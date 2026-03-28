Ninh Bình dự chi gần 700 tỷ đồng bảo dưỡng đường bộ

Minh Đức - Vũ Quỳnh
TPO - Ngày 28/3, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình - Nguyễn Cao Sơn - đã ký ban hành Quyết định số 804 phê duyệt kế hoạch quản lý, vận hành, khai thác và bảo trì kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ trên địa bàn tỉnh năm 2026, với tổng kinh phí dự kiến gần 700 tỷ đồng.

Phạm vi công việc là thực hiện công tác quản lý, bảo dưỡng thường xuyên và sửa chữa định kỳ đối với kết cấu giao thông trên toàn tỉnh trong năm 2026, nhằm bảo đảm giao thông thông suốt, liên tục và an toàn. Tổng kinh phí thực hiện gần 700 tỷ đồng.

Cầu phao Ninh Cường, Ninh Bình. Ảnh: Vũ Quỳnh.

Trong đó, chi cho công tác bảo dưỡng, vận hành và khai thác là gần 162 tỷ đồng, sửa chữa định kỳ trên 517 tỷ đồng, sửa chữa đột xuất 12 tỷ đồng, các công tác khác 1,9 tỷ đồng. Nguồn vốn được bố trí từ nguồn sự nghiệp kinh tế thuộc ngân sách địa phương năm 2026.

Kế hoạch tập trung quản lý, bảo dưỡng, vận hành, khai thác kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ trên địa bàn tỉnh. Trong đó, thực hiện bảo dưỡng hệ thống quốc lộ được ủy thác (QL.10, QL.12B, QL.21, QL.21B, QL.37B, QL.38B, QL.45…), các tuyến đường tỉnh, tuyến kết nối hai cao tốc Hà Nội - Hải Phòng và Cầu Giẽ - Ninh Bình, đường trục phía Nam đô thị Nam Định, cầu Đò Quan… cùng các hạng mục cây xanh, cảnh quan, hệ thống chiếu sáng, tín hiệu giao thông.

Ngoài ra, tỉnh bố trí kinh phí vận hành, khai thác các các bến phà Đại Nội (QL.21B), Ninh Mỹ (ĐT.488C), Kinh Lũng (ĐT.485B), Sa Cao (ĐT.489) và phí quản lý, bảo trì, bảo đảm an toàn giao thông cầu phao Ninh Cường trên QL37B.

Công tác sửa chữa định kỳ và sửa chữa đột xuất cũng được bố trí kinh phí để xử lý kịp thời.

UBND tỉnh Ninh Bình giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch theo đúng quy định. Đơn vị này chịu trách nhiệm toàn diện trước UBND tỉnh và các cơ quan giám sát, kiểm tra, kiểm toán về tính chính xác, hiệu quả của các nội dung kế hoạch.

Việc Ninh Bình dành nguồn lực lớn cho công tác bảo trì, vận hành hạ tầng giao thông đường bộ nhằm duy trì khai thác an toàn, hiệu quả, kéo dài tuổi thọ công trình, hạn chế hư hỏng lớn và giảm chi phí sửa chữa về lâu dài.

#Bảo dưỡng hạ tầng đường bộ #Ninh Bình #Công trình giao thông #Hạ tầng giao thông #Duy tu công trình giao thông

