhiều phong trào hành động cách mạng được triển khai sâu rộng, gắn với nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị, như: Xuân tình nguyện, Tháng thanh niên, Tuổi trẻ sáng tạo, Chủ nhật xanh, Tuổi trẻ xung kích bảo vệ Tổ quốc… Nhiều công trình, phần việc thanh niên thiết thực đã góp phần nâng cao hiệu quả công tác chuyên môn, cải thiện chất lượng phục vụ Nhân dân.

Trong thời gian tới, theo chị Thư, Đoàn UBND tỉnh An Giang xác định, tiếp tục củng cố tổ chức vững mạnh, đổi mới nội dung và phương thức hoạt động gắn với chuyển đổi số. Phát huy vai trò xung kích của thanh niên trong cải cách hành chính, xây dựng chính quyền số. Đẩy mạnh các hoạt động tình nguyện, an sinh xã hội hướng đến địa bàn khó khăn, vùng sâu, vùng xa, hải đảo…

Chị Thư cho rằng, kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đoàn không chỉ dịp ôn lại truyền thống, còn là thời điểm để mỗi đoàn viên tự soi rọi trách nhiệm, tiếp tục dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm. Qua đó góp phần xây dựng tỉnh An Giang sau hợp nhất phát triển nhanh và bền vững.

Ông Huỳnh Hoàng Sơn - Phó Bí thư Đảng ủy UBND tỉnh An Giang nhấn mạnh, trải qua 95 năm xây dựng và trưởng thành, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh luôn khẳng định vai trò là lực lượng xung kích, tiên phong trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Trong giai đoạn hiện nay, theo ông Sơn, tuổi trẻ tỉnh An Giang tiếp tục phát huy truyền thống năng động, sáng tạo, tích cực tham gia học tập, nghiên cứu khoa học, chuyển đổi số, khởi nghiệp đổi mới sáng tạo và phát triển kinh tế - xã hội. Nhiều đoàn viên, thanh niên đã khẳng định bản lĩnh, trí tuệ trên các lĩnh vực như công nghệ thông tin, trí tuệ nhân tạo, nông nghiệp công nghệ cao, kinh tế số và hội nhập quốc tế.

Ông Sơn cho rằng, năm 2026 diễn ra nhiều sự kiện chính trị quan trọng, đặc biệt Đại hội Đảng các cấp và bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031. Đòi hỏi tổ chức Đoàn và tuổi trẻ phải nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị tư tưởng, xây dựng lớp thanh niên "vừa hồng vừa chuyên”, có bản lĩnh, khát vọng cống hiến và làm chủ khoa học công nghệ.

Phó Bí thư Đảng ủy UBND tỉnh An Giang cũng đề nghị, các cấp bộ Đoàn tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; phát huy mạnh mẽ vai trò đồng hành cùng thanh niên trong học tập, lập nghiệp; tạo môi trường để thanh niên rèn luyện, cống hiến và trưởng thành. Đồng thời, tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ, thúc đẩy chuyển đổi số trong hoạt động đoàn, góp phần xây dựng nền hành chính hiện đại, phục vụ người dân và doanh nghiệp ngày càng tốt hơn. Với nhiệt huyết, trí tuệ và khát vọng vươn lên, tuổi trẻ An Giang sẽ tiếp tục là lực lượng nòng cốt, góp phần đưa địa phương phát triển nhanh và bền vững trong giai đoạn mới.

Dịp này, Ban Chấp hành Đoàn UBND tỉnh tuyên dương 10 đảng viên trẻ tiêu biểu -những gương mặt đại diện cho tinh thần tiên phong, gương mẫu trong học tập, công tác và rèn luyện. Đồng thời, trao giấy chứng nhận cho 5 tập thể và 5 cá nhân đạt danh hiệu Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác.

