Điện Biên có tân Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy

Thành Đạt - Thu Hằng
TPO - Ông Phạm Đức Toàn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy được điều động, phân công nhận nhiệm vụ Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Điện Biên.

Ngày 10/11, Tỉnh ủy Điện Biên tổ chức hội nghị công bố các quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác cán bộ.

Theo các Quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Điện Biên, ông Phạm Đức Toàn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy thôi tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy UBND tỉnh, thôi giữ chức Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy UBND tỉnh Điện Biên, nhiệm kỳ 2025 - 2030; điều động, phân công nhận nhiệm vụ Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Điện Biên.

15533.jpg
Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên Trần Tiến Dũng (hàng đầu, bên phải) trao quyết định cho ông Phạm Đức Toàn.

Ông Lê Khánh Hòa, Tỉnh ủy viên, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy và giữ chức Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy UBND tỉnh Điện Biên, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

15534.jpg
Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên Trần Tiến Dũng trao quyết định cho ông Lê Khánh Hòa (hàng đầu, bên trái).

Ông Nguyễn Trường Giang, Tỉnh ủy viên, Phó Chánh Văn phòng Tỉnh ủy, Thư ký Bí thư Tỉnh ủy thực hiện nhiệm vụ quyền Chánh Văn phòng Tỉnh ủy đến khi kiện toàn nhân sự.

Ông Phạm Trọng Tài, Phó Giám đốc Sở Xây dựng được bổ nhiệm giữ chức Phó Chánh văn phòng Tỉnh ủy.

15535.jpg
Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên Trần Tiến Dũng trao quyết định cho ông Nguyễn Trường Giang.
15539.jpg
Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên Trần Tiến Dũng trao quyết định cho ông Phạm Trọng Tài.

Phát biểu chúc mừng và giao nhiệm vụ, Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên Trần Tiến Dũng nhấn mạnh, các cán bộ được điều động, phân công nhiệm vụ đợt này đều đã có quá trình công tác dày dặn, khẳng định qua nhiều vị trí và được cán bộ, đảng viên tín nhiệm.

Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên đề nghị các cán bộ chủ động, phát huy kinh nghiệm của mình, tiếp tục trau dồi kiến thức, đáp ứng ngay công việc trong thời gian tới, không để chậm trễ.

Đại diện các cán bộ được điều động, bổ nhiệm, phân công công tác mới, ông Phạm Đức Toàn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy cảm ơn Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tin tưởng giao nhiệm vụ mới. Các cán bộ khẳng định đây là vinh dự lớn, hứa sẽ nỗ lực, đoàn kết, chủ động, sáng tạo, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Thành Đạt - Thu Hằng
