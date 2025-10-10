Tỷ lệ chặn gỡ các thông tin xấu độc, tin giả lên tới 90%

TPO - Tại buổi họp báo thường kỳ của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (Bộ VHTTDL) được tổ chức chiều 10/10 tại Hà Nội, Cục trưởng Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử Lê Quang Tự Do cho biết thời gian gần đây tỷ lệ chặn gỡ các nội dung xấu độc, tin giả trên mạng xã hội lên tới trên 90%. Trong đó, tỷ lệ chặn gỡ các bài viết chống phá Đảng, Nhà nước, vi phạm pháp luật Việt Nam trên Facebook đạt 96%.

Họp báo thường kỳ của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (Bộ VHTTDL) được tổ chức chiều 10/10 tại Hà Nội. Tại họp báo, đại diện các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ VHTTDL đã trả lời báo giới về những vấn đề nóng, được người dân quan tâm trong thời gian gần đây, trong đó, có việc chặn gỡ các thông tin xấu độc, tin giả đang lan truyền thần tốc trên mạng xã hội.

Theo báo cáo của Bộ VHTTDL, trong quý III, Bộ đã chặn gỡ 10.713 bài viết chống phá Đảng, Nhà nước, vi phạm pháp luật Việt Nam, tỷ lệ xử lý đạt 96% trên Facebook. Trên YouTube Bộ đã gỡ 705 video vi phạm (tỷ lệ 92%), với nền tảng TikTok Bộ đã thành công chặn, gỡ bỏ 798 nội dung vi phạm (tỷ lệ 97%).

Thông tin thêm về công tác chặn gỡ thông tin xấu độc trên mạng xã hội, ông Lê Quang Tự Do - Cục trưởng Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử - cho biết công tác này được triển khai từ năm 2017 với các bộ phận chuyên môn, chuyên phụ trách rà soát, phát hiện, sau đó chặn gỡ tin xấu độc, tin giả, tin xúc phạm danh dự, nhân phẩm (tổ chức và cá nhân), tin chống phá chế độ…

"Chúng tôi thực hiện công việc này dựa theo Nghị định 72 năm 2013, giờ là Nghị định 147 năm 2024. Cách thức làm là sử dụng người lẫn công cụ kỹ thuật để tra quét trên không gian mạng, gửi yêu cầu cho các nền tảng xuyên biên giới để họ chặn gỡ trong vòng 24 tiếng", ông Lê Quang Tự Do nêu.

Trong hai năm gần đây, tỷ lệ chặn, gỡ các thông tin xấu độc đạt trên 90%. Đặc biệt, trước thềm Đại hội Đảng lần thứ 14 dự kiến diễn ra vào tháng 1/2026, Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử triển khai chiến dịch, túc trực 24/7 để quản lý, xử lý thông tin, đảm bảo các nội dung độc hại được gỡ bỏ trong vòng 2 giờ.

Bên cạnh đó, Cục tăng cường rà soát, xử lý các kênh tin tức phát tán tin giả, tin xuyên tạc, tin giả sử dụng AI... Đồng thời, Cục cũng thực hiện chiến dịch chặn gỡ các trang tin tức xuyên biên giới chuyên tung tin giả.

Ông Lê Quang Tự Do khẳng định nếu trước đây công tác này gặp nhiều khó khăn, nay Cục đã có cơ sở pháp lý và biện pháp cụ thể để xử lý, thu hồi, gỡ bỏ các thông tin vi phạm.

Dịp này, Cục trưởng Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử cũng thông tin về việc xử lý trường hợp phim có cài cắm "đường lưỡi bò". Đối với sai phạm của phim Hãy để tôi tỏa sáng Cục Điện ảnh đã kịp thời yêu cầu gỡ bỏ tác phẩm vi phạm.

"Đối với những phim chưa phát hành tại Việt Nam nhưng chứa nội dung sai lệch, chúng tôi cũng dừng chiếu. Trong 2-3 năm trở lại đây, cơ quan quản lý luôn kiên định quan điểm nếu phát hiện có yếu tố vi phạm chủ quyền là kiên quyết không để phổ biến", ông Lê Quang Tự Do nêu.

Về chiến lược phát triển, lĩnh vực truyền hình trả tiền đang có bước tiến mạnh mẽ, đặc biệt là trên các nền tảng OTT, song vẫn đối mặt với không ít thách thức. Đối với mảng phim chiếu mạng (web drama), việc quản lý được thực hiện theo Nghị định 147, song thực tế cho thấy còn nhiều khó khăn trong việc xác định hành vi vi phạm.

Các cơ quan quản lý khẳng định không có quy định cấm thể loại “phim tổng tài”, tuy nhiên cần xem xét yếu tố hở hang, nội dung mê tín dị đoan hay tác động tiêu cực đến trẻ em và thuần phong mỹ tục.

Tại họp báo chiều 10/10, nhiều vấn đề liên quan đến văn hóa, thể thao và du lịch như mức độ hoành thành mục tiêu đón khách, công tác miễn visa của ngành du lịch, công tác chuẩn bị cho Liên hoan phim Việt Nam của ngành điện ảnh, việc sử dụng, khai thác sân vận động Mỹ Đình... được các đại diện cơ quan chuyên môn thuộc Bộ VHTTDL thẳng thắn trả lời.