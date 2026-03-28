Qua cầu tạm chênh vênh, người dân Đà Nẵng mong mỏi chờ cầu mới

Duy Quốc
TPO - Sau khi bị lũ năm 2025 cuốn trôi, cây cầu phao bắc qua sông Vu Gia (xã Đại Lộc, TP. Đà Nẵng) hiện chỉ được khắc phục bằng giải pháp tạm thời, khiến người dân đi lại luôn trong tâm trạng bất an. Người dân nơi đây mong mỏi sớm có một cây cầu kiên cố, đảm bảo an toàn lâu dài.

Từng là tuyến giao thông huyết mạch nối hai bờ sông Vu Gia, cây cầu tại thôn Phú Nghĩa (xã Đại Lộc) trước đây giúp người dân đi lại thuận tiện, vận chuyển nông sản và phục vụ sản xuất. Tuy nhiên, sau khi bị lũ cuốn trôi, nhịp sống của người dân bị xáo trộn, việc qua sông hiện nay tiềm ẩn nhiều rủi ro.

Cầu tạm nối xã Vu Gia và xã Đại Lộc (TP. Đà Nẵng) sau khi cây cầu cũ bị lũ cuốn trôi. Ảnh: DQ.

Theo người dân địa phương, trước khi cây cầu bị lũ cuốn trôi, việc đi lại và sinh hoạt diễn ra thuận lợi, kết nối hai bờ sông thông suốt, vận chuyển hàng hóa cũng an toàn. Sau khi cầu bị cuốn trôi, chính quyền địa phương đã triển khai làm cầu phao tạm để duy trì lưu thông. Tuy vậy, đây chỉ là giải pháp tình thế, chưa đáp ứng được yêu cầu an toàn lâu dài cho người dân.

Ghi nhận của PV, cầu phao có mặt cầu hẹp, chỉ đủ cho xe máy lưu thông một chiều. Hệ thống neo giữ bằng dây sắt khiến cầu thường xuyên rung lắc mỗi khi có người qua lại, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn.

Cầu phao có mặt cầu hẹp, chỉ đủ cho xe máy lưu thông một chiều.

Ông Nguyễn Văn Tùng (trú xã Đại Lộc) chia sẻ, mỗi lần qua cầu ông đều thấp thỏm lo lắng. “Đi qua cầu không dám chạy nhanh, cứ nghe tiếng cầu rung lắc là thấy bất an. Trước đây chưa có cầu tạm thì phải đi ghe, giờ có cầu rồi nhưng vẫn không yên tâm”, ông nói.

Không chỉ khiến việc đi lại thêm vất vả, cây cầu tạm còn tác động trực tiếp đến sinh kế của người dân. Nhiều hộ làm nông, buôn bán nhỏ phụ thuộc vào tuyến đường này để vận chuyển hàng hóa nay gặp không ít trở ngại, nhất là trong thời điểm chuẩn bị vụ mùa mới.

Người dân mỗi lần đi qua cầu đều thấp thỏm lo lắng.

Cùng chung nỗi lo, bà Hồ Mậu (trú xã Vu Gia) cho biết, cây cầu là tuyến kết nối quan trọng giữa các khu dân cư hai bên sông, với lưu lượng qua lại lớn. Tuy nhiên, trong tình trạng tạm bợ hiện nay, mỗi lần qua cầu người dân đều không khỏi bất an. Theo bà, điều mong mỏi nhất là sớm có một cây cầu kiên cố để đảm bảo an toàn, nhất là trong mùa mưa lũ.

Hệ thống cầu được neo giữ bằng dây sắt, liên kết với các trụ cố định ở hai bên bờ.

Theo UBND xã Đại Lộc, qua kiểm tra, cầu phao tại thôn Phú Nghĩa đã hư hỏng nghiêm trọng sau mùa mưa lũ năm 2025, gây ảnh hưởng lớn đến việc đi lại, vận chuyển hàng hóa cũng như tiến độ sản xuất của người dân. Dù địa phương đã sửa chữa tạm thời cầu phao để duy trì lưu thông, nhưng đây chỉ là giải pháp trước mắt, chưa đáp ứng được nhu cầu lâu dài.

Theo Quyết định số 3006/QĐ-UBND ngày 16/12/2025 của UBND TP. Đà Nẵng, dự án Đường tránh lũ Đại An tuyến ĐH17.ĐL đã được đưa vào danh mục chuẩn bị đầu tư trong năm 2026, trong đó có hạng mục xây dựng cầu qua sông Vu Gia. Chính quyền địa phương cho biết sẽ phối hợp với các sở, ngành liên quan tiến hành khảo sát, hoàn thiện hồ sơ, thủ tục theo quy định, nhằm sớm triển khai xây dựng cầu kiên cố, đáp ứng nhu cầu đi lại an toàn cho người dân.

