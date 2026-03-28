Hà Nội: Cử tri kiến nghị 6 nhóm vấn đề trong đợt bầu cử

TPO - Trong cuộc bầu cử vừa qua, thành phố nhận được nhiều kiến nghị của cử tri, trong đó tập trung vào 6 nhóm nội dung chính như kinh tế, an sinh xã hội, bảo vệ môi trường...

Uỷ ban MTTQ Việt Nam TP. Hà Nội vừa có báo cáo gửi HĐND thành phố tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri trong cuộc bầu cử ĐBQH khoá XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Theo đó, cử tri cho rằng, công tác chuẩn bị và tổ chức bầu cử trên địa bàn thành phố được triển khai đúng pháp luật. Công tác hiệp thương, giới thiệu người ứng cử được thực hiện dân chủ, công khai.

Nhân dân bày tỏ sự tin tưởng vào kết quả bầu cử; đồng thời kỳ vọng các ĐBQH và đại biểu HĐND các cấp sẽ phát huy vai trò đại diện cho nhân dân, tích cực tham gia quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước và địa phương.

Về kiến nghị của cử tri, Uỷ ban MTTQ Việt Nam TP. Hà Nội cho biết, cử tri có nhiều kiến nghị, trong đó tập trung vào 6 nhóm nội dung chính, gồm: Kinh tế; an sinh xã hội; an ninh trật tự; bảo vệ môi trường; phòng chống tham nhũng và lĩnh vực nội vụ.

Cử tri Hà Nội đi bầu cử

Kiểm soát giá cả các mặt hàng thiết yếu

Bên cạnh đó, cử tri còn kiến nghị các đại biểu HĐND thành phố quan tâm, đề xuất với các cơ quan có thẩm quyền tiếp tục hoàn thiện và triển khai hiệu quả các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp, thúc đẩy đầu tư, tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho người lao động; kiến nghị cơ quan chức năng điều hành, kiểm soát giá cả các mặt hàng thiết yếu như điện, xăng dầu, lương thực, thực phẩm theo hướng ổn định, phù hợp.

Cử tri cũng kiến nghị các đại biểu tăng cường công tác kiểm tra, giám sát các dự án chậm tiến độ, đặc biệt là các dự án “treo” kéo dài. Trong đó, cần sớm làm rõ thông tin về chủ trương tiếp tục thực hiện hay chấm dứt các dự án này, cũng như lộ trình để nhân dân được biết.

Cử tri cũng kiến nghị sớm có giải pháp nhằm khắc phục tình trạng ô nhiễm không khí; cần quan tâm hơn nữa đến việc đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ dạy và học, xây dựng các khu vui chơi, không gian công cộng phù hợp cho học sinh ở các cấp.

Cử tri kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền tăng cường các biện pháp phòng, chống tội phạm; bảo đảm trật tự, an toàn giao thông; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát đối với các dự án giao thông trọng điểm; xử lý vi phạm về trật tự đô thị...

Cử tri cho rằng công tác phòng ngừa tham nhũng tại một số nơi chưa được thực hiện nghiêm; việc xử lý trách nhiệm người đứng đầu khi để xảy ra tham nhũng chưa thật sự kiên quyết, còn lợi ích nhóm...Do đó, thành phố cần đẩy mạnh hơn nữa công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, bảo đảm thực chất, hiệu quả.

Đối với việc sáp nhập thôn, tổ dân phố trong thời gian tới, cử tri đề nghị thành phố triển khai một cách bài bản, khoa học, có sự tham khảo đầy đủ ý kiến của cán bộ cơ sở và nhân dân.