Ông Vương Quốc Tuấn được bầu làm Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên

TPO - Với 100% số phiếu tán thành, ông Vương Quốc Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên khóa XIV, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Ngày 17/11, HĐND tỉnh Thái Nguyên (khóa XIV) tổ chức Kỳ họp thứ 8 (Kỳ họp chuyên đề) để xem xét, quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền.

Tại kỳ họp, HĐND tỉnh đã thông qua Nghị quyết miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên khóa XIV nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với ông Phạm Hoàng Sơn (do được Ban Bí thư Trung ương Đảng điều động, chỉ định giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh nhiệm kỳ 2025 - 2030).

Các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy Thái Nguyên chúc mừng tân Chủ tịch UBND tỉnh Vương Quốc Tuấn.

HĐND tỉnh đã tiến hành quy trình bầu Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với ông Vương Quốc Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Kết quả, với 100% số phiếu tán thành, ông Vương Quốc Tuấn được bầu giữ chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên khóa XIV, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Vương Quốc Tuấn, bày tỏ niềm vinh dự và xúc động khi được HĐND tỉnh tín nhiệm bầu giữ chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh.

Ông Vương Quốc Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên phát biểu nhận nhiệm vụ

Tân Chủ tịch tỉnh Thái Nguyên cam kết, trên cương vị mới sẽ tận tâm, tận lực, hành động phụng sự lợi ích của nhân dân và sự phát triển chung của tỉnh, cùng tập thể UBND tỉnh tiếp tục đoàn kết, thống nhất, đổi mới và hành động, phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Ông Vương Quốc Tuấn mong muốn tiếp tục nhận được sự giám sát, ủng hộ và giúp đỡ của các bộ, ngành Trung ương, các ban, cơ quan thuộc Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, MTTQ tỉnh, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ được giao.