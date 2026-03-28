Xúc động lễ thượng cờ từ Khánh Hòa kết nối trực tiếp với Trường Sa

TPO - Lễ thượng cờ và tưởng niệm 64 liệt sĩ Gạc Ma diễn ra sáng 28/3 tại Khánh Hòa, với điểm nhấn là màn kết nối trực tiếp với Trường Sa và nghi thức trải lá cờ Tổ quốc rộng hơn 2.000 m².
Trong giờ phút tưởng niệm, 64 cán bộ, chiến sĩ Hải quân được bố trí đứng thành vòng tròn quanh tượng đài. Gần đó, 64 đoàn viên, thanh niên đứng quanh khu vực có 64 bông hoa muống biển - biểu tượng cho 64 cán bộ, chiến sĩ đã hy sinh trong sự kiện Gạc Ma năm 1988.
Nhiều vận động viên cho biết việc tham dự lễ thượng cờ tại đây mang lại trải nghiệm đặc biệt trước khi bước vào thi đấu. “Không khí trang nghiêm khiến tôi xúc động và tự hào”, một vận động viên nói.
