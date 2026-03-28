Bác tin một bé trai ở Huế bị ‘cắt gân, rạch mặt’

TPO - Công an xác định thông tin lan truyền về một thiếu niên 13 tuổi ở A Lưới (TP. Huế) bị hành hung, ‘cắt gân, rạch mặt’ là sai sự thật, nạn nhân thực chất bị thương do tai nạn giao thông.

Ngày 28/3, Công an xã A Lưới 1 (TP. Huế) cho biết, thông tin lan truyền trên mạng xã hội về việc một thiếu niên 13 tuổi trên địa bàn bị hai người lạ rạch mặt, cắt gân tay và chân là tin giả, sai sự thật.

Trước đó, mạng xã hội xuất hiện bài đăng kêu gọi quyên góp tiền hỗ trợ em L.V.V. (13 tuổi, trú xã A Lưới 1) đang điều trị tại Bệnh viện Trung ương Huế. Nội dung bài viết cho rằng V. bị hai người hành hung, dùng vật nhọn gây thương tích nghiêm trọng, dẫn đến đa chấn thương và bất tỉnh nhiều ngày.

Cơ quan công an tại Huế bác bỏ thông tin sai sự thật về một thiếu niên 13 tuổi tại A Lưới bị người lạ rạch mặt, cắt gân.

Thông tin này nhanh chóng lan truyền, gây xôn xao dư luận, khiến nhiều người dân, đặc biệt ở khu vực miền núi A Lưới lo lắng. Ngay sau khi nắm thông tin, Công an xã A Lưới 1 đã phối hợp xác minh. Kết quả cho thấy, nguyên nhân em V. bị thương không phải bị hành hung gây thương tích mà do tai nạn giao thông xảy ra tại xã A Lưới 4.

Theo xác nhận của Công an xã A Lưới 4, vụ việc xảy ra ngày 10/3. Thời điểm này, V. được một người bạn chở bằng xe máy, không may va vào tấm tôn chắn công trình dựng ven đường, khiến em bị thương và bất tỉnh, phải nhập viện cấp cứu.

Cơ quan công an xác định toàn bộ vết thương trên cơ thể nạn nhân là hậu quả của vụ tai nạn, không có dấu hiệu bị hành hung như nội dung đăng tải trên mạng xã hội.

Lực lượng chức năng đã yêu cầu người đăng tải thông tin sai sự thật gỡ bỏ bài viết, tránh gây hoang mang dư luận.

Trước đó, Công an TP. Huế từng khuyến cáo người dân cần thận trọng khi tiếp nhận và chia sẻ thông tin trên mạng xã hội, đặc biệt với các nội dung kêu gọi hỗ trợ, từ thiện liên quan đến trẻ em hoặc các vụ việc nghiêm trọng; cần kiểm chứng từ nguồn chính thống để tránh bị lợi dụng, tiếp tay cho tin giả.

#bác bỏ #Công an xã A Lưới 1 #thông tin #tin giả #sai sự thật #thiếu niên #13 tuổi #hành hung #tai nạn giao thông #Bệnh viện Trung ương Huế #cảnh báo

Xem thêm

Cùng chuyên mục