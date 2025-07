Nhiều trường chất lượng cao ở Hà Nội bị 'bóc mẽ': Vượt sĩ số, giảm sức hút học sinh

TPO - Sĩ số đối với cấp tiểu học chất lượng cao không vượt quá 30 học sinh/lớp, tuy nhiên, từ năm học 2021-2022 đến nay, một số trường chất lượng cao tại Hà Nội bố trí học sinh vượt mức cho phép. Đây là kết luận của Đoàn giám sát thực hiện mô hình giáo dục chất lượng cao tại Hà Nội.

Sức hút giảm

Trưởng ban Văn hóa - Xã hội Hội đồng nhân dân Thành phố Hà Nội Nguyễn Thanh Bình vừa có báo cáo kết quả giám sát thực hiện mô hình giáo dục chất lượng cao trên địa bàn thành phố.

Bên cạnh kết quả nổi bật của mô hình trường chất lượng cao còn bộc lộ hạn chế, khó khăn. Trong đó có việc chưa đạt mục tiêu theo kế hoạch xây dựng, công nhận 20 trường chất lượng cao trong giai đoạn 2016- 2020. Thực tế, từ 2016 đến nay chỉ có 12/20 trường được công nhận, nhiều quận huyện chưa xây dựng được mô hình trường.

Bên cạnh đó, một số trường công lập được công nhận chất lượng cao lại không duy trì được ưu thế, giảm sức hút. Đặc biệt, có 7 trường mầm non đều có tỷ lệ tuyển sinh qua các năm thấp hơn so với chỉ tiêu đề ra.

“Việc không tuyển đủ chỉ tiêu khiến nguồn thu học phí không đảm bảo, từ đó ảnh hưởng trực tiếp đến quy mô triển khai chương trình chất lượng cao, đến việc đầu tư cơ sở vật chất, trả lương đội ngũ và duy trì các hoạt động nâng cao chất lượng”, đoàn giám sát đánh giá.

Đặc biệt, sĩ số cấp tiểu học của mô hình trường chất lượng cao quy định không vượt quá 30 em/lớp. Tuy nhiên, từ năm học 2021-2022 đến năm học 2024-2025, trường liên cấp TH, THCS Ngôi sao Hà Nội sĩ số học sinh cấp tiểu học vượt mức quy định (34-35 học sinh/lớp); Trường tiểu học Tràng An năm học 2021-2022 và 2022-2023 sĩ số vượt quy định (31-32 học sinh/lớp)…

Cơ sở vật chất xuống cấp

Đoàn giám sát kiểm tra cơ sở vật chất các trường chất lượng cao tại Hà Nội và đánh giá, sau khi được đầu tư ban đầu và quá trình hoạt động, đến nay một số trường công lập cơ sở vật chất xuống cấp, không còn ưu thế nổi trội, thậm chí không đồng bộ, hiện đại so với một số trường công lập đại trà được đầu tư mới.

Trường THPT Lê Lợi (Hà Đông) thực hiện mô hình chất lượng cao nhưng hiện đang cải tạo, sửa chữa, phải dạy học tại cơ sở tạm thời, việc tổ chức các hoạt động giáo dục bị xáo trộn, không đảm bảo điều kiện trang thiết bị, thiếu phòng thực hành… ảnh hưởng đến việc triển khai các môn học ứng dụng và thực nghiệm.

Trường Mầm non B thực hiện mô hình chất lượng cao nhưng chưa được đầu tư đồng bộ về cơ sở vật chất, chưa đáp ứng đủ yêu cầu cơ bản về phòng học, trang thiết bị, khu vui chơi,….

Nhiều trường có cơ sở vật chất đã xuống cấp, không đồng bộ cả về số lượng và chất lượng: các phòng chức năng, phòng học đã sử dụng lâu năm, trang thiết bị hết niên hạn, nhưng chưa được đầu tư thay thế kịp thời như: Mầm non B, Mầm non Việt Triều Hữu Nghị, Mầm non Mai Dịch, Mầm non 20-10, Mầm non Đô thị Việt Hưng.

Nhiều trường bố trí số lượng giáo viên đứng lớp thấp hơn quy định của Bộ GD&ĐT về định mức giáo viên/lớp học, ảnh hưởng đến khả năng tổ chức dạy học cũng như triển khai các hoạt động giáo dục ngoài chương trình chính khóa.

Các trường bố trí giáo viên thấp hơn quy định gồm: 7 trường mầm non công lập chất lượng cao; Tiểu học Nam Từ Liêm (1,37 giáo viên/lớp).

Ở bậc THCS, các trường bố trí giáo viên thấp hơn quy định của Bộ GD&ĐT gồm: THCS Nam Từ Liêm, THCS Thanh Xuân, THCS Chu Văn An - Long Biên (bố trí tỉ lệ từ 1,63 -1,85 giáo viên/lớp)… trong khi quy định là 1,9 giáo viên/lớp.

Trong đó, một số trường mầm non chất lượng cao chưa bố trí được giáo viên chuyên biệt về tạo hình, âm nhạc, thể chất đảm bảo theo quy định.

Với những tồn tại, hạn chế, Đoàn giám sát kiến nghị các trường thực hiện mô hình chất lượng cao phải thực hiện cam kết đảm bảo chất lượng giáo dục tương xứng với mức thu học phí áp dụng đồng thời công bố công khai mức thu học phí đến toàn thể phụ huynh học sinh, đảm bảo tính minh bạch, rõ ràng, tạo thuận lợi trong việc quản lý và giám sát thu chi học phí.

Các nhà trường quan tâm đầu tư, tăng cường các điều kiện cơ sở vật chất, đồ dùng, đồ chơi, học liệu, thiết bị dạy học… để thực hiện hiệu quả chương trình chất lượng cao của trường.

Rà soát, đảm bảo tiêu chí trường chất lượng cao; tổ chức tự kiểm định và công bố kết quả tự kiểm định theo các tiêu chí cơ sở giáo dục chất lượng cao hàng năm và xây dựng trường học thông minh, khuyến khích sự sáng tạo của học sinh.

Đoàn giám sát cũng yêu cầu, các trường khẩn trương xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật làm cơ sở xác định, trình phê duyệt mức thu học phí năm học 2025-2026 và các năm học tiếp theo đảm bảo theo quy định.

Được biết, mô hình trường chất lượng cao được quy định tại Điều 12 của Luật Thủ đô năm 2012. Sau hơn 10 năm triển khai, Hà Nội hiện có 22 trường mầm non, phổ thông được công nhận chất lượng cao gồm: 17 trường công lập (7 trường mầm non, 3 trường tiểu học, 5 trường THCS và 2 trường THPT); 5 trường ngoài công lập (2 trường tiểu học, 3 trường liên cấp).