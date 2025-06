TPO - Ngày 21/6, Công an tỉnh Kiên Giang khánh thành trụ sở làm việc mới tại TP. Rạch Giá.

Tham dự buổi lễ có nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng; Đại tướng Lê Hồng Anh - nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thường trực Ban Bí thư; lãnh đạo Bộ Công an; lãnh đạo tỉnh Kiên Giang; đại diện Công an các tỉnh Hậu Giang, An Giang.

Thiếu tướng Nguyễn Văn Hận - Giám đốc Công an tỉnh Kiên Giang cho biết, công trình được Bộ Công an phê duyệt đầu tư từ năm 2020. Công trình gồm nhiều hạng mục hiện đại, đáp ứng yêu cầu về tổ chức, chỉ huy, điều hành và chiến đấu của lực lượng công an trong tình hình mới.

Theo lãnh đạo Công an tỉnh Kiên Giang, trụsở mới được thiết kế hiện đại, khang trang, phù hợp với định hướng hiện đại hóa cơ sở vật chất, thực hiện Nghị quyết 12 của Bộ Chính trị về xây dựng lực lượng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.

Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang - Nguyễn Thanh Nhàn đề nghị, Công an tỉnh phát huy hiệu quả đầu tư công trình, tiếp tục khẳng định vai trò nòng cốt trong đảm bảo an ninh, trật tự, đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội, đối ngoại của địa phương.

Ông Nhàn cho rằng, đây không chỉ nơi làm việc, còn biểu tượng niềm tin, ý chí và quyết tâm phục vụ nhân dân.

Trung tướng Đặng Hồng Đức - Thứ trưởng Bộ Công an cho rằng, trụ sở mới của Công an tỉnh Kiên Giang nhằm hiện thực hóa mục tiêu hiện đại hóa lực lượng, góp phần thực hiện hiệu quả Đề án Hiện đại hóa cơ sở vật chất Công an nhân dân đến năm 2030.

Trung tướng Đức yêu cầu, Công an tỉnh Kiên Giang quản lý, sử dụng hiệu quả công trình, tiếp tục hoàn thiện các hạng mục còn lại, giữ gìn cơ sở vật chất với tinh thần “giữ tốt, dùng bền”, xây dựng môi trường làm việc xanh - sạch - đẹp, phục vụ tốt cho nhiệm vụ công tác, chiến đấu.

Đối với Công an tỉnh An Giang, đơn vị sẽ có điều kiện tương tự trong thời gian tới, Trung tướng Đặng Hồng Đức lưu ý, cần chủ động rà soát, sắp xếp trụ sở hiện có một cách hợp lý, tránh lãng phí. Đồng thời, nghiên cứu, đề xuất phương án mở rộng trụ sở phù hợp với quy mô, nhiệm vụ mới sau sáp nhập hành chính. Việc đầu tư trụ sở Công an cấp xã cũng cần được chú trọng theo hướng vững mạnh từ cơ sở, bám sát mô hình “Tỉnh toàn diện, xã vững mạnh”.

Cũng theo Thứ trưởng Đặng Hồng Đức, trong bối cảnh nhiệm vụ ngày càng nặng nề, lực lượng Công an phải tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và nhân dân, phát huy truyền thống anh hùng, phụng sự vì bình yên của nhân dân và sự phát triển của đất nước trong giai đoạn mới.