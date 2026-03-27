Giúp sinh viên tìm việc làm 'thời AI'

TPO - Thị trường lao động thời AI đang mở ra nhiều cơ hội mới, nhưng cũng đặt sinh viên trước sức ép cạnh tranh lớn hơn bao giờ hết. Trong bối cảnh đó, những không gian kết nối nghề nghiệp, việc làm được tổ chức bởi Đoàn Thanh niên các trường Đại học tạo điều kiện để sinh viên hiểu mình cần chuẩn bị gì, rèn kỹ năng ra sao và chủ động thích ứng với những thay đổi nhanh chóng của thị trường lao động.

Trong khuôn khổ Hội thao kỷ niệm 95 năm thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Đoàn Thanh niên Học viện Phụ nữ Việt pham và Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội vừa tổ chức ngày hội việc làm nhằm tạo cầu nối hiệu quả giữa sinh viên và thị trường lao động, đồng thời thúc đẩy tinh thần năng động, sáng tạo và chủ động hội nhập của người học.

Tham dự ngày hội, anh Nguyễn Nhất Linh - Bí thư Đoàn Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể T.Ư đánh giá, ngày hội việc làm là một hoạt động thiết thực giúp sinh viên tiếp cận thông tin thị trường lao động, tạo cơ hội gặp gỡ trực tiếp các nhà tuyển dụng uy tín, từ đó mở rộng cơ hội việc làm và trang bị các kỹ năng cần thiết cho hành trình nghề nghiệp. Đồng thời, đây cũng là dịp để doanh nghiệp tiếp cận nguồn nhân lực trẻ chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu phát triển trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng mạnh mẽ.

Toàn cảnh hội thao kỷ niệm 95 năm thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và ngày hội việc làm.

Anh Nguyễn Nhất Linh - Bí thư Đoàn Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể T.Ư tham dự và động viên tuổi trẻ Học viện Phụ nữ Việt Nam.

Năm 2026, chương trình có sự tham gia của 20 doanh nghiệp uy tín, mang đến hàng nghìn vị trí tuyển dụng thuộc nhiều lĩnh vực như công nghệ, giáo dục, kinh doanh, du lịch, truyền thông, luật…

Theo ThS. Nguyễn Hoàng Phương - Bí thư Đoàn Thanh niên Học viện Phụ nữ Việt Nam, "thời AI", lợi thế cạnh tranh của sinh viên không còn nằm ở kiến thức đơn thuần, mà ở năng lực đổi mới bản thân trước những biến động rất nhanh của thị trường lao động.

"Sinh viên mới ra trường cũng rất dễ bị "hẫng", bị cảm thấy bị bỏ xa so với thị trường tuyển dụng bởi những kỹ năng công việc được tối ưu hóa bởi AI. Do vậy, chúng tôi muốn các doanh nghiệp, nhà tuyển dụng đưa ra các bài học, case study thực chiến để các em có bản lĩnh thích ứng, khả năng làm việc cùng công nghệ và tinh thần cao hơn", chị Phương chia sẻ.

Ngày hội diễn ra với các hoạt động như phỏng vấn, tuyển dụng trực tiếp tại các gian hàng doanh nghiệp; giao lưu, kết nối giữa doanh nghiệp và sinh viên; trải nghiệm, trò chơi tại các gian hàng...