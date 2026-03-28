Mất 7 cầu thủ nhập tịch 'lậu', Malaysia còn lại gì để đấu Việt Nam?

TPO - Đội hình Malaysia sang Việt Nam thi đấu ngày 31/3 vẫn còn nhiều cầu thủ nhập tịch, nhưng sức mạnh tổng thể của “Hổ Malay” đã giảm sút rõ rệt so với trận lượt đi tại bảng F vòng loại Asian Cup 2027.

Quay ngược thời gian về tháng 6/2025, thầy trò HLV Kim Sang-sik đã "choáng váng" khi làm khách ở Bukit Jalil.

Malaysia tung đội hình đá chính với 9/11 cầu thủ nhập tịch. Trong số đó có 4 cái tên mới toanh, được LĐBĐ Malaysia gấp rút nhập tịch để đối đầu Việt Nam là Garces, Irazabal, Figueiredo và Holgado. Cùng Hevel (đã ra sân từ trận Nepal) và Palmero (dự bị), đội hình Malaysia với 7 cầu thủ nhập tịch "lậu" thể hiện sức mạnh vượt xa tưởng tượng. Họ thống lĩnh trận đấu, đẩy Việt Nam vào thế chống đỡ vất vả và giành chiến thắng đậm 4-0.

Sau gần một năm, cục diện đảo lộn hoàn toàn khi 7 cầu thủ nhập tịch ấy bị FIFA vạch trần hành vi làm giả giấy tờ nhập tịch. Từ trận thắng 4-0, Malaysia bị xử ngược thua 0-3. Trận đấu lượt về giữa Việt Nam và Malaysia giờ chỉ còn mang tính chất thủ tục và vì danh dự của đôi bên.

Malaysia còn lại gì sau biến cố?

Màn trình diễn tưng bừng của "Hổ Malay" trên sân Bukit Jalil hóa ra chỉ là thứ sức mạnh "ảo", được tạo nên từ hành vi gian lận đã bị vạch trần của Malaysia. Khi đó, Malaysia mạnh bất ngờ vì trục xương sống có Garces, Havel, Figueiredo và Holgado. Ở vị trí mũi nhọn, Holgado là tiền đạo đang có phong độ rất cao ở Categoria Primera A (giải đấu số 1 ở Colombia). Còn ở hàng thủ, họ có Garces, một trung vệ đẳng cấp đang đá chính cho CLB Alaves ở La Liga.

Sau bê bối, Malaysia không còn sự phục vụ của 7 nhân tố nhập tịch chất lượng. Nghĩa là một nửa sức mạnh của Malaysia khi họ thắng Việt Nam 4-0 trên sân nhà mất đi. Tham vọng "vịt hóa thiên nga" trong tức khắc đã chấm dứt, Malaysia quay về thực tại với đội hình gồm nhiều cầu thủ quốc nội, kết hợp các nhân tố nhập tịch đáp ứng đầy đủ quy định của FIFA.

Ở đợt hội quân lần này, Malaysia chồng chất khó khăn khi 2 cầu thủ nhập tịch Bergson Da Silva và Giancarlo Gallifuoco chưa đủ điều kiện thi đấu. Bergson Da Silva khiến CĐV Malaysia tiếc nuối nhất, khi tiền đạo này đang có phong độ ấn tượng với thành tích ghi 19 bàn sau 24 trận từ đầu mùa 2025/26.

Cools vẫn là nhân tố đáng xem nhất của Malaysia hiện tại.

Dàn cầu thủ nhập tịch của Malaysia sắp sang Việt Nam có Dion Cools, Daniel Ting, Junior Eldstal, Declan Lambert, Endrick, Nooa Laine, Stuart Wilkin, Ryan Lambert, Sergio Aguero và Paulo Josue.

Cools vẫn là nhân tố chủ chốt của Malaysia. Tiền vệ đang khoác áo CLB Cerezo Osaka từng đá chính ở trận lượt đi và ghi bàn giúp Malaysia kết liễu Việt Nam 4-0. Sau Cools là Endrick, tiền vệ đang khoác áo CLB Công an TPHCM, vốn đã am hiểu và va vấp nhiều tuyển thủ Việt Nam.

Nỗi ác mộng của hàng thủ Việt Nam ở trận lượt đi, với 2 tiền đạo nhập tịch Figueiredo và Holgado đã không còn. Tiền đạo còn lại đá chính ở trận lượt đi, Aiman Hanapi, không lên tuyển đợt này vì chấn thương.

Malaysia sẽ kỳ vọng nhiều nhất vào tiền đạo Luqman Hakim, người ghi 5 bàn sau 16 trận từ đầu mùa 2025/26 và hiện có phong độ tốt nhất trong nhóm tiền đạo được triệu tập. Các tiền đạo còn lại của Malaysia là Safawi Rasid, Paulo Josue , Luqman Hakim và Ramadhan Saifullah đều không có phong độ cao.

Việt Nam mạnh lên với Xuân Son - Hoàng Hên

So với trận lượt đi trên đất Malaysia, lực lượng hiện tại của Việt Nam cũng biến động mạnh. Châu Ngọc Quang, Võ Hoàng Minh Khoa, Bùi Tiến Dũng và Nguyễn Thành Chung, những cầu thủ đá chính ở lượt đi, không lên tuyển đợt này.

HLV Kim đã có sự phục vụ trở lại của Nguyễn Xuân Son. Bên cạnh đó, sự xuất hiện của nhân tố mới là Đỗ Hoàng Hên được chờ đợi là làn gió mới giúp Việt Nam cải thiện chất lượng tấn công. Sự khác biệt của đội hình Việt Nam mới nhất còn đến từ sự trở lại của Văn Hậu, Đình Trọng và các nhân tố mới như Ngọc Bảo, Nhật Minh và Gia Hưng.

Với Hoàng Hên, sức mạnh của Việt Nam sẽ khác. Ảnh: ﻿Ngọc Tú.

Trang New Straits Times của Malaysia đã nhắc đến bộ đôi Xuân Son và Hoàng Hên, 2 cầu thủ nhập tịch đẳng cấp cao đang cống hiến cho "Chiến binh sao vàng". Trang báo Malaysia gọi Xuân Son là sự trở lại cần thiết với Việt Nam, trong khi Hoàng Hên là phương án bổ sung có thể mang đến cho HLV Kim nhiều giải pháp để tổ chức tấn công.

Trước khi Malaysia bị xử thua 2 trận, thế cờ hoàn toàn nằm trong tay "Hổ Malay". Họ chỉ cần không thua với cách biệt dưới 5 bàn trước Việt Nam là giành vé vào VCK Asian Cup 2027. Nhưng hiện tại, Việt Nam đã chắc chắn vượt qua vòng loại vì hơn Malaysia 6 điểm.

Thầy trò HLV Kim nắm trong tay tất cả lợi thế để hướng đến 3 điểm ở trận đại chiến tại bảng F. Việt Nam có lợi thế sân nhà, tinh thần hứng khởi hơn và lực lượng đang ổn định so với đối thủ. Trước giờ bóng lăn, "Chiến binh sao vàng" được làm nóng bằng trận giao hữu Bangladesh, trong khi Malaysia phải tập và đá giao hữu kín ở Thái Lan.

Trận đấu giữa Việt Nam và Malaysia không còn ý nghĩa về điểm số nhưng vẫn quan trọng cho cả 2 vì tính chất danh dự. Việt Nam hướng đến chiến thắng để lấy lại những gì đã mất ở trận lượt đi, là sự khẳng định của thầy trò HLV Kim cho vị thế đại diện bảng F tiến vào VCK Asian Cup 2027.

Sau trận thắng Bangladesh 3-0, Việt Nam đã sẵn sàng đón tiếp Malaysia. Ảnh: ﻿Ngọc Tú.

Ngược lại, Malaysia cần một chiến thắng để vực dậy tinh thần sau biến cố làm rúng động làng bóng đá nước này. HLV Cklamovski khẳng định rằng, một chiến thắng trước Việt Nam mang nhiều ý nghĩa với Malaysia, sẽ giúp các cầu thủ vực dậy tinh thần để hướng đến tương lai tốt đẹp hơn.

Sau tất cả, tính công bằng trong bóng đá đã được FIFA và AFC thực thi. Malaysia phải trả giá cho sự gian dối trong bóng đá và Việt Nam lấy lại tất cả bằng một vé vào thẳng Asian Cup 2027. Giờ đây, không còn sự gian lận nào nữa, Malaysia trở lại với sức mạnh đúng thực tế để cùng Việt Nam tạo nên trận đấu sòng phẳng trên sân Thiên Trường vào tối 31/3.