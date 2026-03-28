Xúc động lễ thượng cờ từ Khánh Hòa kết nối trực tiếp với Trường Sa

Dương Triều - Như Ý - Công Hướng - Trọng Tài - Hiếu Duy

TPO - Lễ thượng cờ và tưởng niệm 64 liệt sĩ Gạc Ma diễn ra sáng 28/3 tại Khánh Hòa, với điểm nhấn là màn kết nối trực tiếp với Trường Sa và nghi thức trải lá cờ Tổ quốc rộng hơn 2.000 m².

Lễ tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ Gạc Ma và nghi thức thượng cờ diễn ra sáng 28/3 tại Khu tưởng niệm Chiến sĩ Gạc Ma (Cam Lâm, Khánh Hòa), trong khuôn khổ Giải Vô địch Quốc gia Marathon - Báo Tiền Phong lần thứ 67.
Từ 6h30 sáng, đông đảo đại biểu, vận động viên và người dân có mặt tại quảng trường trung tâm. Trước tượng đài “Những người nằm lại phía chân trời”, lễ dâng hương, dâng hoa được tổ chức trang nghiêm.
Trong giờ phút tưởng niệm, 64 cán bộ, chiến sĩ Hải quân được bố trí đứng thành vòng tròn quanh tượng đài. Gần đó, 64 đoàn viên, thanh niên đứng quanh khu vực có 64 bông hoa muống biển - biểu tượng cho 64 cán bộ, chiến sĩ đã hy sinh trong sự kiện Gạc Ma năm 1988.
Khi lá cờ được kéo lên, hình ảnh lễ chào cờ của quân và dân tại Trường Sa được truyền về màn hình trung tâm. Nhiều đại biểu theo dõi trong im lặng.
Đây là nghi thức mở đầu cho Giải Vô địch Quốc gia Marathon - Báo Tiền Phong lần thứ 67, đồng thời là hoạt động mang ý nghĩa tri ân, giáo dục truyền thống.
Tại buổi lễ, lá cờ Tổ quốc rộng 2.166 m² được trải trên quảng trường trong phần nghi thức tôn vinh lá cờ. Ban tổ chức cho biết đây là điểm nhấn trong chuỗi hoạt động của giải năm nay.
Nhiều vận động viên cho biết việc tham dự lễ thượng cờ tại đây mang lại trải nghiệm đặc biệt trước khi bước vào thi đấu. “Không khí trang nghiêm khiến tôi xúc động và tự hào”, một vận động viên nói.
Khu tưởng niệm Chiến sĩ Gạc Ma được khánh thành năm 2017, gồm quảng trường, tượng đài trung tâm và khu trưng bày tư liệu về chủ quyền biển đảo. Công trình được xây dựng từ nguồn đóng góp xã hội hóa.
Xem thêm

Cùng chuyên mục