Ông Võ Trọng Hải tái đắc cử Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An

Chiều 27/3, Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An khóa XIX nhiệm kỳ 2026-2031 đã tổ chức Kỳ họp thứ nhất để xem xét, quyết định các nội dung thuộc thẩm quyền.

Tại kỳ họp, các đại biểu đã tiến hành bầu chức danh Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Ủy viên UBND tỉnh, Hội thẩm nhân dân Tòa án nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân khu vực.

Ông Võ Trọng Hải - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026 tiếp tục được đại biểu tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2026-2031.

Cũng tại kỳ họp, các đại biểu đã tiến hành bầu chức danh Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2026-2031. Theo đó, các ông Bùi Thanh An - Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nghệ An; ông Nguyễn Văn Đệ - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; ông Hoàng Phú Hiền - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; ông Phùng Thành Vinh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; ông Thái Văn Thành - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, tiếp tục được tín nhiệm bầu giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2026-2031.

Kỳ họp cũng đã bầu 16 Ủy viên UBND tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2026-2031

Ông Võ Trọng Hải sinh năm 1968, quê quán xã Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh. Trình độ chuyên môn: Đại học chuyên ngành Sĩ quan Biên phòng; Đại học, chuyên ngành Luật học.

Từ tháng 3/2019 - 6/2020, ông Võ Trọng Hải là Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh; từ 7/2020-15/4/2021, ông là Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An; từ 4/2021-11/2025, ông là Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh;

Từ 11/2025 đến nay, ông là Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An.