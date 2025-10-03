Toàn cảnh phiên trù bị Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VIII

TPO - Chiều 3/10, tại Hà Nội, Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2025 - 2030 tiến hành phiên trù bị. Đại tướng Lương Tam Quang - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an, chủ trì phiên trù bị.

Đại biểu triệu tập dự Đại hội gồm 350 đại biểu (24 đại biểu đương nhiên và 326 đại biểu được bầu từ đại hội các đảng bộ trực thuộc Đảng ủy Công an Trung ương).

Bộ trưởng Lương Tam Quang phát biểu tại phiên trù bị.

Tại phiên trù bị Đại hội, các đại biểu tiến hành bầu Đoàn Chủ tịch, Đoàn Thư ký, Ban Thẩm tra tư cách đại biểu; Thông qua Chương trình, Quy chế làm việc của Đại hội; Phổ biến Quy chế bầu cử trong Đảng; Thông báo việc phân chia các Tổ đại biểu; Hướng dẫn tổ chức, sinh hoạt các Tổ đại biểu dự Đại hội.

Thay mặt Đoàn Chủ tịch, Bộ trưởng Lương Tam Quang hoan nghênh và đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của các đại biểu.

Để tổ chức phiên chính thức của Đại hội sẽ khai mạc vào sáng ngày 4/10/2025, Bộ trưởng Lương Tam Quang nhấn mạnh một số nội dung, trong đó nêu rõ: Thực hiện Chỉ thị số 45 của Bộ Chính trị, thời gian qua Đảng ủy Công an Trung ương (CATW) và các cấp ủy Đảng đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ đại hội đảng các cấp trong Đảng bộ CATW và trong Công an nhân dân (CAND) bảo đảm đúng yêu cầu của Bộ Chính trị; đồng thời, đề cao trách nhiệm, dành nhiều thời gian, công sức chuẩn bị cho Đại hội Đảng bộ CATW lần thứ VIII. Ngày 8/9/2025, Ban Thường vụ Đảng ủy CATW và lãnh đạo Bộ đã báo cáo Bộ Chính trị về công tác chuẩn bị Đại hội.

Bộ Chính trị đánh giá cao công tác lãnh đạo tổ chức đại hội đảng các cấp trong CAND; đánh giá các văn kiện Đại hội chuẩn bị công phu, nghiêm túc, chất lượng, đảm bảo đúng hướng dẫn của Trung ương; Báo cáo kiểm điểm của Đảng ủy CATW có tính chiến đấu cao, tự phê bình và phê bình.

Bộ Chính trị nhất trí về phương án nhân sự Đảng ủy CATW nhiệm kỳ 2025 – 2030 và nhân sự đại biểu Đảng bộ CATW dự Đại hội XIV của Đảng. Tại cuộc họp, đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm đánh giá cao những nỗ lực, quyết tâm, thành tích của Đảng bộ CATW và lực lượng CAND trong nhiệm kỳ; đồng thời, chỉ đạo định hướng phương hướng, mục tiêu, yêu cầu của Đảng bộ CATW và lực lượng CAND trong nhiệm kỳ tới.

Theo quy định, Đại hội đại biểu Đảng bộ CATW lần thứ VIII thực hiện 3 nội dung: Tổng kết việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ CATW lần thứ VII; xác định phương hướng, mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp và các đột phá chiến lược của Đảng bộ nhiệm kỳ 2025 – 2030; Thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng và Bầu đại biểu dự Đại hội XIV của Đảng. Đồng thời, Đại hội cũng sẽ tập trung thảo luận, bàn những giải pháp thực hiện có hiệu quả Kết luận của đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy CATW ngày 8/9 vừa qua.

Để Đại hội thành công tốt đẹp, thực sự mẫu mực theo chỉ đạo của Bộ Chính trị và đồng chí Tổng Bí thư, Đoàn Chủ tịch và Đảng ủy CATW đề nghị các đại biểu nhận thức đầy đủ, sâu sắc vị trí, ý nghĩa của Đại hội. Đây là dấu mốc quan trọng trong sự phát triển của Đảng bộ CATW và lực lượng CAND không chỉ trong nhiệm kỳ 2025 – 2030, mà còn nhiều năm tiếp theo. Thành công của Đại hội đại biểu Đảng bộ CATW lần thứ VIII sẽ góp phần quan trọng vào thành công Đại hội XIV của Đảng.

Cán bộ, đảng viên, chiến sĩ trong Đảng bộ CATW và trong CAND đang hướng về Đại hội với niềm tin tưởng và sự kỳ vọng sâu sắc vào những quyết định đúng đắn của Đại hội. Do vậy, mỗi đại biểu cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, chấp hành nghiêm Quy chế làm việc của Đại hội; phát huy trí tuệ, dân chủ thảo luận đóng góp ý kiến xác đáng vào Báo cáo chính trị của Đảng ủy CATW trình Đại hội và dự thảo các văn kiện Đại hội XIV của Đảng; sáng suốt lựa chọn bầu những đại biểu ưu tú của Đảng bộ dự Đại hội XIV của Đảng.

Đoàn Chủ tịch và Đảng ủy CATW tin tưởng, với công tác chuẩn bị chu đáo, với trách nhiệm, tâm huyết, trí tuệ của các đại biểu, Đại hội đại biểu Đảng bộ CATW lần thứ VIII nhất định sẽ thành công tốt đẹp, thực sự là Đại hội mẫu mực, tiêu biểu.

Các đại biểu tham dự Đại hội.

Thứ trưởng Phạm Thế Tùng thông báo việc phân chia các Tổ đại biểu; Hướng dẫn tổ chức, sinh hoạt các Tổ đại biểu dự Đại hội.

Thứ trưởng Lê Văn Tuyến phổ biến Quy chế bầu cử trong Đảng

Thứ trưởng Nguyễn Văn Long trình bày Chương trình, Quy chế làm việc của Đại hội.

Thứ trưởng Lê Quốc Hùng điều hành bầu Đoàn Chủ tịch, Đoàn Thư ký, Ban Thẩm tra tư cách đại biểu.

Đoàn Chủ tịch, Đoàn Thư ký ra mắt Đại hội.

Các đại biểu biểu quyết tại Đại hội.

Toàn cảnh phiên trù bị Đại hội.

Trước khi diễn ra các nội dung của phiên trù bị Đại hội, Bộ Công an đã tổ chức Lễ phát động ủng hộ nhân dân bị thiệt hại do bão số 10 gây ra.