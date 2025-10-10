Ký ức hào hùng Ngày Giải phóng Thủ đô qua ảnh

TPO - Công chúng có dịp ôn lại không khí tràn ngập niềm vui, phấn khởi của Ngày Giải phóng Thủ đô, cũng như những năm tháng đấu tranh kiên gan, bền chí của quân dân ta trong kháng chiến chống Pháp qua triển lãm “Vang mãi khúc khải hoàn” tại di tích Nhà tù Hỏa Lò, Hà Nội nhân dịp Kỷ niệm 71 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954-10/10/2025).

Những hình ảnh, tư liệu, hiện vật của trưng bày được triển khai thành ba nội dung: Kiên gan bền chí, Hà Nội - ngày về chiến thắng, Hương sắc Hà thành.

Ở nội dung Kiên gan bền chí, ban tổ chức giới thiệu những hình ảnh, tư liệu phản ánh về thời điểm tháng 12/1946, hưởng ứng Lời kêu gọi Toàn quốc kháng chiến của Chủ tịch Hồ Chí Minh, quân và dân Hà Nội đã dũng cảm chiến đấu mở đầu cho cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp trường kỳ, gian khổ.

Các chiến sĩ chiến đấu bảo vệ từng ngôi nhà góc phố.

Nội dung thứ hai Hà Nội - ngày về chiến thắng, phản ánh về diễn biến sau Chiến thắng Điện Biên Phủ tháng 5/1954, Hiệp định Geneva được ký kết, Hà Nội nằm trong khu vực tập kết 80 ngày của quân đội Pháp. Lợi dụng khoảng thời gian này, địch tìm mọi cách phá hoại các cơ sở kinh tế, văn hóa, lôi kéo đồng bào di cư vào Nam, trì hoãn việc trao trả tù binh…

Với quyết tâm bảo vệ nguyên vẹn Thủ đô, công tác tiếp quản được triển khai thận trọng. Các cán bộ, chiến sĩ và nhân dân giữ vững tinh thần cách mạng, cảnh giác với mọi thủ đoạn dụ dỗ của địch.

Thay mặt Chính phủ và Bộ Tổng Tư lệnh Quân đội nhân dân Việt Nam, đồng chí Tạ Quang Bửu - Thứ trưởng Bộ Quốc phòng - ký hiệp định đình chiến ở Đông Dương tại Hội nghị Geneva, Thụy Sĩ ngày 21/7/1954.

Công nhân nhà máy điện Yên Phụ Hà Nội ký đơn yêu cầu chủ tư bản Pháp không mang máy móc vào miền Nam và giao đủ 4000 tấn than, năm 1954.

Nhân viên Bệnh viện Bạch Mai mang trở lại những thùng thuốc và dụng cụ y tế đã được giữ lại sau đấu tranh, năm 1954.

Ngày 10/10/1954, đoàn quân chiến thắng tiến về thành phố trong niềm hân hoan chào đón của người dân. Đường phố rợp cờ hoa, rộn rã tiếng hát, lòng người ngập tràn xúc động.

Chủ tịch Hồ Chí Minh căn dặn các cán bộ chiến sĩ Đại đoàn 308 (Đại đoàn quân Tiên phong) trước khi về tiếp quản Thủ đô tại Đền Hùng (Phú Thọ), ngày 19/9/1954.

Tiểu đoàn Bình Ca, Trung đoàn Thủ Đô trên cầu Đuống tiến về Hà Nội tiếp quản 35 vị trí trọng yếu ngày 8/9/1954.

Những lính Pháp cuối cùng qua cầu Long Biên, rút khỏi Hà Nội, chiều ngày 9/10/1954.

Các chiến sĩ Quân đội Nhân dân Việt Nam vào tiếp quản ga Hàng Cỏ ngày 9/10/1954.

Dựng cổng chào để đón đoàn quân chiến thắng trở về.

Một cửa hàng đang khẩn trương may cờ Tổ quốc.

Người dân Hà Nội giăng đèn kết hoa trên phố Hàng Khay.

Đoàn quân chiến thắng tiến về giải phóng Thủ đô ngày 10/10/1954.

Đồng chí Trần Duy Hưng, Phó Chủ tịch Ủy ban Quân chính Hà Nội vẫy chào người dân ở phố Hàng Đào. Ảnh: Nguyễn Duy Kiên.

Thiếu tướng Vương Thừa Vũ - Chủ tịch Ủy ban Quân chính Hà Nội (đầu tiên) và đồng chí trần Duy Hưng (thứ hai) - Phó Chủ tịch Ủy ban Quân chính cùng các đồng chí lãnh đạo thành phố bước vào Nhà hát Lớn chuẩn bị cho lễ ra mắt Ủy ban Quân chính Hà Nội.

Ủy ban Quân Chính Hà Nội ra mắt nhân dân trước Nhà hát Lớn ngày 10/10/1954.

Thiếu tướng Vương Thừa Vũ đọc lời kêu gọi nhân Ngày Thủ đô giải phóng của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Lễ chào cờ lịch sử sau khi Hà Nội được giải phóng do Ủy ban Quân chính Hà Nội tổ chức tại sân Cột Cờ, chiều 10/10/1954.

Thiếu nữ Hà Nội chào đón Thiếu tướng Vương Thừa Vũ (Đại đoàn trưởng Đại đoàn 308, Chủ tịch Ủy ban Quân chính Hà Nội) bên hồ Hoàn Kiếm.

Những ca khúc rộn ràng trong sắc đỏ cờ, hoa và những bó hoa tươi thắm dành tặng những người chiến sĩ về tiếp quản Thủ đô.

Nội dung thứ ba Hương sắc Hà thành mang đến hình ảnh Thủ đô Hà Nội là nơi hội tụ, kết tinh những giá trị lịch sử, văn hóa lâu đời của dân tộc. Vẻ đẹp của thành phố là sự giao thoa giữa cổ kính và hiện đại, giữa bản sắc văn hóa truyền thống và nhịp sống năng động. Mỗi làng nghề góp phần gợi nhớ một Hà Nội thân thương, sâu lắng.

Triển lãm thu hút đông đảo công chúng đến ôn lại ký ức hào hùng Ngày giải phóng Thủ đô.

Trưng bày chuyên đề Vang mãi khúc khải hoàn là lời tri ân sâu sắc những người con đã ngã xuống vì Tổ quốc và Thủ đô thân yêu. Trải qua hơn bảy thập kỷ kể từ ngày giải phóng, Hà Nội không ngừng vươn lên mạnh mẽ, gìn giữ những giá trị truyền thống quý báu, lan tỏa thông điệp hòa bình, hữu nghị, viết tiếp những trang sử vàng của Thủ đô anh hùng, Thành phố vì hòa bình. Trưng bày diễn ra từ nay đến hết ngày 6/11.