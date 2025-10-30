Lai Châu, Lào Cai, Tuyên Quang, Điện Biên ký kết hợp tác đa lĩnh vực với tỉnh Vân Nam, Trung Quốc

TPO - Sáng 30/10, tại tỉnh Lai Châu, diễn ra Hội nghị thường niên lần thứ 5 giữa Bí thư Tỉnh ủy các tỉnh: Lai Châu, Lào Cai, Tuyên Quang, Điện Biên (Việt Nam) và Bí thư Tỉnh ủy Vân Nam (Trung Quốc), đồng thời tổ chức Phiên họp lần thứ 11 Nhóm công tác liên hợp giữa 5 tỉnh biên giới.

Dự hội nghị, về phía Trung ương có đồng chí Nguyễn Minh Vũ - Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao. Về phía tỉnh Vân Nam (Trung Quốc) có đồng chí Vương Ninh - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Thường vụ Nhân Đại tỉnh Vân Nam.

Về phía các tỉnh biên giới của Việt Nam giáp Vân Nam có các đồng chí: Lê Minh Ngân - Bí thư Tỉnh ủy Lai Châu, Hầu A Lềnh - Bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang, Trịnh Việt Hùng - Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Lào Cai, Trần Tiến Dũng - Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên.

Tại hội nghị, các bên đã trao đổi, đánh giá toàn diện kết quả hợp tác kể từ sau Hội nghị lần thứ 4; đồng thời chỉ rõ khó khăn, vướng mắc trong triển khai các nội dung hợp tác, từ đó thống nhất nhiều giải pháp cụ thể nhằm mở rộng giao lưu, hợp tác thực chất hơn trong giai đoạn tới.

Các tỉnh thống nhất tiếp tục quán triệt, triển khai hiệu quả “Tuyên bố chung về việc tiếp tục làm sâu sắc quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện, thúc đẩy xây dựng cộng đồng chia sẻ tương lai Việt Nam - Trung Quốc có ý nghĩa chiến lược”, đặc biệt là những nhận thức chung quan trọng giữa Tổng Bí thư Tô Lâm và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình.

Quang cảnh Hội nghị. Ảnh: Tuấn Hùng.

Hai bên cam kết duy trì cơ chế Hội nghị thường niên giữa các Bí thư Tỉnh ủy và Phiên họp Nhóm công tác liên hợp giữa các tỉnh biên giới trên tinh thần “Láng giềng hữu nghị, hợp tác toàn diện, ổn định lâu dài, hướng tới tương lai”. Kết thúc hội nghị, các bên đã ký “Biên bản Hội nghị thường niên lần thứ 5” với 7 nội dung trọng tâm, trong đó nhấn mạnh việc:

Phát huy vai trò lãnh đạo trong giao lưu giữa các tổ chức Đảng, tăng cường tình hữu nghị giữa nhân dân 5 tỉnh; thúc đẩy xây dựng hạ tầng cửa khẩu, kết nối giao thông xuyên biên giới; mở rộng hợp tác khu công nghiệp, logistics, thương mại, nông - lâm nghiệp, năng lượng, khoa học kỹ thuật, giáo dục, y tế, môi trường, du lịch và tài chính; tiếp tục thực hiện tốt 3 văn kiện pháp lý về biên giới trên đất liền Việt Nam - Trung Quốc và các thỏa thuận liên quan.

Bí thư Tỉnh ủy 5 tỉnh ký Biên bản Hội nghị thường niên lần thứ 5 giữa Bí thư Tỉnh ủy các tỉnh: Lai Châu, Lào Cai, Hà Giang, Điện Biên (Việt Nam) và Bí thư Tỉnh ủy Vân Nam (Trung Quốc). Ảnh: Tuấn Hùng.

Tại phiên họp lần thứ 11 Nhóm công tác liên hợp giữa 5 tỉnh biên giới, các bên nhất trí đẩy nhanh tiến độ các dự án kết nối hạ tầng biên giới, như: Tuyến đường sắt khổ tiêu chuẩn Lào Cai (Việt Nam) - Hà Khẩu (Trung Quốc) kết nối tuyến đường sắt tiêu chuẩn Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng, cầu đường sắt qua biên giới Lào Cai và ga Hà Khẩu Bắc, và cầu đường bộ Bát Xát (Lào Cai) - Bá Sái (Trung Quốc); cầu đường bộ đa công năng Ma Lù Thàng (Lai Châu) - Kim Thủy Hà (Vân Nam); Công trình giao thông qua biên giới cửa khẩu quốc tế Thanh Thủy (Tuyên Quang) - Thiên Bảo (Vân Nam); hạ tầng cửa khẩu A Pa Chải (Điện Biên) - Long Phú (Vân Nam).

Đại diện lãnh đạo các tỉnh Lai Châu, Lào Cai, Tuyên Quang, Điện Biên (Việt Nam) và tỉnh Vân Nam (Trung Quốc) ký kết biên bản phiên họp lần thứ 11. Ảnh: Tuấn Hùng

Các bên thống nhất tiếp tục phối hợp với Ủy ban liên hợp biên giới trên đất liền Việt Nam - Trung Quốc, thực hiện nghiêm các văn kiện pháp lý và kịp thời xử lý những vấn đề phát sinh theo tinh thần hữu nghị, hiểu biết lẫn nhau. Tuyên Quang và Vân Nam sẽ tổ chức kiểm tra biên giới song phương vào quý IV/2025. Ngoài ra, hai bên nhất trí tăng cường hợp tác trong lĩnh vực truyền thông, báo chí, xuất bản, phát thanh - truyền hình, điện ảnh; đẩy mạnh trao đổi tác phẩm nghe nhìn, quảng bá hình ảnh và tình hữu nghị giữa hai nước.

Hội nghị thường niên lần thứ 6 và phiên họp lần thứ 12 Nhóm công tác liên hợp sẽ do tỉnh Vân Nam (Trung Quốc) đăng cai tổ chức vào năm 2026.