Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Nhịp sống Thủ đô

Google News

Hà Nội: Cử tri kiến nghị 6 nhóm vấn đề trong đợt bầu cử

Thanh Hiếu
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Trong cuộc bầu cử vừa qua, thành phố nhận được nhiều kiến nghị của cử tri, trong đó tập trung vào 6 nhóm nội dung chính như kinh tế, an sinh xã hội, bảo vệ môi trường...

Uỷ ban MTTQ Việt Nam TP. Hà Nội vừa có báo cáo gửi HĐND thành phố tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri trong cuộc bầu cử ĐBQH khoá XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Theo đó, cử tri cho rằng, công tác chuẩn bị và tổ chức bầu cử trên địa bàn thành phố được triển khai đúng pháp luật. Công tác hiệp thương, giới thiệu người ứng cử được thực hiện dân chủ, công khai.

Nhân dân bày tỏ sự tin tưởng vào kết quả bầu cử; đồng thời kỳ vọng các ĐBQH và đại biểu HĐND các cấp sẽ phát huy vai trò đại diện cho nhân dân, tích cực tham gia quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước và địa phương.

Về kiến nghị của cử tri, Uỷ ban MTTQ Việt Nam TP. Hà Nội cho biết, cử tri có nhiều kiến nghị, trong đó tập trung vào 6 nhóm nội dung chính, gồm: Kinh tế; an sinh xã hội; an ninh trật tự; bảo vệ môi trường; phòng chống tham nhũng và lĩnh vực nội vụ.

6517619931221605004149344075345035605148214715n-1773567060399-17735670606231597157341.jpg
Cử tri Hà Nội đi bầu cử

Kiểm soát giá cả các mặt hàng thiết yếu

Bên cạnh đó, cử tri còn kiến nghị các đại biểu HĐND thành phố quan tâm, đề xuất với các cơ quan có thẩm quyền tiếp tục hoàn thiện và triển khai hiệu quả các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp, thúc đẩy đầu tư, tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho người lao động; kiến nghị cơ quan chức năng điều hành, kiểm soát giá cả các mặt hàng thiết yếu như điện, xăng dầu, lương thực, thực phẩm theo hướng ổn định, phù hợp.

Cử tri cũng kiến nghị các đại biểu tăng cường công tác kiểm tra, giám sát các dự án chậm tiến độ, đặc biệt là các dự án “treo” kéo dài. Trong đó, cần sớm làm rõ thông tin về chủ trương tiếp tục thực hiện hay chấm dứt các dự án này, cũng như lộ trình để nhân dân được biết.

Cử tri cũng kiến nghị sớm có giải pháp nhằm khắc phục tình trạng ô nhiễm không khí; cần quan tâm hơn nữa đến việc đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ dạy và học, xây dựng các khu vui chơi, không gian công cộng phù hợp cho học sinh ở các cấp.

Cử tri kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền tăng cường các biện pháp phòng, chống tội phạm; bảo đảm trật tự, an toàn giao thông; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát đối với các dự án giao thông trọng điểm; xử lý vi phạm về trật tự đô thị...

Cử tri cho rằng công tác phòng ngừa tham nhũng tại một số nơi chưa được thực hiện nghiêm; việc xử lý trách nhiệm người đứng đầu khi để xảy ra tham nhũng chưa thật sự kiên quyết, còn lợi ích nhóm...Do đó, thành phố cần đẩy mạnh hơn nữa công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, bảo đảm thực chất, hiệu quả.

Đối với việc sáp nhập thôn, tổ dân phố trong thời gian tới, cử tri đề nghị thành phố triển khai một cách bài bản, khoa học, có sự tham khảo đầy đủ ý kiến của cán bộ cơ sở và nhân dân.

#Cử tri #Kiến nghị #Bầu cử #Hà Nội

Xem thêm

Cùng chuyên mục