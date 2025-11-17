Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị

TPO - Ban Bí thư T.Ư Đảng quyết định điều động, chỉ định ông Lê Hồng Vinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị nhiệm kỳ 2025-2030.

Sáng 17/11, Tỉnh ủy Quảng Trị tổ chức Hội nghị công bố quyết định của Ban Bí thư T.Ư Đảng về công tác cán bộ.

Ông Hoàng Đăng Quang - Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức T.Ư dự trao quyết định và phát biểu giao nhiệm vụ.

Lãnh đạo tỉnh Quảng Trị có ông Nguyễn Văn Phương - Bí thư Tỉnh ủy, cùng các đồng chí trong Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh.

Ông Hoàng Đăng Quang - Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức T.Ư trao quyết định và tặng hoa chúc mừng cho tân Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị Lê Hồng Vinh.

Lãnh đạo tỉnh Nghệ An có ông Nguyễn Khắc Thận - Bí thư Tỉnh ủy; ông Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Bà Võ Thị Minh Sinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND, UBND tỉnh và lãnh đạo các sở, ngành tỉnh Nghệ An.

Tại hội nghị, ông Hoàng Đăng Quang - Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức T.Ư đã công bố quyết định của Ban Bí thư T.Ư Đảng về công tác cán bộ.

Ban Bí thư T.Ư Đảng quyết định ông Lê Hồng Vinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, thôi giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An nhiệm kỳ 2025-2030; điều động, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị nhiệm kỳ 2025-2030.

Ông Lê Hồng Vinh được chỉ định giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị nhiệm kỳ 2025-2030.

Tại buổi lễ, ông Hoàng Đăng Quang - Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức T.Ư đã trao Quyết định của Ban Bí thư T.Ư Đảng, tặng hoa chúc mừng tân Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị Lê Hồng Vinh.

Ông Lê Hồng Vinh sinh năm 1974, quê xã Đô Lương (tỉnh Nghệ An); trình độ chuyên môn Thạc sĩ chuyên ngành Quản lý khoa học công nghệ, Cao cấp Lý luận chính trị.

Trước khi được chỉ định giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị, ông Lê Hồng Vinh từng trải qua nhiều vị trí, chức vụ quan trọng tại tỉnh Nghệ An như: Phó Giám đốc Sở Giao thông Vận tải; Bí thư Huyện ủy Anh Sơn (cũ); Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh; Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nghệ An. Ngày 3/1/2025, tại kỳ họp thứ 26 HĐND tỉnh Nghệ An khóa XVIII, ông Lê Hồng Vinh được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An, nhiệm kỳ 2021-2026.