Chủ tịch thành phố Huế giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh

TPO - Ông Phan Thiên Định - Chủ tịch UBND thành phố Huế vừa được Ban Bí thư điều động, chỉ định giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh.

Chiều 17/11, Tỉnh uỷ Hà Tĩnh tổ chức hội nghị công bố quyết định về công tác cán bộ của Ban Bí thư.

Tại hội nghị, đại diện Ban Tổ chức Trung ương đã công bố, trao quyết định điều động, chỉ định nhân sự chủ chốt của tỉnh Hà Tĩnh.

Theo đó, Ban Bí thư đã có quyết định điều động, chỉ định ông Phan Thiên Định - Chủ tịch UBND thành phố Huế tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh nhiệm kỳ 2025-2030; đồng thời giới thiệu ông Phan Thiên Định để bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh.

Đồng chí Hoàng Đăng Quang - Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương trao quyết định của Ban Bí thư cho tân Phó Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh Phan Thiên Định. (Ảnh Báo Hà Tĩnh)

Phát biểu nhận nhiệm vụ, tân Phó Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh bày tỏ vinh dự khi được Ban Bí thư tin tưởng phân công, giao nhiệm vụ, trọng trách mới tại tỉnh Hà Tĩnh; đồng thời gửi lời cảm ơn sâu sắc tới các đồng chí lãnh đạo Trung ương, các thế hệ lãnh đạo Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Huế đã đồng hành, ủng hộ để bản thân trưởng thành và cống hiến.

Ông Phan Thiên Định khẳng định, bản thân sẽ luôn giữ vững bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, tinh thần gương mẫu, đặt lợi ích của Đảng, của nhân dân lên trên hết, trước hết; không ngừng phát huy tinh thần đoàn kết, sáng tạo, đem hết sức lực, trí tuệ, tâm huyết để cống hiến cho sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, góp phần xây dựng tỉnh Hà Tĩnh phát triển nhanh, toàn diện và bền vững thời gian tới.

Cũng trong chiều 17/11, ông Võ Trọng Hải - Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh - được Ban Bí thư điều động, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An, nhiệm kỳ 2025-2030; đồng thời giới thiệu ông Võ Trọng Hải để bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An.

Ông Phan Thiên Định sinh ngày 10/12/1971, quê quán phường Thuận An, thành phố Huế. Ông có trình độ thạc sĩ quản lý hành chính công, cử nhân kinh tế, cử nhân luật; trình độ lý luận chính trị cao cấp.

Trước khi được bầu làm Chủ tịch UBND thành phố Huế, ông Định từng giữ nhiều chức vụ quan trọng ở tỉnh Thừa Thiên Huế cũ và nay là thành phố Huế như: Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thừa Thiên Huế, Phó chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế, Bí thư Thành ủy TP Huế (trực thuộc tỉnh Thừa Thiên Huế cũ), Bí thư Quận ủy Thuận Hóa, Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND thành phố Huế.

Vào ngày 3/10/2025, tại Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Huế lần thứ XVII, ông Phan Thiên Định được bầu giữ chức vụ Phó Bí thư Thành ủy Huế nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Sau đó vào ngày 17/10/2025, tại kỳ họp chuyên đề lần thứ 27, HĐND thành phố Huế bầu giữ chức Chủ tịch UBND thành phố Huế nhiệm kỳ 2021-2026.