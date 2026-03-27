Những khoảnh khắc ấn tượng ngày kỷ niệm 95 năm thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

Duy Phạm - Xuân Tùng - Châu Linh

TPO - Trong không khí sôi nổi kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2026), nhiều hoạt động trọng thể, ý nghĩa diễn ra với nhiều khoảnh khắc ấn tượng vừa trang trọng, ấm áp, vừa tràn đầy hào hứng.

Trong không khí sôi nổi kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đoàn﻿ TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2026), ngày 26/3 đã diễn ra nhiều hoạt động trọng thể, ý nghĩa.
Một trong những điểm nhấn đặc biệt là chương trình Thủ tướng Chính phủ gặp mặt﻿ các Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu và triển vọng, cùng cán bộ Đoàn tiêu biểu toàn quốc tại Văn phòng Chính phủ.
Thủ tướng Phạm Minh Chính tặng hoa chúc mừng﻿ Ban Bí thư Trung ương Đoàn và tuổi trẻ cả nước nhân dịp kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.
Anh Bùi Quang Huy - Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn báo cáo về các hoạt động của Tháng Thanh niên hướng đến kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đoàn﻿ TNCS Hồ Chí Minh, kết quả xét chọn Giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu﻿, Giải thưởng Lý Tự Trọng năm 2026﻿.
Thủ tướng Chính phủ tặng hoa các Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu và triển vọng năm 2025, cán bộ Đoàn tiêu biểu nhận Giải thưởng Lý Tự Trọng năm 2026.
Tại chương trình, Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu 2025 Nguyễn Thị Hòa (Hòa Minzy) cùng hai Gương mặt trẻ Việt Nam triển vọng năm 2025 Phương Mỹ Chi, Nguyễn Đức Phúc cùng các đại biểu đã mang đến giai điệu khí thế nhiệt huyết tuổi trẻ, cũng như truyền thống quê hương.
Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu, triển vọng năm 2025 đã mang đến những đề xuất giàu thực tiễn về tháo gỡ điểm nghẽn cơ chế, làm chủ công nghệ lõi, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và lan tỏa bản sắc văn hóa Việt trong kỷ nguyên số.
Thủ tướng Phạm Minh Chính﻿ nêu rõ, trong suốt chiều dài lịch sử 95 năm trưởng thành và phát triển của Thanh niên Việt Nam, trong bất cứ hoàn cảnh nào, Thanh niên Việt Nam luôn thể hiện vai trò “rường cột của nước nhà”, “lực lượng tiên phong”, “mũi nhọn xung kích” xông pha trên mọi mặt trận bằng sức sáng tạo, niềm đam mê, cống hiến của tuổi trẻ, bằng tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám dấn thân, dám vượt qua giới hạn của chính mình để đóng góp quan trọng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.
Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ: “Thanh niên Việt Nam﻿ cần tiếp tục giữ bản lĩnh chính trị vững vàng, tuyệt đối trung thành với lý tưởng của Đảng; đổi mới tư duy trong suy nghĩ và hành động, quán triệt quan điểm nguồn lực bắt nguồn từ tư duy, động lực bắt nguồn từ sự đổi mới, sức mạnh bắt nguồn từ nhân dân. Phương châm là nhìn xa trông rộng, nghĩ sâu làm lớn, giỏi về chuyên môn, tinh thông nghiệp vụ, tác phong chuyên nghiệp, hiệu quả, sâu sát thực tiễn, kết nối, hội nhập sâu rộng”.
Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng các đại biểu, cán bộ đoàn chụp ảnh lưu niệm tại Văn phòng Chính phủ
Chương trình kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và trao Giải thưởng Lý Tự Trọng năm 2026 do T.Ư Đoàn tổ chức, diễn ra trọng thể tại Cung Văn hoá hữu nghị Việt - Xô.
Anh Bùi Quang Huy - Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn ôn lại truyền thống 95 năm lịch sử vẻ vang, hào hùng của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.
Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất﻿.
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước và lãnh đạo Trung ương Đoàn trao Giải thưởng Lý Tự Trọng cho các cán bộ Đoàn tiêu biểu.
Phát biểu tại chương trình, ông Trịnh Văn Quyết - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận T.Ư﻿ ghi nhận, trong hòa bình, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, thanh niên tiếp tục là lực lượng xung kích trên mọi mặt trận.
#Thủ tướng Chính phủ #Bằng khen Ban Bí thư Trung ương Đoàn #Gương mặt trẻ tiêu biểu #Văn phòng Chính phủ #Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh #cán bộ Đoàn tiêu biểu #Giải thưởng Lý Tự Trọng #95 năm Ngày thành lập Đoàn #26/3

