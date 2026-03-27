Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

Ông Võ Trọng Hải tái đắc cử Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An

Ngọc Tú
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Với số phiếu tín nhiệm tuyệt đối, ông Võ Trọng Hải tiếp tục được tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2026-2031.

Chiều 27/3, Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An khóa XIX nhiệm kỳ 2026-2031 đã tổ chức Kỳ họp thứ nhất để xem xét, quyết định các nội dung thuộc thẩm quyền.

Tại kỳ họp, các đại biểu đã tiến hành bầu chức danh Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Ủy viên UBND tỉnh, Hội thẩm nhân dân Tòa án nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân khu vực.

Ông Võ Trọng Hải - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026 tiếp tục được đại biểu tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2026-2031.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An tặng hoa chúc mừng các đồng chí vừa được đại biểu tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Cũng tại kỳ họp, các đại biểu đã tiến hành bầu chức danh Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2026-2031. Theo đó, các ông Bùi Thanh An - Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nghệ An; ông Nguyễn Văn Đệ - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; ông Hoàng Phú Hiền - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; ông Phùng Thành Vinh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; ông Thái Văn Thành - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, tiếp tục được tín nhiệm bầu giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2026-2031.

Kỳ họp cũng đã bầu 16 Ủy viên UBND tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2026-2031

Ông Võ Trọng Hải - Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2026-2031 phát biểu nhận nhiệm vụ tại kỳ họp.

Ông Võ Trọng Hải sinh năm 1968, quê quán xã Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh. Trình độ chuyên môn: Đại học chuyên ngành Sĩ quan Biên phòng; Đại học, chuyên ngành Luật học.

Từ tháng 3/2019 - 6/2020, ông Võ Trọng Hải là Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh; từ 7/2020-15/4/2021, ông là Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An; từ 4/2021-11/2025, ông là Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh;

Từ 11/2025 đến nay, ông là Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An.

#Nghệ An #Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An #Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An #ông Võ Trọng Hải #ông Thái Văn Thành #ông Hoàng Phú Hiền #ông Nguyễn Văn Đệ #ông Bùi Thanh An #ông Phùng Thành Vinh #lãnh đạo tỉnh Nghệ An

