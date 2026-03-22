Tổng Bí thư Tô Lâm dự Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Binh chủng Công binh và đón nhận Huân chương Hồ Chí Minh

Sáng 22/3, tại Hà Nội, Binh chủng Công binh tổ chức Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập (25/3/1946/ 25/3/2026) và đón nhận Huân chương Hồ Chí Minh. Tổng Bí thư Tô Lâm, Bí thư Quân ủy Trung ương dự và phát biểu chỉ đạo.

Tham dự buổi lễ có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Đại tướng Phan Văn Giang, Phó bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an; Lê Minh Trí, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Nội chính Trung ương; Trịnh Văn Quyết, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương; Nguyễn Thanh Nghị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Chính sách, chiến lược Trung ương; Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị; Phạm Gia Túc, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng; Đoàn Minh Huấn, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.

Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, đại biểu lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các ban, bộ, ngành Trung ương; đại biểu lãnh đạo, nguyên lãnh đạo: Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị, Bộ Tổng Tham mưu và các cơ quan, đơn vị trực thuộc Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng.

Tổng Bí thư Tô Lâm duyệt đội danh dự.

Đại tướng Phan Văn Giang cùng các đại biểu đón Tổng Bí thư Tô Lâm.

Đại tướng Phan Văn Giang cùng các đại biểu đón Tổng Bí thư Tô Lâm.

Tổng Bí thư Tô Lâm và các đại biểu.

Trình bày diễn văn kỷ niệm tại buổi lễ, Thiếu tướng Trần Trung Hòa, Tư lệnh Binh chủng Công binh đã ôn lại lịch sử xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của các thế hệ cán bộ, chiến sĩ Công binh qua các thời kỳ; khẳng định những cống hiến to lớn về sức lực, trí tuệ cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc, vì độc lập, tự do, hạnh phúc của nhân dân, góp phần xây dựng Binh chủng Công binh trưởng thành, phát triển suốt 80 năm qua.

Cách đây tròn 80 năm, ngày 25/3/1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh ký Sắc lệnh thành lập Công chính giao thông Cục - tiền thân của Binh chủng Công binh ngày nay. Từ dấu mốc lịch sử ấy, dưới sự lãnh đạo, giáo dục, rèn luyện của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, mà thường xuyên, trực tiếp là Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng; sự nuôi dưỡng, đùm bọc, chở che của nhân dân, lớp lớp các thế hệ cán bộ, chiến sĩ Công binh đã vượt qua muôn vàn khó khăn, thử thách, lập nên nhiều chiến công xuất sắc.

Thiếu tướng Trần Trung Hòa nhấn mạnh: Nhìn lại chặng đường 80 năm vẻ vang, Bộ đội Công binh tự hào về những chiến công đặc biệt xuất sắc trong hai cuộc kháng chiến vĩ đại của dân tộc. Đó là những năm tháng Bộ đội Công binh vừa chiến đấu, vừa trưởng thành, lớn mạnh trong bom đạn; lấy gian khổ làm môi trường rèn luyện, lấy hiểm nguy làm nơi thử thách ý chí, lấy thắng lợi của chiến trường làm mục tiêu cao nhất.

Thực hiện lời dạy của Bác Hồ kính yêu: “Bộ binh như mũi mác, công binh như cán mác, cán có chắc, mũi có sắc thì mới đâm được giặc”, Bộ đội Công binh đã tích cực, chủ động, dũng cảm, kiên cường, mưu trí, sáng tạo, xẻ núi, mở đường, bắc cầu, xây dựng hầm hào... bảo đảm cho quân ta tiến lên tiêu diệt địch, liên tiếp giành thắng lợi. Những cống hiến xuất sắc ấy được ghi nhận bằng phần thưởng cao quý: Cờ “Mở đường thắng lợi” Bác Hồ trao tặng sau Chiến dịch Tây Bắc năm 1952, trở thành truyền thống vẻ vang của Công binh Việt Nam anh hùng.

Từ Cục Công binh, mà tiền thân là Công chính giao thông Cục, ngày 28/6/1965, Bộ Quốc phòng quyết định thành lập Bộ tư lệnh Công binh, đánh dấu bước trưởng thành mới của Bộ đội Công binh cả về tổ chức, lực lượng và nghệ thuật trong chiến tranh hiện đại. Vượt qua bao khó khăn, gian khổ, ác liệt của cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, Bộ đội Công binh đã không ngừng phát triển, lớn mạnh, lập nên nhiều chiến công xuất sắc.

Tổng Bí thư Tô Lâm và các đại biểu tham quan trưng bày một số trang bị đặc chủng của Binh chủng Công binh.

Tổng Bí thư Tô Lâm và các đại biểu tại buổi lễ.

Trong hòa bình và xây dựng đất nước, Binh chủng Công binh tập trung xây dựng lực lượng vững mạnh về chính trị, nâng cao sức mạnh tổng hợp, khả năng sẵn sàng chiến đấu. Đổi mới, nâng cao chất lượng huấn luyện, giáo dục - đào tạo, làm chủ vũ khí, trang bị kỹ thuật; hoàn thành tốt nhiệm vụ công binh trong các cuộc diễn tập, hội thi, hội thao trong nước, quốc tế; tăng cường rèn luyện ý thức tổ chức kỷ luật; tích cực lao động sản xuất gắn với xây dựng địa bàn vững mạnh.

Vì sự bình yên của nhân dân, vì mục tiêu phát triển của đất nước, Bộ đội Công binh hoàn thành tốt nhiệm vụ "chiến đấu thời bình": Rà phá bom mìn, vật nổ còn sót lại sau chiến tranh; xây dựng các công trình đặc biệt quốc gia; bảo đảm an toàn các sự kiện chính trị trọng đại; xung kích trong phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, khắc phục hậu quả động đất, lũ lụt, sạt lở; bảo đảm giao thông, cứu dân trong hoạn nạn; tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc; hỗ trợ nhân đạo quốc tế... làm ngời sáng phẩm chất cao quý, giá trị văn hóa Bộ đội Cụ Hồ thời kỳ mới.

Với những thành tích đặc biệt xuất sắc trong 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, Binh chủng Công binh đã được Đảng, Nhà nước trao tặng Huân chương Sao Vàng, Huân chương Hồ Chí Minh, Huân chương Độc lập hạng Nhất, hai lần được phong tặng danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân và nhiều phần thưởng cao quý khác.

Nhân dịp kỷ niệm 80 năm ngày thành lập, Binh chủng Công binh vinh dự được tặng thưởng Huân chương Hồ Chí Minh lần thứ hai - phần thưởng cao quý, thể hiện sự ghi nhận của Đảng, Nhà nước đối với bề dày truyền thống, công lao to lớn, đặc biệt xuất sắc của Binh chủng trong sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc.