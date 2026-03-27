Công trình thanh niên tại bến nước thành điểm hút khách check-in

TPO - Đoàn viên, thanh niên trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk triển khai công trình thanh niên trồng cây xanh tại bến nước và đưa nơi đây trở thành điểm nhấn của buôn, thu hút khách du lịch đến tham quan, check-in. Tại Liên đội trường THCS, các đội viên thực hiện công trình măng non “Vườn rau của em”.

Đoàn xã Quảng Phú, tỉnh Đắk Lắk phối hợp cùng các đơn vị triển khai công trình thanh niên trồng cây xanh, cải tạo cảnh quan bến nước tại buôn Sút H'Luốt.

Tại chương trình, đoàn viên, thanh niên của các đơn vị đã tổ chức trồng mới 60 cây xanh, dọn dẹp vệ sinh môi trường, thu gom rác thải cải tạo lại cảnh quan khu vực bến nước của buôn Sút H'Luốt.

Bà H’ Hương Niê (người dân trên địa bàn xã) cho biết, các bạn trẻ tham gia cải tạo bến nước không chỉ góp phần xây dựng không gian xanh – sạch – đẹp mà còn giữ gìn, phát huy giá trị văn hóa cộng đồng. Bến nước truyền thống là nơi sinh hoạt gắn bó lâu đời của người dân tộc bản địa trên địa bàn xã.

Thông qua hoạt động, tuổi trẻ xã Quảng Phú khẳng định vai trò xung kích, tình nguyện của thanh niên trong tham gia bảo vệ môi trường và gìn giữ các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc trên địa bàn xã. Hoạt động này sẽ tiếp tục được duy trì trong năm đến khi tôn tạo được cảnh quan "Xanh - sạch - đẹp" tại bến nước và đưa nơi đây trở thành điểm nhấn của buôn, thu hút khách du lịch đến thăm quan, check-in.

Đoàn xã phối hợp cùng các đơn vị và Ban tự quản buôn triển khai hoạt động xóa điểm đen về rác thải. Hơn 200 đoàn viên, thanh niên tham gia, thu gom hơn 3 tấn rác thải và trả lại cảnh quan môi trường xanh - sạch - đẹp cho địa phương.

Tại chương trình, Đoàn xã và các đơn vị đã thực hiện cắm bảng tuyên truyền với nội dung “Bảo vệ môi trường sống xanh – sạch – đẹp” nhằm nâng cao ý thức cộng đồng và tạo điểm nhấn trong công tác tuyên truyền. Bên cạnh đó, các bạn tham gia hoạt động còn lan tỏa trào lưu tích cực trên không gian mạng với thông điệp "Áo xanh hành động xanh".

Gieo hạt xanh, gặt mùa ý nghĩa

Công trình măng non: “Vườn rau của em” của Liên đội trường THCS Trần Quang Diệu (xã Ea Nuôl, tỉnh Đắk Lắk) không chỉ đơn thuần là một vườn rau xanh, mà còn là một “lớp học mở” sinh động.

Các em đội viên được trực tiếp trải nghiệm: Tự tay gieo trồng, chăm sóc từng luống rau; Học cách lao động, biết quý trọng thành quả; Hình thành ý thức bảo vệ môi trường, sống xanh – sống sạch – sống có trách nhiệm.

Thông qua công trình, Liên đội mong muốn giáo dục các em không chỉ về kỹ năng sống mà còn bồi dưỡng tinh thần đoàn kết, ý thức tập thể và tình yêu lao động, những giá trị cốt lõi của người đội viên trong thời đại mới. Qua đó, muốn truyền tải thông điệp: Mỗi luống rau là một bài học; Mỗi giọt mồ hôi là một bước trưởng thành.

Sản phẩm thu hoạch từ “Vườn rau của em” sẽ được sử dụng vào các hoạt động thiết thực như: Gây quỹ nhỏ giúp bạn có hoàn cảnh khó khăn… Qua đó, lan tỏa tinh thần sẻ chia, nhân ái trong toàn Liên đội.