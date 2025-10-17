Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Ông Phan Thiên Định được bầu làm Chủ tịch UBND TP Huế

Ngọc Văn
TPO - Ông Phan Thiên Định - Phó Bí thư Thành ủy, Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND TP Huế, được bầu giữ chức vụ Chủ tịch UBND TP Huế, nhiệm kỳ 2021-2026.

Tối 17/10, tại kỳ họp chuyên đề lần thứ 27, HĐND TP Huế khóa VIII, nhiệm kỳ 2021–2026, các đại biểu đã tín nhiệm bầu ông Phan Thiên Định - Phó Bí thư Thành ủy, Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND TP Huế, giữ chức Chủ tịch UBND TP Huế, nhiệm kỳ 2021–2026.

000edaa0-78f3-439c-b18d-e8192fb3f7bc.jpg
Ông Phan Thiên Định (thứ hai từ trái sang) được bầu giữ chức﻿ Chủ tịch UBND TP Huế.

Ông Phan Thiên Định sinh ngày 10/12/1971, quê quán phường Thuận An, TP Huế. Ông Định có trình độ thạc sĩ quản lý hành chính công, cử nhân kinh tế, cử nhân luật; trình độ lý luận chính trị cao cấp.

Trước khi được bầu làm Chủ tịch UBND TP Huế, ông Định từng đảm nhiệm nhiều chức vụ quan trọng tại các cơ quan, đơn vị của tỉnh Thừa Thiên-Huế cũ và TP Huế hiện nay.

Từ tháng 12/2018 trở về trước, ông Phan Thiên Định công tác tại Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thừa Thiên-Huế (nay là TP Huế), từng giữ các chức vụ: Chánh Thanh tra Sở, Phó giám đốc, Giám đốc Sở.

Từ tháng 12/2018 đến 11/2020, ông Phan Thiên Định là Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên-Huế.

Từ tháng 11/2020 đến 12/2024, là Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Huế (cũ), tỉnh Thừa Thiên-Huế.

Từ tháng 1 đến 6/2025, Ủy viên Thường vụ Thành ủy, Bí thư Quận ủy Thuận Hóa, TP Huế.

Từ tháng 7 đến ngày 2/10/2025, Ủy viên Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND TP Huế.

Ngày 3/10/2025, Đại hội Đảng bộ TP Huế lần thứ XVII bầu giữ chức Phó Bí thư Thành ủy Huế nhiệm kỳ 2025 – 2030.

Ngày 17/10/2025, HĐND TP Huế bầu giữ chức Chủ tịch UBND TP Huế nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Tại kỳ họp chuyên đề lần thứ 27, HĐND TP Huế đã miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND TP Huế đối với ông Nguyễn Văn Phương.

