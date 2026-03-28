Y tế 'trải thảm an toàn' cho Tiền Phong Marathon 2026

TPO - Trước giờ khai mạc Giải Vô địch Quốc gia Marathon - Báo Tiền Phong lần thứ 67, năm 2026 tại Khánh Hòa, lực lượng y tế đã được huy động ở mức cao nhất, với hệ thống xe cứu thương, lều y tế, trạm nước phủ kín toàn tuyến, sẵn sàng ứng phó mọi tình huống, đảm bảo an toàn cho hàng nghìn vận động viên.

Chiều 28/3, tại phường Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, Ban Tổ chức Giải Vô địch Quốc gia Marathon - Báo Tiền Phong lần thứ 67 đã hoàn tất phương án y tế, đặt mục tiêu đảm bảo an toàn tuyệt đối cho các vận động viên tham gia tranh tài vào sáng 29/3.

Nhà báo Lý Thành Tâm – Ủy viên Ban Biên tập báo Tiền Phong, thành viên Ban Tổ chức, chủ trì cuộc họp phối hợp cùng 4 đơn vị y tế, gồm: Trung tâm cấp cứu 115 Khánh Hòa, Bệnh viện Quân Y 175, Bệnh viện SIS Cần Thơ và lực lượng quân y, thống nhất phương án triển khai lực lượng trên toàn cung đường.

Theo kế hoạch, tổng cộng 10 xe cứu thương cùng hơn 100 y, bác sĩ, điều dưỡng được bố trí xuyên suốt các cung đường thi đấu. Riêng lực lượng 115 Khánh Hòa đảm nhiệm 5 xe cứu thương và hàng chục tổ y tế lưu động, kết hợp cùng 18 trạm nước để hỗ trợ vận động viên.

Ban Tổ chức cùng đại diện các cơ sở y tế trao đổi phương án hỗ trợ vận động viên.

Tại khu vực trung tâm - Quảng trường 2/4 (điểm xuất phát và về đích), hai xe cứu thương được bố trí thường trực, sẵn sàng xử lý các tình huống phát sinh trong khu vực đông người. Các xe cứu thương còn lại được “cắm chốt” tại các vị trí trọng yếu dọc cung đường 42km, đặc biệt ở những điểm giao cắt, đoạn đường dài, khu vực dễ xảy ra sự cố hoặc vận động viên có nguy cơ đuối sức.

Song song đó, hệ thống 16 trạm nước kết hợp 12 lều y tế được thiết lập liên hoàn trên toàn tuyến chạy. Mỗi điểm đều có bác sĩ và điều dưỡng túc trực, sẵn sàng sơ cứu tại chỗ trước khi chuyển tuyến nếu cần thiết. Đây được xem là “lá chắn mềm” giúp xử lý nhanh các tình huống như kiệt sức, mất nước, chuột rút – những rủi ro thường gặp trong marathon đường dài.

Bản đồ các trạm y tế trên đường chạy.

Đáng chú ý, tại khu vực đích, Ban Tổ chức bố trí 2 trung tâm chăm sóc y tế khẩn cấp hoạt động từ 3h đến 12h, với đầy đủ trang thiết bị để tiếp nhận, phân loại và xử lý các ca nặng.

Ban Tổ chức cũng xây dựng kịch bản chi tiết cho các tình huống rủi ro. Trong đó, vận động viên bị sốc nhiệt, ngất xỉu (nếu xảy ra) sẽ được xử lý ngay tại trạm gần nhất và báo về trung tâm điều phối; trường hợp chấn thương nặng sẽ kích hoạt xe cứu thương tiếp cận nhanh nhất. Với kịch bản thời tiết nắng nóng, lực lượng hậu cần sẵn sàng tăng cường nước và đá lạnh trên toàn tuyến.

Việc “trải thảm” y tế dày đặc không chỉ là yêu cầu bắt buộc của một giải đấu quy mô quốc gia, mà còn thể hiện sự chuyên nghiệp trong công tác tổ chức, đặt yếu tố an toàn vận động viên lên hàng đầu.

Ban Tổ chức và các tình nguyện viên đang vận hành hết công suất để chuẩn bị cho sự kiện quan trọng nhất vào ngày mai 29/3.

Runner hào hứng sau nhận BIB, sẵn sàng chinh phục Tiền Phong Marathon 2026.

Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng, đồng bộ và ở trạng thái sẵn sàng cao nhất, lực lượng y tế được kỳ vọng sẽ góp phần quan trọng để Tiền Phong Marathon 2026 diễn ra an toàn, thành công, đúng tinh thần một giải đấu đỉnh cao.