Hà Nội: Ưu tiên quỹ đất di dời trụ sở xây trường công lập

TPO - Theo Sở GD&ĐT Hà Nội, UBND thành phố tiếp tục chỉ đạo ưu tiên quỹ đất, đặc biệt quỹ đất sau khi di dời trụ sở các cơ quan, nhà máy để xây mới, mở cải tạo thành trường học công lập đủ phòng học, phòng chức năng cho học sinh.

Đầu năm học 2025-2026, Hà Nội có 2.954 trường học các cấp từ mầm non, tiểu học, THCS, THPT đáp ứng nhu cầu dạy học cho khoảng 2,3 triệu học sinh. Với quy mô trường lớp này có thể nói là rất lớn, tuy nhiên, ở một số phường nội đô, tốc độ phát triển dân số nhanh nên chưa đáp ứng yêu cầu học tập của học sinh.

Theo thống kê của Sở GD&ĐT Hà Nội, trong số 2.954 trường học hiện nay có 2.324 trường công lập. Bậc mầm non, có 830 trường, tiểu học 737 trường, THCS có 622 trường và THPT ít nhất với 135 trường.

Trường tiểu học Trần Phú, Phường Hà Đông (Hà Nội) có diện tích chật hẹp, học sinh vẫn phải học ở hai phân hiệu. (ảnh: Hà Linh)

Đến cuối năm 2024, tỉ lệ trường đạt chuẩn quốc gia là hơn 61%. Năm 2025, cùng với việc công nhận mới và công nhận lại cho hơn 200 trường, tỉ lệ trường đạt chuẩn quốc gia trên toàn thành phố hiện đạt tỉ lệ 80,6%.

Nhìn một cách tổng thể, bậc THPT vẫn là bậc học có số lượng trường ít nhất, tỉ lệ trường đạt chuẩn quốc gia thấp nhất trong các cấp học (chỉ chiếm khoảng 55%), trong khi bậc mầm non tỉ lệ trường đạt chuẩn cao nhất (lên tới 82,5%.)

Thiếu trường công lập ở bậc THPT trầm trọng, do đó kỳ thi tuyển sinh lớp 10 hằng năm gây áp lực rất lớn đối với học sinh, các trường THCS và phụ huynh. Mỗi năm, Hà Nội có hơn 100.000 học sinh tốt nghiệp THCS nhưng chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 công lập hiện mới chỉ đảm bảo ở mức 60 – 62% là con số rất thấp. Mà nguyên nhân chủ yếu là do thiếu trường lớp, thiếu chỗ học. Có những khu vực, nhiều năm nay, không xây thêm một trường THPT công lập mới nào dẫn đến số lượng trường học các cấp từ mầm non đến phổ thông có “tháp hình nón”.

Sĩ số học sinh/lớp vượt chuẩn

Sở GD&ĐT Hà Nội cho biết, việc xây dựng trường, lớp mới cũng như trường chuẩn quốc gia tại địa phương còn gặp nhiều vướng mắc, khó khăn.

Đó là việc quy hoạch mạng lưới trường lớp đảm bảo đạt chuẩn ở các phường nội thành rất khó vì thiếu quỹ đất xây trường mới, diện tích đất không đủ rộng để xây các phòng chức năng, sân chơi… Trong khi quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Quy hoạch xây dựng, trong đó có diện tích cho từng cấp học nêu: cấp mầm non 12 mét vuông/trẻ em; phổ thông 10 mét vuông/học sinh. “Với quy định đó, Hà Nội rà soát cho thấy, rất nhiều trường hiện gặp khó khăn về diện tích đảm bảo xây dựng trường lớp”, theo Sở GD&ĐT Hà Nội.

Thực tế, các trường học ở quận Hoàn Kiếm (cũ) có diện tích trường, lớp chật hẹp, không có sân chơi cho học sinh tham gia các hoạt động tập thể, sinh hoạt dưới cờ cũng như tập thể dục thể thao. Ngay cả một số trường vừa được xây mới nhưng vẫn trên diện tích đất cũ khá eo hẹp.

Đặc biệt, ở bậc tiểu học, THCS vẫn còn nhiều trường có sĩ số học sinh/lớp vượt xa quy định của Bộ GD&ĐT. Nhiều trường có sĩ số học sinh/lớp vượt 50 em/lớp và quy mô 40-50 lớp/trường. Ở những khu vực "nóng" tuyển sinh đầu cấp, vẫn có những lớp duy trì sĩ số gần 60 học sinh. Trong khi quy định của Bộ GD&ĐT, bậc tiểu học đảm bảo 35 học sinh/lớp; THCS – THPT 45 học sinh/lớp. Điều này làm ảnh hưởng đến chất lượng dạy học, gây áp lực đối với giáo viên đứng lớp.

Ông Trần Thế Cương, Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội chia sẻ, trước thực tế đó, UBND Thành phố Hà Nội đã có những giải pháp, chỉ đạo nhằm khắc phục khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh xây dựng trường lớp đạt chuẩn quốc gia.

Đó là, Thành phố đã chỉ đạo các ngành, phường, xã khẩn trương hoàn thành các dự án đầu tư xây dựng, giải phóng mặt bằng, đẩy nhanh tiến độ thi công để sớm bàn giao các công trình.

Tăng cường kiểm tra đối với các đơn vị chậm giải ngân, xem xét trách nhiệm các tổ chức, cá nhân cản trở, gây khó khăn, làm chậm tiến độ xây trường, lớp.

Thành phố cũng tiếp tục chỉ đạo ưu tiên quỹ đất, đặc biệt quỹ đất sau khi di dời trụ sở cơ quan, nhà máy để bổ sung xây mới, mở rộng cải tạo thành các trường công lập đảm bảo đủ phòng học cũng như các phòng chức năng theo quy định.

Giao UBND các phường, xã tiếp tục chủ động phân luồng học sinh phù hợp giữa các trường trong khu vực, trong đó chú trọng giảm sĩ số học sinh/lớp nhằm gắn với nâng cao chất lượng dạy học và nâng tỉ lệ trường đạt chuẩn quốc gia.

Năm nay, Hà Nội công nhận 58 trường đạt chuẩn quốc gia, công nhận lại cho 161 trường, nâng tổng số trường đảm bảo đạt chuẩn lên con số 80,6%. Bên cạnh đó, vẫn còn nhiều trường cơ sở vật chất xuống cấp, sĩ số học sinh/lớp cao.