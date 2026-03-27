Tuổi trẻ lan tỏa khát vọng cống hiến, tình nguyện vì cộng đồng

TPO - Trong Tháng Thanh niên, tuổi trẻ Hà Tĩnh đang triển khai nhiều hoạt động và mô hình ý nghĩa, nhằm khơi dậy tinh thần xung kích, cống hiến, đồng thời tạo cơ hội để đoàn viên trưởng thành và bồi đắp khát vọng xây dựng quê hương.

Bồi đắp lý tưởng cho thanh niên

Tháng Ba về, mang theo không khí rộn ràng và nhiệt huyết của tuổi trẻ, cũng là thời điểm các hoạt động của tổ chức Đoàn trên địa bàn Hà Tĩnh diễn ra sôi nổi, lan tỏa sâu rộng. Trong tháng cao điểm này, các chi đoàn đã tổ chức hơn 3.000 buổi sinh hoạt với chủ đề “Đoàn TNCS Hồ Chí Minh - 95 năm tự hào”, thu hút trên 15.000 đoàn viên, thanh niên tham gia.

Không chỉ đơn thuần là những buổi sinh hoạt định kỳ, những chương trình đều trở thành một “không gian kết nối” giúp đoàn viên, thanh niên được bồi đắp lý tưởng cách mạng, khơi dậy tinh thần, khát vọng cho người trẻ.

Song hành với công tác giáo dục, việc xây dựng tổ chức Đoàn tiếp tục được chú trọng với nhiều kết quả tích cực. Gần 3.500 đoàn viên mới được kết nạp. Đặc biệt, hơn 500 đoàn viên ưu tú được giới thiệu cho Đảng xem xét, trong đó có trên 300 người vinh dự đứng vào hàng ngũ của Đảng Cộng sản Việt Nam. Những chương trình tọa đàm, gặp mặt cán bộ Đoàn qua các thời kỳ hay các chuyến “hành trình về nguồn” đến các địa chỉ đỏ cũng để lại nhiều dư âm sâu lắng.

Lễ kết nạp Đoàn viên tại xã Mai Phụ.

Sinh ra trên quê hương Anh hùng Lý Tự Trọng, đoàn viên Nguyễn Văn Mạnh (học sinh lớp 10, xã Việt Xuyên) chia sẻ, mỗi lần tham gia các hoạt động về nguồn, Mạnh lại càng cảm nhận rõ niềm tự hào và trách nhiệm của thế hệ trẻ hôm nay.

“Được sống và trưởng thành trên mảnh đất giàu truyền thống cách mạng là một niềm vinh dự lớn. Qua những câu chuyện về các thế hệ đi trước, đặc biệt là tấm gương anh Lý Tự Trọng, bản thân em, một đoàn viên càng ý thức hơn việc phải không ngừng rèn luyện, cống hiến và sống có ích để xứng đáng với quê hương”, Mạnh bày tỏ.

Trong Tháng Thanh niên, Mạnh cho biết, đã tham gia những hoạt động như dọn vệ sinh môi trường, tham gia các công trình xây dựng nông thôn mới, hay các buổi sinh hoạt chi đoàn. “Mỗi hoạt động đều là cơ hội để đoàn viên rèn luyện, trưởng thành và thể hiện khát vọng cống hiến. Tháng Thanh niên chính là dịp để bản thân người trẻ biến tinh thần trách nhiệm thành hành động cụ thể. Bản thân em cũng rất vui, hào hứng khi được tham gia các hoạt động tình nguyện của đoàn triển khai", em Mạnh chia sẻ.

Xung kích vì cộng đồng, tiên phong trong chuyển đổi số

Nếu các hoạt động giáo dục truyền thống góp phần “giữ lửa” trong thanh thiếu niên thì những chương trình hành động chính là nơi ngọn lửa ấy được lan tỏa mạnh mẽ. Tại Hà Tĩnh, Ngày hội “Tuổi trẻ Hà Tĩnh tiên phong chuyển đổi số” đã thể hiện rõ vai trò xung kích, nhạy bén của thanh niên trong thời đại mới.

Tại các địa phương, hình ảnh đoàn viên, thanh niên tận tình hướng dẫn người dân cài đặt ứng dụng, sử dụng dịch vụ công trực tuyến hay thanh toán không dùng tiền mặt đã dần trở nên quen thuộc. Đặc biệt, tại các điểm Trung tâm hành chính công, lực lượng đoàn viên luôn sẵn sàng hỗ trợ người dân trong việc truy cập, thao tác trên các ứng dụng số, hướng dẫn kê khai hồ sơ trực tuyến, giúp quá trình giải quyết thủ tục hành chính diễn ra thuận tiện, nhanh chóng hơn.

Thanh niên Hà Tĩnh tiên phong trong chuyển đổi số, hỗ trợ người dân.

Đặc biệt, trong những ngày bầu cử, tiếng loa của các đội hình thanh niên hỗ trợ bầu cử đã vang khắp các phường, xã, mang thông tin kịp thời đến từng khu dân cư, hướng dẫn cử tri về quy trình bỏ phiếu và góp phần tạo nên không khí dân chủ, sôi nổi trong toàn tỉnh.

Không chỉ tiên phong trong chuyển đổi số, tuổi trẻ Hà Tĩnh còn để lại dấu ấn đậm nét qua các hoạt động tình nguyện vì cộng đồng. Những chuyến thăm hỏi, những phần quà trao tận tay các gia đình chính sách, người có hoàn cảnh khó khăn; những căn nhà nhân ái dần được hoàn thiện; những đợt khám chữa bệnh, cấp phát thuốc miễn phí; hay những giọt máu hồng được hiến tặng… tất cả đã tạo nên dòng chảy ấm áp của tình người.

Trong Tháng Thanh niên, tuổi trẻ Hà Tĩnh thực hiện nhiều hoạt động ý nghĩa.

Ở những vùng nông thôn, miền núi, dấu chân của thanh niên tình nguyện vẫn in đậm qua từng công trình, phần việc cụ thể. Từ chung tay xây dựng nông thôn mới, bảo vệ môi trường đến góp sức xây dựng đô thị văn minh, tuổi trẻ Hà Tĩnh đang từng ngày góp phần làm cho diện mạo quê hương thêm khởi sắc.

Bên cạnh đó, các hoạt động đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp cũng được triển khai hiệu quả. Nhiều mô hình kinh tế thanh niên được hỗ trợ phát triển; các chương trình tư vấn hướng nghiệp, giới thiệu việc làm được tổ chức thường xuyên; các ý tưởng khởi nghiệp sáng tạo, đặc biệt trong lĩnh vực phát triển xanh, bền vững, ngày càng được khuyến khích và nhân rộng.

Tỉnh Đoàn hỗ trợ mô hình thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp.

Không khí sôi nổi còn lan tỏa đến các trường học với Ngày hội “Thiếu nhi vui khỏe - Tiến bước lên Đoàn”, góp phần rèn luyện thể chất, bồi dưỡng kỹ năng và nuôi dưỡng lý tưởng cho thế hệ măng non. Cùng với đó, các hoạt động thể dục thể thao như Giải bóng chuyền nam thanh niên cấp tỉnh cũng tạo sân chơi lành mạnh, tăng cường sự gắn kết trong đoàn viên, thanh niên..