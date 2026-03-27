Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

Đại tướng Lương Tam Quang dự khởi công doanh trại công an Thanh Hóa rộng gần 33ha

Phạm Trường
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Tại lễ khởi công dự án Doanh trại đóng quân Công an tỉnh Thanh Hóa, đại tướng Lương Tam Quang - Bộ trưởng Bộ Công an đề nghị các đơn vị sớm triển khai công trình đúng tiến độ, chất lượng, tiết kiệm, để hoàn thiện, đưa vào sử dụng trước tháng 8/2027.

Chiều 27/3, Công an tỉnh Thanh Hóa tổ chức Lễ khởi công dự án Doanh trại đóng quân của Công an tỉnh. Về tham dự buổi lễ có Đại tướng Lương Tam Quang - Bộ trưởng Bộ Công an.

Bộ trưởng Bộ Công an cùng các đại biểu tham quan mô hình doanh trại đóng quân Công an tỉnh Thanh Hoá.

Dự án doanh trại đóng quân Công an tỉnh Thanh Hóa được xây dựng tại phường Hạc Thành với diện tích 32,8ha. Theo thiết kế, công trình gồm hệ thống trụ sở làm việc của các phòng nghiệp vụ, khu chỉ huy, điều hành, các công trình phục vụ công tác hậu cần, kỹ thuật, huấn luyện và các hạng mục phụ trợ cần thiết.

Trong đó, tổ hợp nhà trung tâm gồm 1 tầng hầm, 12 tầng nổi với hội trường lớn có sức chứa gần 1.000 chỗ ngồi, không chỉ đáp ứng yêu cầu hoạt động của công an tỉnh, mà còn bảo đảm phục vụ các hội nghị, sự kiện lớn của tỉnh.

Khi hoàn thiện, công trình không chỉ giải quyết yêu cầu cấp thiết mà còn đảm bảo tính chiến lược lâu dài, góp phần tăng cường năng lực lãnh đạo, chỉ huy, điều hành tập trung; bảo đảm thông tin liên lạc thông suốt, đồng thời cải thiện điều kiện làm việc, huấn luyện và sinh hoạt cho lực lượng công an địa phương.

Khởi công dự án Doanh trại đóng quân của Công an tỉnh Thanh Hóa.

Tại lễ khởi công, Đại tướng Lương Tam Quang - Bộ trưởng Bộ Công an, khẳng định công trình có ý nghĩa chính trị sâu sắc, quan trọng cả trước mắt và lâu dài, bảo đảm công tác chỉ huy, chỉ đạo, cải thiện điều kiện làm việc, sinh hoạt cho cán bộ, chiến sĩ. Đồng thời, công trình góp phần xây dựng lực lượng Công an tỉnh Thanh Hóa hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Bộ trưởng Bộ Công an đề nghị chủ đầu tư, đơn vị tư vấn thiết kế, giám sát, thi công xây dựng công trình bảo đảm tiến độ, chất lượng, tiết kiệm và kỹ thuật, mỹ thuật với tầm nhìn 100 năm, sớm đưa công trình vào sử dụng vào dịp kỷ niệm 82 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân (19/8/2027).

