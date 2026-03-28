Giao nộp động vật hoang dã có tên ‘dị’

TPO - Một cá thể Cù lần - loài động vật hoang dã nguy cấp, quý hiếm với cái tên khá “dị”, vừa được người dân vùng núi A Lưới (TP. Huế) phát hiện và tự giác giao nộp cho cơ quan chức năng.

Ngày 28/3, thông tin từ công an xã A Lưới 3 (TP. Huế) cho biết vừa tiếp nhận một cá thể Cù lần (Slow Loris) - loài động vật hoang dã nguy cấp, quý hiếm do người dân tự nguyện giao nộp.

Trước đó, trong lúc ra thăm chuồng gà, anh Phạm Xuân Cường (SN 2004, trú thôn Phú Xuân, xã A Lưới 3, Huế) phát hiện một con vật có ngoại hình lạ, mắt to, di chuyển chậm. Nhận ra đây là loài quý hiếm, anh Cường đã liên hệ cơ quan chức năng và mang cá thể này đến công an xã A Lưới 3 trình báo, giao nộp.

Cơ quan chức năng tiếp nhận cá thể Cù lần quý hiếm, nguy cấp do người dân tự nguyện giao nộp.

Sau khi tiếp nhận, lực lượng công an địa phương tiến hành lập hồ sơ, phối hợp với cơ quan kiểm lâm xử lý theo quy định và cứu hộ, chăm sóc, thả về môi trường tự nhiên. Cá thể động vật này có sức khỏe ổn định, không bị thương, được xác định là Cù lần (Slow Loris) - loài động vật hoang dã nguy cấp, quý hiếm.

Cơ quan chức năng xã A Lưới 3 đã ghi nhận, biểu dương hành động tự giác của người dân trong việc bảo vệ động vật hoang dã, góp phần giữ gìn đa dạng sinh học trên địa bàn. Đồng thời khuyến cáo mọi người khi phát hiện động vật hoang dã xuất hiện trong khu dân cư cần báo ngay cho chính quyền địa phương hoặc cơ quan kiểm lâm gần nhất để được xử lý kịp thời, tránh vi phạm pháp luật.

Theo các tài liệu khoa học, Slow Loris (Cù lần) là loài động vật hoang dã sống về đêm, phân bố chủ yếu tại khu vực Nam và Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam. Loài này có đặc trưng dễ nhận biết với đôi mắt lớn, đầu tròn, di chuyển chậm và gần như không gây tiếng động khi leo trèo trên cây.

Cù lần là loài ăn tạp, thức ăn gồm côn trùng, trái cây, nhựa cây và một số động vật nhỏ, chúng chủ yếu sinh sống trên tán rừng và hiếm khi xuống mặt đất. Đáng chú ý, hầu hết các loài cù lần hiện đều được xếp vào nhóm nguy cấp hoặc dễ bị đe dọa tuyệt chủng, do mất môi trường sống và nạn buôn bán động vật hoang dã.