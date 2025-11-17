Công bố quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng về công tác cán bộ

Chiều 17/11, Tỉnh ủy Vĩnh Long tổ chức hội nghị công bố quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng về công tác cán bộ.

Theo đó, Ban Bí thư quyết định: Ông Trần Trí Quang - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và thôi giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp nhiệm kỳ 2025-2030; điều động, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long nhiệm kỳ 2025-2030.

Ông Nguyễn Thành Tâm - Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương trao quyết định cho ông Trần Trí Quang (trái).

Phát biểu tại lễ công bố, ông Nguyễn Thành Tâm - Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương cho biết, ông Trần Trí Quang là cán bộ trẻ, có năng lực, kinh nghiệm trong công tác quản lý Nhà nước và xây dựng Đảng; có trách nhiệm, quyết liệt trong công việc, có khả năng quy tụ, đoàn kết trong cơ quan, đơn vị. Trên các cương vị công tác, ông Trần Trí Quang luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đóng góp quan trọng vào thành tích, kết quả chung của địa phương, cơ quan, đơn vị.

"Tôi tin tưởng với kiến thức, kinh nghiệm công tác đã qua, nhất là ở các vị trí chủ chốt cấp tỉnh, đồng chí sẽ sớm nắm bắt công việc ở địa bàn mới, phát huy năng lực, tâm huyết, trách nhiệm, tiếp tục học hỏi, nỗ lực phấn đấu; đoàn kết cùng tập thể Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Vĩnh Long lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ I, tiếp tục đưa Vĩnh Long phát triển mạnh mẽ hơn nữa trong thời gian tới" - ông Nguyễn Thành Tâm cho hay.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Trần Trí Quang bày tỏ: "Đây là thời khắc mà bản thân tôi vừa thấy tự hào, vừa thấy trách nhiệm trên vai mình nặng nề hơn bao giờ hết. Tôi ý thức rất rõ rằng, phía sau sự tin tưởng ấy là biết bao kỳ vọng của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh Vĩnh Long, là trách nhiệm phải luôn nỗ lực nhiều hơn nữa, nghiêm khắc hơn với chính bản thân mình."

Lãnh đạo tỉnh Vĩnh Long chúc mừng ông Trần Trí Quang.

Trên cương vị công tác mới, tân Phó Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long cam kết luôn giữ vững bản lĩnh chính trị, không ngừng tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống; nói đi đôi với làm, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung; giữ gìn sự gần gũi, khiêm tốn, lắng nghe ý kiến của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân.

Đồng thời, ông Quang cho biết, sẽ nhanh chóng tiếp cận, nắm bắt sâu sắc tình hình thực tiễn của địa phương; nguyện đem hết tâm sức, trí tuệ, cùng tập thể Thường trực, Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Vĩnh Long giữ vững khối đại đoàn kết, thống nhất. Phát huy dân chủ, đề cao trách nhiệm nêu gương; huy động và khơi dậy mạnh mẽ mọi nguồn lực, mọi tiềm năng, trước hết là sức dân, để quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Vĩnh Long lần thứ I; phấn đấu đưa Vĩnh Long phát triển nhanh, bền vững, trở thành tỉnh phát triển khá trong khu vực Đồng bằng sông Cửu Long.

Ông Trần Trí Quang - tân Phó Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long.

Ông Trần Trí Quang sinh ngày 10/7/1977, quê tỉnh Đồng Tháp. Ông có trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Quản lý kinh tế; Thạc sĩ chuyên ngành Xây dựng công trình giao thông; Đại học Xây dựng chuyên ngành Kỹ thuật công trình; Cao cấp Lý luận chính trị.

Ông Trần Trí Quang từng đảm nhiệm các chức vụ: Giám đốc Sở Giao thông vận tải Đồng Tháp; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp; Bí thư Thành ủy Cao Lãnh; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp; Phó Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp nhiệm kỳ 2020-2025, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp nhiệm kỳ 2021-2026.

Tháng 6/2025, Thủ tướng Chính phủ chỉ định ông Trần Trí Quang làm Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp mới sau hợp nhất với tỉnh Tiền Giang.