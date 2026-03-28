Tổng Bí thư Tô Lâm: 'Một nền thể thao mạnh phải bắt đầu từ trường học'

TPO - Tổng Bí thư Tô Lâm nêu rõ, một dân tộc muốn khỏe phải bắt đầu từ trẻ em. Một nền thể thao mạnh phải bắt đầu từ trường học. Một xã hội năng động phải được hình thành từ thói quen vận động của mọi công dân.

Sáng 28/3, tại Hà Nội, Tổng Bí thư Tô Lâm dự Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Ngành Thể dục Thể thao Việt Nam (27/3/1946 - 27/3/2026).

Thể dục thể thao đã góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc

Phát biểu tại buổi lễ, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh, ngay sau Cách mạng Tháng Tám thành công, trong bối cảnh đất nước vô cùng khó khăn, vừa điều hành đất nước, vừa chống “giặc đói, giặc dốt, giặc ngoại xâm” nhưng Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu vẫn sớm nhìn ra chân lý: “dân cường thì nước thịnh”. Với tầm nhìn chiến lược đó, Người đã ký Sắc lệnh thành lập Nha Thể dục Trung ương, chính thức đặt nền móng cho nền thể dục thể thao cách mạng Việt Nam. Ngày 27/3/1946, Người viết bài “Thể dục và sức khỏe” với mục đích “Tôi mong đồng bào ta ai cũng gắng tập thể dục”. Lời hiệu triệu ấy đến hôm nay vẫn còn nguyên giá trị, vẫn lay động lòng người bởi sự quan tâm của Bác tới sức khỏe Nhân dân.

Tổng Bí thư nêu rõ, thực hiện lời Bác dạy, Đảng và Nhà nước ta luôn luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo phát triển thể dục thể thao; từng bước xây dựng hệ thống tổ chức từ Trung ương đến địa phương; đào tạo đội ngũ cán bộ quản lý, huấn luyện viên, vận động viên, trọng tài; ban hành cơ chế, chính sách, pháp luật; đầu tư cơ sở vật chất, thiết chế, trang thiết bị; mở rộng hợp tác quốc tế; từng bước phát triển thể dục thể thao nước nhà theo hướng toàn dân, toàn diện và ngày càng chuyên nghiệp.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: TTXVN.



Tổng Bí thư khẳng định, trong suốt 80 năm xây dựng và trưởng thành, ngành thể dục thể thao Việt Nam đã có những đóng góp rất quan trọng cho đất nước trên ba phương diện lớn. Cụ thể, thể dục thể thao đã góp phần nâng cao sức khỏe, thể lực, tinh thần và chất lượng sống của Nhân dân. Thể thao thành tích cao đã từng bước khẳng định vị thế của Việt Nam tại các đấu trường khu vực và quốc tế. Thể dục thể thao đã góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, lan tỏa các giá trị tốt đẹp của văn hóa Việt Nam, tăng cường giao lưu, hữu nghị và quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam ra thế giới.

“Những kết quả đó là công sức của nhiều thế hệ cán bộ, công chức, viên chức ngành thể dục thể thao; là trí tuệ của các nhà quản lý, nhà khoa học; là sự hy sinh thầm lặng của các huấn luyện viên; là mồ hôi, nước mắt, thậm chí là những chấn thương, thiệt thòi riêng tư của các vận động viên; là sự đồng hành của gia đình, của nhà trường, của cộng đồng và của toàn xã hội”, Tổng Bí thư nêu, cho rằng, Đảng, Nhà nước và Nhân dân luôn ghi nhận, trân trọng và đánh giá cao những cống hiến to lớn đó.

Phải làm cho việc rèn luyện thân thể trở thành nhu cầu tự thân

Theo Tổng Bí thư, đất nước ta đang bước vào giai đoạn phát triển mới, với những yêu cầu rất cao về chất lượng nguồn nhân lực, tầm vóc con người, sức khỏe cộng đồng, năng lực cạnh tranh quốc gia và chất lượng sống của Nhân dân. Do vậy, phải có cách nhìn tổng quát hơn về vị trí, vai trò của Thể dục thể thao.

Tổng Bí thư nhấn mạnh, thời gian tới, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, ngành thể dục thể thao, các bộ, ban, ngành, MTTQ, các đoàn thể, các địa phương, nhà trường, doanh nghiệp và toàn xã hội cần tập trung thực hiện thật tốt 8 nhiệm vụ trọng tâm.

Trong đó, theo Tổng Bí thư, phải khẩn trương hoàn thiện thể chế phát triển thể dục thể thao theo hướng hiện đại, đồng bộ, mở đường cho phát triển lâu dài. Thể chế phải đi trước, mở đường cho đổi mới, cho đầu tư, cho xã hội hóa, cho quản lý hiện đại, cho vận hành minh bạch, cho phát huy đầy đủ nguồn lực của Nhà nước, xã hội và người dân.

Tổng Bí thư nhấn mạnh, phải phát triển mạnh mẽ thể dục thể thao đại chúng, để mọi người dân đều có quyền, có điều kiện và có động lực tham gia rèn luyện. Đây phải là nhiệm vụ trung tâm, nhiệm vụ bao trùm, nhiệm vụ lâu dài của ngành thể dục thể thao trong giai đoạn mới.

Tổng Bí thư Tô Lâm trao Huân chương Lao động hạng Nhất tặng Cục Thể dục Thể thao Việt Nam (Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch). Ảnh: TTXVN.



“Phải làm sao để thể dục thể thao thật sự đi vào từng gia đình, từng khu dân cư, từng trường học, từng cơ quan, từng nhà máy, từng doanh nghiệp, từng đơn vị lực lượng vũ trang, từng con người; đi vào vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, biên giới, hải đảo; đi vào cả những nhóm yếu thế, người khuyết tật, người cao tuổi, phụ nữ, trẻ em, thanh niên công nhân, người lao động nhập cư. Mục tiêu không chỉ là tăng số người tập luyện, mà là xây dựng một xã hội vận động, một nếp sống khỏe mạnh, một văn hóa rèn luyện thân thể hằng ngày”, Tổng Bí thư nói.

Tổng Bí thư đề nghị phát động mạnh mẽ hơn nữa phong trào “mỗi người dân lựa chọn ít nhất một môn thể thao phù hợp để tập luyện thường xuyên”. Môn thể thao đó có thể rất đơn giản: đi bộ, chạy bộ, cầu lông, bóng chuyền, bơi, đạp xe, võ thuật, dưỡng sinh, yoga, cờ tướng, cờ vua, kéo co, bắn nỏ, đẩy gậy… Điều quan trọng là phải làm cho việc rèn luyện thân thể trở thành nhu cầu tự thân, thành thói quen, thành nếp sống, chứ không chỉ là phong trào từng đợt.

Muốn vậy, Tổng Bí thư lưu ý, phải làm rất cụ thể: quy hoạch quỹ đất cho thể thao cộng đồng; bảo đảm mỗi khu dân cư đều có không gian vận động; xây dựng sân chơi, bãi tập, đường đi bộ, công viên thể thao; hỗ trợ thiết chế thể thao cơ sở; tận dụng trường học, nhà văn hóa, công viên, quảng trường, mặt nước công cộng cho hoạt động thể dục thể thao phù hợp.

Một xã hội năng động phải được hình thành từ thói quen vận động của mọi công dân

Tổng Bí thư cũng nhấn mạnh, phải nâng tầm giáo dục thể chất và thể thao học đường, coi đây là gốc rễ của chiến lược phát triển con người Việt Nam.

“Một dân tộc muốn khỏe phải bắt đầu từ trẻ em. Một nền thể thao mạnh phải bắt đầu từ trường học. Một xã hội năng động phải được hình thành từ thói quen vận động của mọi công dân”, Tổng Bí thư nêu rõ, nhấn mạnh, ngành giáo dục, ngành thể thao và các địa phương phải phối hợp chặt chẽ hơn nữa để đổi mới mạnh mẽ giáo dục thể chất và thể thao trường học. Học sinh, sinh viên phải được vận động thực chất, được học những kỹ năng thể chất căn bản, được tiếp cận nhiều môn thể thao phù hợp với lứa tuổi, thể trạng, sở thích. Trường học phải là nơi phát hiện năng khiếu, bồi dưỡng thói quen vận động, hình thành tinh thần đồng đội, ý chí vượt khó, kỷ luật, sự trung thực và lòng tự tin cho thế hệ trẻ.

“Tôi cũng đề nghị nghiên cứu phát triển đồng bộ hơn các môn thể thao trong trường học, từ bóng đá, điền kinh, bơi, võ, cầu lông, bóng rổ, đến các môn thể thao trí tuệ như cờ vua, cờ tướng, robotics thể thao, vận động tư duy chiến thuật để thế hệ trẻ em Việt Nam cao hơn, khỏe hơn, bền hơn, nhanh hơn, linh hoạt hơn, thông minh hơn, tự chủ hơn”, Tổng Bí thư nói.