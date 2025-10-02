Nhiều đổi mới tại Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VIII

TPO - Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2025- 2030 diễn ra từ ngày 3 – 5/10 tại Hà Nội.

Với phương châm “Đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, trách nhiệm, đột phá, hiệu quả”, Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2025 - 2030 thể hiện khát vọng và trách nhiệm của Đảng bộ tiếp tục phát huy truyền thống 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của lực lượng Công an nhân dân anh hùng, bảo vệ vững chắc an ninh quốc gia, tạo chuyển biến tích cực về trật tự xã hội, tham gia kiến tạo phát triển đất nước, góp phần xây dựng đất nước giàu mạnh, hùng cường, thực hiện thắng lợi mục tiêu 100 năm thành lập Đảng, 100 năm thành lập Nước.

Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2025- 2030 diễn ra từ ngày 3 – 5/10/2025.

Đại hội diễn ra tại Hà Nội từ ngày 3 – 5/10/2025. Tham dự Đại hội có 350 đại biểu (24 đại biểu đương nhiên và 326 đại biểu được bầu từ đại hội các đảng bộ trực thuộc Đảng ủy Công an Trung ương).

Đại hội diễn ra vào thời điểm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, đất nước đứng trước ngưỡng cửa của kỷ nguyên phát triển mới, các yêu cầu đặt ra với công tác công an cũng rất mới và cao hơn. Đảng ủy Công an Trung ương xác định đây là kỳ đại hội “đổi mới”; thể hiện toàn diện trên tất cả các mặt, nhất là công tác xây dựng văn kiện và công tác tổ chức đại hội.

Chủ đề Đại hội nhiệm kỳ 2025 - 2030: "Theo lời Bác dạy, Đổi mới tư duy - Nâng cao tri thức - Chính quy, hiện đại - Vì Đảng, vì dân”.

Đại hội có nhiệm vụ kiểm điểm việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020 – 2025; quyết định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ của Đảng bộ nhiệm kỳ 2025 – 2030; kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương nhiệm kỳ 2020 – 2025; thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo văn kiện Đại hội lần thứ XIV của Đảng và bầu Đoàn đại biểu Đảng bộ Công an Trung ương dự Đại hội lần thứ XIV của Đảng.

Chủ đề Đại hội nhiệm kỳ 2025 - 2030 là “Theo lời Bác dạy- Đổi mới tư duy - Nâng cao tri thức - Chính quy, hiện đại - Vì Đảng, vì dân”.

Về công tác xây dựng văn kiện: Đổi mới mạnh mẽ tư duy, phương pháp tiếp cận và cách thức trình bày văn kiện theo hướng ngắn gọn, dễ hiểu, giảm tính hàn lâm, bảo đảm tính hành động, chiến đấu, giảm định tính, tăng định lượng; Phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp được xây dựng cụ thể, chi tiết, bảo đảm phương hướng, chỉ tiêu đi liền với nhiệm vụ, giải pháp; khắc phục tối đa các nhiệm vụ, giải pháp lý luận chung chung như tiếp tục, tăng cường, đẩy mạnh, nâng cao...;

Hệ thống chỉ tiêu thể hiện tính chiến đấu cao, đề xuất nhiều chỉ tiêu đặt ra cao hơn so với chỉ tiêu mà Quốc hội, Chính phủ giao; Chương trình hành động phân định rõ nhiệm vụ; cơ quan chủ trì, phối hợp; thời gian tiến độ thực hiện, hoàn thành; sản phẩm cụ thể; có thể thực hiện ngay.

Về công tác tổ chức, đại hội tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số. Theo đó, sẽ thực hiện nhận diện sinh trắc học đối với đại biểu, phóng viên, cán bộ phục vụ ngay từ vòng ngoài và trước khi vào hội trường.

Cùng với đó, sử dụng giải pháp “phòng họp không giấy”. Tất cả các thông tin, văn bản phục vụ đại hội sẽ được tích hợp trên máy tính bảng và các đại biểu sẽ sử dụng trong quá trình diễn ra đại hội.

Về trình bày báo cáo, tham luận, đại hội sẽ sử dụng phương pháp trình chiếu phim tư liệu, clip kết hợp sử dụng slide minh họa báo cáo, tham luận tại đại hội để thay cách báo cáo truyền thống. Bên cạnh đó, tại đại hội sẽ thực hiện kiểm phiếu bầu bằng máy tính.