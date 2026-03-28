Một năm chuẩn bị hết sức trách nhiệm cho Giải Vô địch Quốc gia Marathon - Báo Tiền Phong

TPO - “Trong suốt một năm qua, đặc biệt là những tháng gần đây, Ban tổ chức, UBND tỉnh Khánh Hòa, các sở, ban, ngành, địa phương của tỉnh đã phối hợp hết sức nhuần nhuyễn, hết sức trách nhiệm để chuẩn bị cho Giải Vô địch Quốc gia Marathon - Báo Tiền Phong”, Tổng Biên tập báo Tiền Phong Phùng Công Sưởng nói.



Ngày 28/3, một ngày trước Giải Vô địch Quốc gia Marathon – Báo Tiền Phong lần thứ 67, năm 2026 diễn ra, nhà báo Phùng Công Sưởng, Tổng Biên tập báo Tiền Phong – Trưởng Ban tổ chức đã có những chia sẻ với báo chí về công tác chuẩn bị cho giải đấu.

Theo nhà báo Phùng Công Sưởng, kể từ thời điểm quyết định tổ chức giải đấu tại tỉnh Khánh Hòa, Ban tổ chức đã có những đánh giá, nghiên cứu rất kỹ về cơ sở vật chất, các điều kiện cần thiết để tổ chức đảm bảo giải đấu được diễn ra với chất lượng chuyên môn cao.

“Trong suốt một năm qua, đặc biệt là những tháng gần đây, UBND tỉnh Khánh Hòa, các sở, ban, ngành, địa phương của tỉnh đã phối hợp hết sức nhuần nhuyễn, hết sức trách nhiệm để chuẩn bị cho giải đấu”, nhà báo Phùng Công Sưởng nói.

Các vận động viên nhận bib, sẵn sàng tranh tài tại Giải Vô địch Quốc gia Marathon - Báo Tiền Phong lần thứ 67, năm 2026. Ảnh: Trọng Tài.



Trưởng Ban Tổ chức Giải Vô địch Quốc gia Marathon – Báo Tiền Phong lần thứ 67, năm 2026 cho biết, về yếu tố kỹ thuật, trên các cung đường chạy, tỉnh Khánh Hòa đã cho sửa chữa, đảm bảo các yếu tố tốt nhất về đường chạy để các vận động viên ở cả hệ chuyên nghiệp và hệ phong trào tranh tài với điều kiện tốt nhất. “Chúng tôi kỳ vọng, đây là cơ hội để các vận động viên có thể vượt lên, có thể phá được kỷ lục quốc gia, kỷ lục của bản thân”, nhà báo Phùng Công Sưởng chia sẻ.

Tổng Biên tập báo Tiền Phong cũng cho biết, tỉnh Khánh Hòa đã chuẩn bị rất chu đáo về công tác hậu cần, lưu trú cho các vận động viên và du khách. Đến nay, theo thông tin từ Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch, có 30 khách sạn đã cam kết giảm giá từ 30% - 50% cho các vận động viên về dự giải.

“Với cao điểm khoảng 20.000 – 30.000 người đến với Khánh Hòa dịp này, điều này cho thấy, tỉnh có những hỗ trợ rất thiết thực, cũng là lời cam kết của địa phương với Ban tổ chức, với cộng đồng runner khi về với Khánh Hòa về dự giải”, Tổng Biên tập báo Tiền Phong nêu rõ.

Để hỗ trợ vận động viên về dự giải, theo nhà báo Phùng Công Sưởng, Ban tổ chức đã làm việc với Tổng Công ty Đường sắt để tăng thêm các tuyến tàu, đồng thời hỗ trợ giảm giá một phần chi phí vận tải. Công ty cổ phần Phương Trang cũng đã hỗ trợ rất lớn cho Ban tổ chức về phương diện giao thông đường bộ. Còn với đường hàng không, Vietnam Airlines đã tăng khoảng 30 chuyến bay đi và đến Khánh Hòa trong dịp diễn ra giải đấu, từ 25/3 – 30/3.

“Có thể nói, điều kiện hạ tầng rất tốt, đường chạy rất đảm bảo, điều kiện ăn ở, giao thông cũng được hỗ trợ rất tốt. Đây là những tiền đề quan trọng hỗ trợ cho các vận động viên về tham gia giải đấu tại Khánh Hòa. Không những hướng tới các thành tích tốt nhất, các vận động viên còn có thể trải nghiệm những cung đường đẹp, những dịch vụ du lịch tốt, thăm thú nhiều danh lam thắng cảnh trên địa bàn”, nhà báo Phùng Công Sưởng chia sẻ.

Trưởng Ban tổ chức Giải Vô địch Quốc gia Marathon – Báo Tiền Phong lần thứ 67, năm 2026 cho biết, mỗi năm, giải đấu sẽ được tổ chức ở một địa phương. Mỗi mùa giải, giải đấu đều có những “giá trị” mang lại cho địa phương đăng cai, như góp phần quảng bá hình ảnh địa phương, lan tỏa giá trị văn hóa đặc sắc về vùng đất, con người đến với đông đảo các vận động viên, du khách.

Bên cạnh đó, Ban tổ chức giải cũng tổ chức các hoạt động an sinh xã hội, hướng đến những người yếu thế, những người còn gặp nhiều khó khăn trong cuộc sống. Năm nay, với sự đồng hành của rất nhiều nhà tài trợ, Ban tổ chức sẽ ưu tiên nguồn lực xây dựng khoảng 20 căn nhà tình nghĩa trên địa bàn tỉnh; tặng khoảng 500 – 600 bồn nước để ủng hộ bà con ngư dân yên tâm bám biển.