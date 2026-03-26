Động vật quý hiếm leo lên cục nóng điều hòa nhà dân ở Đà Nẵng

TPO - Thấy con vật cựa quậy trên cục nóng máy điều hòa anh Bình lại gần kiểm tra nhưng vẫn không biết con gì. Nghi ngờ là động vật hoang dã quý hiếm, anh lập tức trình báo lực lượng chức năng.

Ngày 26/3, lực lượng chức năng phường Hải Vân (thành phố Đà Nẵng) cho hay đã tiếp nhận và thả một con cu li quý hiếm về lại môi trường tự nhiên.

Cá thể cu li được người dân Đà Nẵng phát hiện.

Con cu li này được anh Nguyễn Thanh Bình (trú tại số nhà K07/54, đường Nguyễn Phước Chu, phường Hải Vân) phát hiện vào khoảng 20h tối ngày 25/3. Thời điểm trên, anh thấy một con vật đang cử động trên cục nóng của máy điều hòa đặt phía ngoài bức tường nhà.

Khi lại gần kiểm tra, anh vẫn không xác định được chủng loại của con vật này. Nghi ngờ là động vật hoang dã quý hiếm cần được bảo vệ, anh đã lập tức trình báo lực lượng chức năng.

Tiếp nhận thông tin, lực lượng công an phường đã có mặt, tiến hành kiểm tra và phối hợp với cơ quan chức năng liên quan để xử lý. Cá thể động vật sau đó được xác định là cu li – loài linh trưởng nhỏ thuộc danh mục động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm cần được bảo vệ.

Lực lượng chức năng đưa cu li đến thả vào môi trường tự nhiên.

Sau khi hoàn tất các thủ tục và kiểm tra sức khỏe của cu li ổn định, lực lượng chức năng tiến hành thả cu li về lại môi trường rừng tự nhiên.

