Ông Nguyễn Văn Phương được bầu làm Bí thư Thành ủy Huế

Chiều 3/10, Đại hội đại biểu Đảng bộ TP. Huế lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2025-2030, đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa mới gồm 52 ủy viên.

Ông Nguyễn Văn Phương - tân Bí thư﻿ Thành ủy Huế, nhiệm kỳ 2025-2030.

Tại phiên họp lần thứ nhất Ban Chấp hành Đảng bộ TP. Huế, nhiệm kỳ 2025-2030, đã bầu Ban Thường vụ Thành ủy. Ông Nguyễn Văn Phương - Chủ tịch UBND TP. Huế, được tín nhiệm bầu giữ chức Bí thư Thành ủy Huế nhiệm kỳ 2025-2030.

Ông Nguyễn Văn Phương, 55 tuổi, quê ở phường Phong Thái (xã Phong Sơn, thị xã Phong Điền cũ, TP Huế), có trình độ thạc sĩ kinh tế. Trước khi làm Chủ tịch UBND TP. Huế, ông từng giữ các chức vụ Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên-Huế.

Các Phó Bí thư Thành ủy Huế khóa mới gồm: ông Phạm Đức Tiến (Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Huế nhiệm kỳ 2020-2025), ông Phan Thiên Định (Ủy viên Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND TP Huế) và ông Nguyễn Chí Tài (Ủy viên Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND TP Huế).