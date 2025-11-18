Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Xã hội

Ông Phan Thiên Định được bầu làm Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh

Hoài Nam
TPO - Tại Kỳ họp thứ 33 vào sáng 18/11, HĐND tỉnh Hà Tĩnh khóa XVIII đã bầu ông Phan Thiên Định - Phó Bí thư Tỉnh ủy, giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh nhiệm kỳ 2021-2026.

Sáng 18/11, HĐND tỉnh Hà Tĩnh khóa XVIII tổ chức Kỳ họp thứ 33 (kỳ họp chuyên đề), để xem xét, quyết định một số nội dung quan trọng thuộc thẩm quyền.

Tại Kỳ họp, các đại biểu đã biểu quyết miễn nhiệm Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh khóa XVIII nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với ông Võ Trọng Hải do được Trung ương điều động, chỉ định nhận nhiệm vụ mới.

HĐND tỉnh Hà Tĩnh đã bầu ông Phan Thiên Định - Phó Bí thư Tỉnh ủy, giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy tặng hoa chúc mừng tân Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Phan Thiên Định.

Cũng tại kỳ họp, HĐND tỉnh Hà Tĩnh đã miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Hà Tĩnh khóa XVIII nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với ông Trần Tú Anh do chuyển công tác.

100% đại biểu đã bầu chức vụ Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Hà Tĩnh đối với ông Dương Tất Thắng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, nguyên Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Hà Tĩnh.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, tân Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Phan Thiên Định hứa đem hết khả năng, trí tuệ và tâm huyết của mình, chung sức, đồng lòng cùng tập thể HĐND, UBND tỉnh tiếp tục xây dựng hệ thống chính quyền từ tỉnh đến cơ sở ngày càng vững mạnh, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả. Cùng với đó, ông Phan Thiên Định cam kết sẽ tiếp tục rèn luyện, tu dưỡng, nêu cao tinh thần trách nhiệm, nỗ lực hết sức để hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ được giao.

Lãnh đạo thành phố Huế tặng hoa chúc mừng ông Phan Thiên Định. Ảnh Báo Hà Tĩnh

Trước đó vào chiều 17/11, Tỉnh ủy Hà Tĩnh đã tổ chức hội nghị công bố quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc điều động, chỉ định ông Phan Thiên Định, Phó Bí thư Thành ủy Huế, giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Ông Phan Thiên Định sinh năm 1971, quê quán phường Thuận An, thành phố Huế. Ông có trình độ thạc sĩ quản lý hành chính công, cử nhân kinh tế, cử nhân luật; trình độ lý luận chính trị cao cấp.

Trong quá trình công tác, ông Định từng giữ nhiều chức vụ quan trọng ở tỉnh Thừa Thiên Huế cũ và nay là thành phố Huế như: Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thừa Thiên Huế, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế, Bí thư Thành ủy TP Huế (trực thuộc tỉnh Thừa Thiên Huế cũ), Bí thư Quận ủy Thuận Hóa, Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND thành phố Huế.

Vào ngày 3/10/2025, tại Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Huế lần thứ XVII, ông Phan Thiên Định được bầu giữ chức vụ Phó Bí thư Thành ủy Huế nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Ngày 17/10/2025, tại kỳ họp chuyên đề lần thứ 27, HĐND thành phố Huế bầu ông Phan Thiên Định giữ chức Chủ tịch UBND thành phố Huế nhiệm kỳ 2021-2026.

Hoài Nam
