Tài xế thoát nạn trong xe bị vò nát sau vụ tai nạn liên hoàn

Minh Đức
TPO - Một vụ tai nạn giao thông liên hoàn giữa 6 chiếc xe ôtô xảy ra trên tuyến cao tốc Mai Sơn - hầm Tam Điệp (đoạn qua phường Yên Sơn, tỉnh Ninh Bình) khiến 1 người bị thương, nhiều phương tiện hư hỏng nặng, trong đó có xe bị biến dạng gần như hoàn toàn.

Theo báo cáo của Văn phòng Quản lý đường bộ I.1, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 15h30 ngày 22/3 tại Km279+700, theo hướng Thanh Hóa – Hà Nội. Đây là vụ va chạm liên hoàn giữa 5 phương tiện, gồm 2 xe tải, 3 xe container và 1 xe ôtô con.

Chiếc xe con bị vò nát sau tai nạn.

Các phương tiện liên quan gồm xe tải mang BKS 89H-03597, 89H-08291; các xe container BKS 37H-07511, 37RM-00107, 29H-03846 (moóc 29RM-00090) và ôtô con BKS 30L-66187. Sau va chạm, toàn bộ phương tiện đều bị hư hỏng ở các mức độ khác nhau, trong đó có xe bị biến dạng nặng phần đầu và thân, song tài xế may mắn thoát nạn.

Vụ tai nạn khiến 1 người bị thương, được đưa đi cấp cứu ngay sau đó. Về hạ tầng giao thông, sự cố làm cong vênh 2 tấm hộ lan mềm, 1 cột hộ lan bị nghiêng.

Tài xế thoát chết trong chiếc xe bị vò nát.

Ghi nhận tại hiện trường cho thấy các phương tiện va chạm trên làn 1 và làn 2 theo hướng đi Hà Nội, theo dạng dồn toa liên hoàn. Thời điểm xảy ra tai nạn, điều kiện mặt đường đảm bảo khai thác, hệ thống an toàn giao thông đầy đủ.

Sau khi nhận tin báo, lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt, tổ chức phân luồng, điều tiết giao thông qua làn còn lại, không để xảy ra ùn tắc kéo dài, đồng thời phối hợp xử lý hiện trường.

Nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

#Tai nạn liên hoàn trên cao tốc #Va chạm nhiều phương tiện #Hậu quả tai nạn giao thông #Tài xế thoát nạn #Hư hỏng phương tiện #Cứu hộ và xử lý hiện trường #Tình hình giao thông sau tai nạn #Nguyên nhân vụ tai nạn đang điều tra

