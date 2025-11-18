Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Xã hội

Ông Võ Trọng Hải giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An

Ngọc Tú
TPO - Tại Kỳ họp thứ 34 HĐND tỉnh Nghệ An khóa XVIII, ông Võ Trọng Hải - Phó Bí thư Tỉnh ủy, được tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2021-2026.

Chiều 18/11, HĐND tỉnh Nghệ An khóa XVIII nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức Kỳ họp lần thứ 34 (kỳ họp chuyên đề) để xem xét, quyết định một số nội dung quan trọng thuộc thẩm quyền.

tp-111.jpg
Các đại biểu thực hiện nghi thức chào cờ tại Kỳ họp lần thứ 34 HĐND tỉnh Nghệ An khóa XVIII.

Theo đó, tại kỳ họp, các đại biểu đã biểu quyết miễn nhiệm Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026, đối với ông Lê Hồng Vinh. Đồng thời tiến hành quy trình cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026, đối với ông Nguyễn Đức Trung (nguyên Bí thư Tỉnh ủy) và ông Lê Hồng Vinh vì lý do chuyển công tác.

Cụ thể, trước đó, ngày 7/11/2025, Bộ Chính trị quyết định ông Nguyễn Đức Trung - Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An, thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, thôi giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An nhiệm kỳ 2025 - 2030; điều động, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội nhiệm kỳ 2025 - 2030.

tp-v1234.jpg
Toàn cảnh kỳ họp.

Ngày 14/11/2025, Bộ Chính trị quyết định ông Lê Hồng Vinh - Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và thôi giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An nhiệm kỳ 2025 - 2030; điều động, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức Phó Bí thư Tỉnh uỷ Quảng Trị nhiệm kỳ 2025 - 2030. Tại Kỳ họp thứ 4 HĐND tỉnh Quảng Trị vào chiều 17/11 đã bầu ông Lê Hồng Vinh giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị.

v12345.jpg
Lãnh đạo tỉnh Nghệ An tặng hoa chúc mừng ông Lê Hồng Vinh nhận công tác mới và giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị.

Cũng tại Kỳ họp lần thứ 34, HĐND tỉnh Nghệ An đã giới thiệu bầu ông Võ Trọng Hải - Phó Bí thư Tỉnh ủy, giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2021-2026.

Với 100% đại biểu dự họp tán thành bằng hình thức bỏ phiếu kín, ông Võ Trọng Hải - Phó Bí thư Tỉnh ủy đã được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2021 - 2026.

tp-v1256.jpg
Đại biểu bỏ phiếu bầu tân Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Võ Trọng Hải - Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An, cam kết sẽ đổi mới tư duy và phương pháp điều hành linh hoạt, sáng tạo; xây dựng chính quyền liêm chính, hành động, phục vụ, lấy sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp làm thước đo; thúc đẩy tăng trưởng dựa trên đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh; chăm lo phát triển con người, nâng cao đời sống nhân dân, bảo đảm an sinh xã hội; khơi dậy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, hun đúc khát vọng vươn lên mạnh mẽ. Đồng thời khiêm tốn học hỏi, cầu thị lắng nghe, gần dân, trọng dân, vì dân; dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm; cùng tập thể UBND tỉnh xây dựng một chính quyền hành động, sáng tạo, phục vụ, vì lợi ích của nhân dân, vì sự phát triển của tỉnh Nghệ An.

tp-142335.jpg
Tặng hoa chúc mừng tân Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Võ Trọng Hải.

Tân Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An tin tưởng, dưới sự lãnh đạo của Tỉnh ủy, sự giám sát và phối hợp chặt chẽ của HĐND, sự đoàn kết và phản biện xã hội của MTTQ, sự chung sức, đồng lòng của toàn dân, UBND tỉnh sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, tỉnh Nghệ An nhất định sẽ vươn lên mạnh mẽ, tự tin bước vào kỷ nguyên phát triển mới, xứng đáng quê hương Bác Hồ kính yêu, xứng đáng với vị thế trung tâm vùng Bắc Trung Bộ.

tp-dkd.jpg
Tân Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Võ Trọng Hải phát biểu nhận nhiệm vụ.

Ông Võ Trọng Hải sinh năm 1968, quê quán tại xã Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh. Trước khi được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An, ông Võ Trọng Hải đã giữ nhiều chức vụ quan trọng tại tỉnh Hà Tĩnh và Nghệ An, như: Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh; Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Hà Tĩnh; Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh; Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An. Tháng 4/2021 ông Võ Trọng Hải giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh. Tháng 11/2025, giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An.

Ngọc Tú
#Nghệ An #tân Chủ tịch tỉnh Nghệ An #ông Võ Trọng Hải #Chủ tịch tỉnh Nghệ An #Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An #Võ Trọng Hải #Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An #công tác cán bộ #cán bộ

