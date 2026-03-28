Hà Nội lên phương án xử lý 578 cơ sở giết mổ không đủ điều kiện hoạt động

Thanh Hiếu
TPO - Hiện nay thành phố còn 578 cơ sở giết mổ nhỏ lẻ, không đủ điều kiện để hoạt động, chưa được kiểm soát, tiềm ẩn nguy cơ cao về dịch bệnh và mất an toàn thực phẩm. Dự kiến thành phố chấm dứt hoạt động của các cơ sở giết mổ nhỏ lẻ không đủ điều kiện trước 30/6/2026.

Ngày 27/3, Sở NN&MT Hà Nội tổ chức Hội nghị rà soát, sắp xếp cơ sở giết mổ và định hướng quy hoạch mạng lưới trên địa bàn thành phố.

Tại hội nghị, ông Nguyễn Đình Đảng - Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi, thủy sản và Thú y Hà Nội - cho biết mỗi ngày thành phố giết mổ khoảng 50.000 gia cầm, 5.000 lợn, 450 trâu bò (chiếm khoảng 65% lượng gia súc, gia cầm giết mổ mỗi ngày).

Hiện toàn thành phố có khoảng 664 cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm. Trong đó, 9 cơ sở giết mổ công nghiệp, 26 cơ sở bán công nghiệp và 629 cơ sở giết mổ tạm thời, nhỏ lẻ.

Đến nay, toàn thành phố đã xây dựng 29 cơ sở giết mổ công nghiệp và tập trung (gồm 8 cơ sở giết mổ công nghiệp, 8 cơ sở giết mổ tập trung, 13 cơ sở giết mổ tập trung quy mô nhỏ).

huong-giang-1753716821.jpg
Một cơ sở giết mổ tập trung trên địa bàn thành phố

Tuy nhiên, chỉ có 2 cơ sở giết mổ công nghiệp của Công ty cổ phần C.P. Việt Nam đạt công suất từ 78% trở lên, còn lại chỉ đạt khoảng 30% công suất giết mổ.

Khó khăn hiện nay là thành phố còn 578 cơ sở giết mổ nhỏ, không đủ điều kiện để hoạt động, chưa được kiểm soát, tiềm ẩn nguy cơ cao về dịch bệnh và mất an toàn thực phẩm; các cơ sở giết mổ tập trung quy mô nhỏ chưa triển khai do vướng mắc về thủ tục đất đai, chưa có nhà đầu tư.

Tại hội nghị, đại diện các cơ quan, đơn vị liên quan nêu ý kiến, đề xuất những giải pháp cụ thể nhằm thực hiện tốt công tác kiểm soát giết mổ.

Kết luận hội nghị, ông Tạ Văn Tường - Phó Giám đốc Sở NN&MT Hà Nội - đề nghị các địa phương tập trung lựa chọn, xác định các cơ sở giết mổ động vật tập trung tạm thời, rà soát, xác định, báo cáo thành phố xem xét, phê duyệt mạng lưới những cơ sở giết mổ tập trung, công nghiệp bảo đảm phân bố hợp lý trên địa bàn Thủ đô, hoàn thành trước 31/3/2026;

Bên cạnh đó, cần tăng cường tuyên truyền, vận động, chấm dứt hoạt động của các cơ sở giết mổ nhỏ lẻ không đủ điều kiện; đưa toàn bộ hoạt động giết mổ vào cơ sở giết mổ tập trung hoặc tập trung tạm thời, hoàn thành trước 30/6/2026.

Ông Tường cũng đề nghị các cơ quan liên quan tăng cường kiểm tra, xử lý những trường hợp vi phạm về hoạt động giết mổ động vật, kinh doanh sản phẩm động vật, chỉ cho phép kinh doanh và tiêu thụ sản phẩm động vật có nguồn gốc từ các cơ sở giết mổ được cấp phép.

#Giết mổ #Cơ sở giết mổ tập trung #Hà Nội #Gia cầm

Xem thêm

Cùng chuyên mục