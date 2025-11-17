Phó Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên Hà Quang Trung giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Lai Châu

Theo Quyết định số 2524-QĐNS/TW ngày 14/11/2025, Ban Bí thư quyết định để ông Hà Quang Trung, Phó Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và thôi giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên nhiệm kỳ 2025-2030; đồng thời điều động, chỉ định ông tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Lai Châu, nhiệm kỳ 2025-2030.

Ông Nguyễn Quang Dương, Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương trao Quyết định điều động của Ban Bí thư cho ông Hà Quang Trung, Phó Bí thư Tỉnh ủy Lai Châu. Ảnh Vinh Duy.

Phát biểu tại lễ công bố, ông Nguyễn Quang Dương, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương chúc mừng ông Hà Quang Trung được Trung ương tin tưởng giao nhiệm vụ mới. Ông bày tỏ tin tưởng ông Hà Quang Trung sẽ phát huy kinh nghiệm công tác, phối hợp chặt chẽ với tập thể Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lai Châu để triển khai hiệu quả các nhiệm vụ được giao. Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương đề nghị tỉnh Lai Châu tiếp tục giữ tinh thần đoàn kết, tạo điều kiện để ông Hà Quang Trung hoàn thành tốt nhiệm vụ, góp phần thực hiện các mục tiêu Đại hội Đảng bộ tỉnh Lai Châu nhiệm kỳ 2025-2030.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Hà Quang Trung cảm ơn Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Ban Chấp hành đảng bộ hai tỉnh Lai Châu, Điện Biên đã tin tưởng, ủng hộ. Ông cho biết sẽ nỗ lực cùng Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy cụ thể hóa mục tiêu, nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh thành các chương trình hành động thiết thực, bảo đảm tiến độ và kết quả mà tỉnh đề ra.

Ông Hà Quang Trung sinh ngày 27/10/1976, quê tại xã Đông Quang, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình (nay thuộc tỉnh Hưng Yên sau sáp nhập). Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Kinh doanh và Quản lý, Cử nhân Tài chính-Tín dụng; Cao cấp lý luận chính trị.

Ông trưởng thành qua nhiều vị trí công tác như Trưởng phòng, Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh Điện Biên; Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Điện Biên; Bí thư Thành ủy Điện Biên Phủ; Phó Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên.